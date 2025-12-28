お笑いコンビ・ライスの関町知弘が、世界的な舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のオーディションに合格し、ロン・ウィーズリー役を射止めた時の反響を明かした。

【映像】一流が集まって仕上げたライス関町のロンの写真

かまいたち（山内健司・濱家隆一）がMCを務める『これ余談なんですけど…』。2025年12月24日放送回では、川島明（麒麟）、ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）、リリー（見取り図）、関町知弘（ライス）が来店 。2025年を席巻した芸人たちが今年最後の余談を大放出した。

関町は、ロン役のオーディションを勝ち取り世界中から集まったヘアメイクさんや、衣装の各専門家たちが総力を挙げて「ロン」に仕上げてくれたと言い、プロ中のプロであるカメラマンによって撮影されたビジュアルが解禁された時の反応を告白。

「写真撮ってもらって、関町知弘、ロン・ウィーズリー役ってバンって出たら…」とスタジオではその時の宣材写真を公開、スタジオは大爆笑に包まれた。濱家は改めて「おもろいもん」「デコの幅とか完璧」と絶賛、川島も「完璧やわ。目の輝き」といい、他の芸人も「どこ見てもおもろい」と太鼓判を押していた。

関町は「面白くない」と否定し、この写真が「デビュー当時の神取忍さん」に例えられるなど、もはや芸人の中では大喜利大会のような状態になっているという。川島は「まだまだ人間大丈夫やと思った、俺は。これはAIには作れない」と言い、スタジオを大きな笑いに包んだ