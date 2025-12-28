Ê¡»³²í¼£¡ßÂçÀôÍÎ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù´°Á´¿·ºîSP¡¢º£ÌëÊüÁ÷¡¡ÆüÊÆ¤ò±Û¤¨¤¿ºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬ºÆ»ÏÆ°
¡¡Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¤¬¡¢28Æü¸á¸å9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤¬¸¦½¤´ü´Ö¤ò½ª¤¨¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤ØÌá¤ê¡¢ÂçÀô±é¤¸¤ë¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬¿·¤¿¤ËFBI¸¦½¤¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë·Á¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ÎÂ³¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈNY¤ÇºÇ¶¯¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬ºÆ¤ÓÆüËÜ¤òÉñÂæ¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£È¾Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨¿´ÂÀÏ¯¤¬µ¢¹ñ¤·¡¢2¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹Ãæ¡¢2025Ç¯¤Ë³§¼Â¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤¿¤áµ¢¹ñ¡£¤À¤¬¡¢Ë¬¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÆÍÇ¡ÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¡¢³§¼Â¤È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÇÅËà¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤Þ¤Ç¤¬¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ï¿ÈÂå¶â¤È¤·¤Æ10²¯¥É¥ë¤òÍ×µá¤·¡¢±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤ÐÅìµþ¤ÇÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÀë¹ð¡£³§¼Â¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿´ÂÀÏ¯¤Ï¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿º´µ×ÎÉ¡ÊµÈÅÄÍÓ¡Ë¤¬¿È¤òÀø¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÁØ¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡ÈFAKE¡¿TRUTH¡É¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤âÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡¦¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÁ´ÌÕ¤ÎFBIÆÃÊÌÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¡ÊÊ¡»³²í¼£¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿¤¢¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤¬FBI¤Î¸¦½¤¤ÇÅÏÊÆ¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈNY¤Ç¤âÌµÅ¨¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æå«¤ò¿¼¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿´ÂÀÏ¯¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨µ¢¹ñ¡£NY¤ÈÆüËÜ¡¢2¿Í¤ÏÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢³§¼Â¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ø¡£¤½¤³¤ÇË¬¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÉðÁõ¤·¤¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¤ë¡£³§¼Â¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÇÅËà¤ß¤µ¤¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¤äÁíÍýÂç¿Ã¡¦¸Þ¥Î¶¶µÁ¼Â¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤é¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤ê¡¢¡È¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅìµþ¤ÇÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡É¤È¶¼Ç÷¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢³§¼Â¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿´ÂÀÏ¯¤Ï¡¢³§¼Â¤È¿Í¼Á¤¿¤Á¤òµß¤¦¤Ù¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º´µ×ÎÉ¡ÊµÈÅÄÍÓ¡Ë¤¬¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
