ニュース番組『ABEMA Morning』で放送されている動物コーナー「にゃんですか？」。その中で、上宮菜々子アナウンサーが、2025年の1番人気エピソードと“動物別”登場回数ランキングを紹介した。

【映像】11匹の柴犬と1匹の猫がお花見している様子（実際の映像）

1番人気エピソードは、4月15日に放送された「11匹の柴犬と1匹の猫で花見」だ。上宮アナウンサーは、「担当日に読ませていただいたが、可愛らしくて、よく覚えている。みんなが円になって座って、1匹だけ猫がいるのもたまらなかった」とコメント。

■“動物別”登場回数ランキング

2025年に放送された「にゃんですか？」は合計288エピソード。その中の動物別登場回数ランキングでは、3位は「イヌとネコ」（9回）。2位が「ネコ」（111回）。1位が「イヌ」（137回）という結果に。上宮アナウンサーは、「タイトルは『にゃんですか？』なのに…なんていう声が皆様から聞こえてきそうだが、私たちは引き続きこのコーナーを『にゃんですか？』としてお届けしていきたい」との意気込みを語った。

（『ABEMA Morning』より）