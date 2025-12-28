ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』では、モグライダーともしげが“ただの順番決め”で大騒ぎする場面があった。

【映像】大騒ぎする瞬間（実際の映像）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームで高野、第2ゲームではみなみかわが脱落し、第3ゲーム「逃亡欲の時間」へ。ここでは、水槽の中に頭を入れ、降り注ぐ落下物に耐える「堅忍水槽」というミッションが課された。1人目のお見送り芸人しんいちが小豆に埋もれ、2人目のみちおがヘビに襲われそうになり、徐々にエスカレートしていくことを理解した芸人たち。最初に決めた順番では、3人目はともしげが行くはずだったが、もぐらとニシダとヤジマリーも挙手し始めた。

理不尽な展開にともしげは「ちょっと待って！おれが3だから！さーん！さーん！さーん！」と大騒ぎし始める。この光景に、せいやは「ともしげさん、欲深い魔人ブウにしか見えん」といい、小籔は「世界のナベアツさんみたいになっとるやん（笑）」とコメントした。

結局、ジャンケンでニシダが勝ち取り、ともしげは「おれ3だったんだからなー！ひどいよ…」と落胆した。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）