¡ÖÇ¥¿±Ãæ¥³¥í¥Ê¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¤Ë¤«¤«¤ë¤â¡¢9ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¤Ï¡Ä¡×4»ù¤ÎÊì¡Ê35¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È»º¸å¤Îº¨¤ß¡É
¡¡ºÇ¤â»Ù¤¨¤¬É¬Í×¤Ê»þ´ü¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢»ºÁ°»º¸å¤ÎºÊ¤¬Êú¤¨¤ëº¬¿¼¤¤¡Öº¨¤ß¡×¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û9ºÐÇ¯²¼É×¤Î´é¡õÇ¥¿±Ãæ¤Î¾×·â¤Î»ÅÂÇ¤Á
¡¡12·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡ÙÇ¯ËöÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢£Í£Ã¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤¬½Ð±é¡£²È»ö¡¦°é»ù¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡ÖÂÄÍî¥Ñ¥Ñ¡×¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÊì¿Æ¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤¢¤Þ¤ê¤Ë²á¹ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÈÖÁÈ¤¬Ì©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ëÅÄÃæÍö¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡Ë¡£±Ñ¸ì½Î¤ò·Ð±Ä¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÍö¤µ¤ó¤À¤¬¡¢É×¤Î½ÓÊå¤µ¤ó¤Ï¡Ö²È»öÊ¬Ã´100ÂÐ0¡×¤ò¸ø¸À¤·¡¢µ¢Âð¸å¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤¬Äê°ÌÃÖ¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Íö¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯»Ò¤ÎÆó¿Í¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î½ÐÍè»ö¤ò²óÁÛ¤·¡¢¡ÖÄ¹½÷¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡½÷¤Î»þ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÇ®¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤Íö¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢É×¤Ï²È»ö¤òÂå¤ï¤ë¤É¤³¤í¤«¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ°¤±¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Íö¤µ¤ó¤¬ÊÌ¤Î½Ð»º¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢É×¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¿È¾¡¼ê¤µ¤¬ÏªÄè¡£Íö¤µ¤ó¤¬ÉÔºß¤Î´Ö¡¢¼«Âð¤Ë¤ÏÀöÂõÊª¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É×¤¬¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀöÂõÊª¡×¤Î¤ß¡£²ÈÂ²¤äÂ¾¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°áÎà¤Ï°ìÀÚÀö¤ï¤º¡¢¼«¿È¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤À¤±¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Ë1Æü¸ÂÄê¤Î²È»ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òË×¼ý¤·¤ÆÁÝ½ü¡¢ÀöÂõ¡¢ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤¿¡£ÉÔ´·¤ì¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ç¡Öè§¤Ç¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÎÁÍý¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²È»ö¤Î¶ìÏ«¤òÂÎ´¶¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢µ¢Âð¤·¤¿Íö¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¤¬åºÎï¡ª ÁÝ½ü¤·¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤È¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ²½¤Ë´î¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Ñ¥Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂìÂô¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ï¤Í¡ª¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌµ´Ø¿´¤µ¤òÌÔ¾Ê¤·¡¢º£¸å¤ÏÉ×ÉØ¤Ç½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¸·¤·¤¯¤â²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£