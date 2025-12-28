¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÁíÁªµó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¡Ì±¼çÇÉ¤ÏÇÓ½ü¡¢·³»ö»ÙÇÛ·ÑÂ³¤Ø
¡¡¡Ú¥ä¥ó¥´¥ó¶¦Æ±¡Û¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç28Æü¡¢ÁíÁªµó¤ÎÂè1²óÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2021Ç¯2·î¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¹ñ·³¤¬Á´¸¢¤ò¾¸°®¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÁíÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¼çÍ×¤ÊÌ±¼çÇÉ¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ·³·ÏÀ¯ÅÞ¤Î¾¡Íø¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·³»öÀ¯¸¢¤Ï·Á¤À¤±¤Î¡ÖÌ±À¯°Ü´É¡×¤Ë¤è¤ê¡¢»ÙÇÛ·ÑÂ³¤ÎÀµÅö²½¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¹ñ·³¤ÈÄñ¹³ÀªÎÏ¤ÎÆâÀï¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅêÉ¼¤Ï¼£°Â¾ðÀª¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÏ°è¤òÊ¬¤±¡¢·×3²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Âè2²ó¤ÏÍèÇ¯1·î11Æü¡¢Âè3²ó¤Ï1·î25Æü¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï1·îËö¤´¤í¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡·³À¯¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¹´Â«¤·¤¿Ì±¼çÇÉ»ØÆ³¼Ô¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤ò²òÊü¤»¤º¡¢¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤¬Î¨¤¤¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÏ¢ÌÁ¡ÊNLD¡Ë¤ò²òÅÞ½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁíÁªµó¤òË¸³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ200¿Í°Ê¾å¤ò¹´Â«¡£²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ï¡Ö¸«¤»¤«¤±¤ÎÁªµó¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁíÁªµó¤Ï¾å²¼Î¾±¡¡ÊÄê¿ô·×664¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·³¿ÍµÄ°÷ÏÈ·×166µÄÀÊ¤ò½ü¤¤¤¿498µÄÀÊ¤¬²þÁªÂÐ¾Ý¡£¤¿¤ÀÆâÀï¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´ÅÚ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤Ç¤¤º¡¢·³À¯¤Ï330·´¶è¤Î¤¦¤Á265¤ÇÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£