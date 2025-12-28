¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¡×¼«Âð¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¹ðÇò¡¡µã¤¯¤Û¤É·ù¤¤¤Ê¥â¥Î¡Ö¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤èµã¡¡¿²¤ì¤Ê¤¤¤èµã¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²È¤ËÌÓÃî¤¬½Ð¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¸«¤¨¤¹¤®¤ë¤È¤â¤¦¡¡¤¦¤ï¤¡¤¡¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¡¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ü¤«¤·¤Ä¤Ä¡¡1¿Í¤Çµã¤¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¡Àï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¾¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¡¡²ÈÃæÁÜº÷¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¾®¼Ç¡£¡Ö»äµã¤¯¤Û¤ÉÃî¤¬·ù¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Í¤§¡¢¤Û¤ó¤È¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î?¡¡¤¦¤Á¤Î¿¢Êª¤Á¤ã¤óÃ£¤ÎÍÕ¤Ï¤¿¤Ù¤é¤ì¤¿·ÁÀ×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É...¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¡£¡Ö¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤èµã¡¡¿²¤ì¤Ê¤¤¤èµã¡×¤Èµ¤·¤¿¡£