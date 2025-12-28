¡È¥°¡¼¥Ñ¥ó¡É½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢²¦¼Ô¤Î¡ÈµÕÎÚ¡É¤Ë¿¨¤ì¤ÆÌåÀä¥¿¥Ã¥×¡Ö¥¿¥Ã¥×¤¹¤ó¤Êw¡×¡Ö»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Áw¡×¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê12·î22Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¿¥ß¥·¥¬¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥é¥Ô¥Ã¥º¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÌåÀä¥¿¥Ã¥×¤Î¡ÈÄÁ»ö¡É
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ÇÀú¤é¤ìÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÆÍÇ¡¡¢¡È¥°¡¼¥Ñ¥ó¡ÉÀ©ºÛ¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä²¦¼Ô¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤Æ±Ô¤¤¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ËÁø¤Ã¤ÆÌåÀä¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¤Æ¥Þ¥Ã¥È¤ò·ã¤·¤¯Ã¡¤¥¿¥Ã¥×¤Ç¹ß»²¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤¬¡¢¸½½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦¼Ô¤Î¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¤ÎÄ©È¯¤Ë·ã¹·¡£¥Þ¥¥·¥ó¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥Þ¥¥·¥ó¤Î´éÌÌ¤Ë±Ô¤¤¡È¥°¡¼¥Ñ¥ó¡É¤ò¸«Éñ¤¤¡¢ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶ò¹Ô¤Ë¸½²¦¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¤âÇúÈ¯¡£¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¤Î¹¶·â¤òÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤ÎÁá¶È¤ÇÂ¼ó¤òÊá¤é¤¨¡¢¸µ»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥É¡¦¥²¥¤¥Ö¥ëÄ¾ÅÁ¤Î¡Ö¥¢¥ó¥¯¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¡×¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥¯¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¤Î¤¨¤°¤¤³ÑÅÙ¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï´é¤òÏÄ¤á¤ÆÀä¶«¡£¤â¤Ï¤ä¥×¥é¥¤¥É¤òÊÝ¤ÄÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ò²¿ÅÙ¤âÃ¡¤¤¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤é¤·¤«¤é¤Ì½¹ÂÖ¤ò»¯¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²»Î©¤Æ¤Æ¥¿¥Ã¥×¤·¤¿¡ª¡×¡Ö»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Áw¡×¡Ö¥¿¥Ã¥×¤·¤è¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡×¡Ö¥¿¥Ã¥×¤Æ£÷¡×¡Ö¥¿¥Ã¥×¤¹¤ó¤Ê£÷¡×¤È¡¢¥ë¡¼¥ë³°¤Ç¤ÎÉ¬»à¤¹¤®¤ë¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÍò¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved.