¡ØD.U.N.K.¡ÙÂè4¾Ï³«ºÅ·èÄê¡¡BE:FIRSTÆ±´ü¡¦INI¤¬¡ÈÇ°´ê¡É½éÅÐ¾ì¡¡HANA¤â¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î»²Àï¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØD.U.N.K. -DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-¡Ù¤ÎÂè4¾Ï¡ØD.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡¢14Æü¡¢15Æü¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¤ÈÆ±´ü¡ªÇ°´ê¤Î½éÅÐ¾ì¤ò¤¹¤ëINI
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡ª¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥·¡¼¥ó¤Ë³Àº¬¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òºî¤ë¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2023Ç¯¤«¤é»ÏÆ°¡£¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£25Ç¯¤Ë¤ÏÂè3¾Ï¤È¤Ê¤ë¡ØD.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Âè4¾Ï¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢½é¤ÎÏ¢Â³3DAYS³«ºÅ¤¬·èÄê¡£Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£DAY1¤Ë¤Ï¡¢½é»²Àï¤È¤Ê¤ëINI¤¬ÅÐ¾ì¡£BE:FIRST¤ÈÆ±´ü¤ÇÆ±¤¸¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ò»ý¤ÄINI¤Ï¡¢Âè1²óÌÜ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËD.U.N.K.¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£¥À¥ó¥µ¡¼»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥À¥ó¥¹³¦¤ÎÀè¶î¼Ôs**t kingz¤ÏD.U.N.K.Âè1¾Ï¤Ë¤â½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤ëHANA¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£D.U.N.K.¤Ë¿·¤¿¤ÊºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¡¡DAY2¤Ï¡¢D.U.N.K.Âè1¾Ï¡¢Âè3¾Ï¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶ÆÃµÞ¤ÈShowMinorSavage¤Ë²Ã¤¨¡¢INI¡¢Âè2¾Ï¤ÈÂè3¾Ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿MAZZEL¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ONE N¡Ç ONLY¤¬½éÅÐ¾ì¡£J-POP¤Ç¤âK-POP¤Ç¤â¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎJK-POP¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢D.U.N.K.¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡DAY3¤Ë¤Ï¡¢Âè1¾Ï¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëBE:FIRST¤ä¡¢Da-iCE¡¢STARGLOW¤¬½Ð±é¡£Da-iCE¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏÂÅÄñ¥¤¬D.U.N.K.Âè1¾Ï¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢D.U.N.K.¤È±ï¤Î¿¼¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£1·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤ëSTARGLOW¤Ïº£²óD.U.N.K½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¢¤¹29ÆüÀµ¸á¤è¤ê³Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹Ô¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¢£DAY1
INI¡¢s**t kingz¡¢SKY-HI¡¢HANA and more
¢£DAY2
INI¡¢ShowMinorSavage¡¢SKY-HI¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢MAZZEL¡¢ONE N¡Ç ONLY and more
¢£DAY3
SKY-HI¡¢ STARGLOW¡¢Da-iCE¡¢BE:FIRST and more
