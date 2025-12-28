年末年始に一気見したい“恋リア”作品6選！今話題の『ラヴ上等』や『ラブトラ』『今日好き』など、それぞれの見どころを紹介
毎年多くの作品が制作・配信されている「恋愛リアリティーショー」。参加者たちが本音でぶつかる姿や、さまざまな出来事を通して描かれる恋模様などが多くの人の共感を集めている。今回は、そんな“恋リア”の中から、年末年始に一気見するのにおすすめな6作品について、特徴と見どころを紹介しよう。
【画像】Amazon Prime Videoで制作・配信されている『ラブ トランジット』
■『ラブ トランジット』
最初に紹介するのは、Amazon Prime Videoで制作・配信されている『ラブ トランジット』。この作品の特徴は、参加者たちが全員誰かの「元恋人」であること。さまざまな理由で一度別れを経験した5組の元恋人たちが一つの高級ホテルに集まり、約1カ月のホカンス(ホテル＋バカンスを組み合わせた造語)生活のなかで、過去の恋と向き合いながら新たな恋を探す作品だ。
誰が誰の元恋人か明かされない状態で生活が始まるため、予測できない展開が繰り広げられる。現在はシーズン3まで公開されており、最新作のシーズン3は2025年10月から全8話構成で配信済。スタジオMCは麒麟の川島明さん、指原莉乃さん、シソンヌの長谷川忍さんに加え、シーズン3からはホラン千秋さんの4人が務める。
一番の見どころは、元恋人だからこそ生まれる本音の会話や、未練や後悔、そして成長が交錯する人間ドラマだ。かつて本気で愛し合い、別れを経験した元恋人と再会しつつ、ほかの参加者とも交流するなかで、忘れられない想いが再燃するのか、それとも過去に区切りをつけ、新しい相手へ進むのか、複雑でリアルな恋模様が描かれる。
恋リア作品でありながら、思わず涙がこぼれるような展開も多く、感情移入しながら楽しめること間違いなし。「別れた恋は本当に終わっているのか？」という問いと向き合いながら、参加者たちは最後に誰を選ぶのか、最後まで目が離せない作品だ。
■『オフラインラブ』
Netflixで制作・配信されている『オフラインラブ』は、お互いの顔も名前も知らない10人の男女が集められ、参加者全員がデジタルデバイスを手放した状態で、番組オリジナルのガイドブックを片手に異国で旅をする恋愛リアリティーショーだ。
現在配信中のシーズン1の舞台はフランス・ニース。たった10日間という限られた期間かつ、コミュニケーションを取ることすら難しいという特殊な状況のなかで、少しずつ運命的な出会いが生まれていくという、恋リアのなかでも異色の作品。スタジオMCは、恋リア初MCの小泉今日子さんと、お笑いコンビ・令和ロマンの2人が務める。
見どころは、スマートフォンやSNSなど「オンライン」が浸透しきったこの時代に、デジタルから距離を置いた環境で育まれる恋愛模様だ。本来なら「検索」すればわかるようなことでも、『オフラインラブ』では一つひとつ直接言葉を交わし、表情や仕草などから少しずつ相手を知っていくため、限られた時間と空間の中で、少しずつ参加者たちの気持ちが形になっていく。
効率や正解を求めがちな恋愛から一歩離れ、直接人と向き合い、人と人が惹かれ合っていく原点について思い出させてくれる。シーズン1の舞台である、フランス・ニースという美しい異国の風景も作品の魅力を盛り立てており、“美しく運命的な恋”を楽しみたい人におすすめの作品だ。
■『ラヴ上等』
次に紹介するのは、「ヤンキー恋愛リアリティーショー」としてSNSを中心に話題を集める、Netflixの『ラヴ上等』。一般的な恋リアとは異なり、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、強烈なバックグラウンドを持ち、“はみ出し者”とされてきた男女が参加者となっているのが特徴で、自身もかつてヤンキーだったと語るMEGUMIさんがプロデュースした作品だ。
舞台となるのは、山奥にある学校「羅武上等学園」で、“はみ出し”ながら生きてきた男女11人が、本気の喧嘩もしながらど直球にぶつかり合い、14日間の共同生活で愛を学んでいく。MCは作品をプロデュースしたMEGUMIさんのほか、AK-69さん、芸人・永野さんが務める。
作品の見どころは、やはり尖った個性の参加者たちが織りなすスリルと、“校訓”による緊張感だ。「羅武上等学園」には「暴力禁止」「器物破損禁止」「カツアゲ禁止」「最終日まで告白禁止」という校訓があり、校訓を破ると即退学というルールがある。その緊張感のなかで、ぶつかり合い、惹かれ合い、ときに傷つきながらも、自分にとっての“譲れない恋”を見つけていく。
本音の衝突や、不器用でも真っ直ぐな想いが交錯する展開から目が離せず、人間臭さに思わず共感してしまう。感情をさらけ出す恋のなかで痛みや覚悟まで描き切り、これまでにない熱量の高い恋リア作品となっている。
■『ボーイフレンド』
Netflixで制作・配信されている『ボーイフレンド』は、日本初となる男性同士の恋愛リアリティーショー。参加者はいずれも男性が恋愛対象の男性で、さまざまな想いを抱えながら共同生活を送る。
現在配信されているのはシーズン1のみだが、2026年1月13日(火)からは4週連続でシーズン2が配信される(全15話)。次の舞台は冬の北海道で、10人の参加者が約2カ月間の共同生活を送る。参加者は未発表だが、MCはMEGUMIさん、ホラン千秋さん、青山テルマさん、ドリアン・ロロブリジーダさん、徳井義実さんの5人がシーズン1より続投する。
シーズン1では、海辺を舞台に9人の参加者が共同生活を送った。男性同士の繊細な恋愛模様が描かれながらも、日常を共にしながら育まれる友情もあり、参加者たちが友情と恋心の間で揺れ動く感情と向き合う姿が見どころだ。
誰かに惹かれる気持ち、想いがすれ違う切なさ、自分自身を受け入れる葛藤など、一つひとつの感情が丁寧に映し出され、“浄化系”と呼ばれるほど、静かで深い余韻のある作品となっている。単なるエンターテインメントにとどまらず、恋愛の本質を見つめ直したり、「人を想うこと」の尊さを感じたりと、多様な愛の姿を考えさせられるのも魅力だ。
■『さよならプロポーズ』
ABEMAで制作・配信されている『さよならプロポーズ』は、結婚に踏み切れないカップル2組が7日間の旅行を経て、“結婚”か“別れ”を決断する恋愛リアリティーショー。これまでの恋リアのように“新たな恋”を見つけるのではなく、カップルたちが本音で向き合い、今ある恋を進めるか終わらせるか、究極の選択に対峙するのが特徴だ。
現在公開されているのは4作品で、シーズン1、シーズン2に続き、『さよならプロポーズ via ギリシャ』が2024年9月から、最新作となる『さよならプロポーズ via スペイン』が2025年5月から公開されている。『さよならプロポーズ via スペイン』のスタジオ見届け人は、さや香の新山さん、ヒコロヒーさん、藤本美貴さん、桜田通さん、松村沙友理さん、山田優さんが務める(50音順)。
見どころは、長く付き合ってきたからこそ本音が見えなくなってしまったなかで、不安や価値観のずれを抱えたまま結婚すべきかどうか悩む、等身大の姿。好きだけれど結婚に踏み切れない理由や葛藤、相手を思うからこそ生まれる迷いなどが、飾らない言葉で語られている。
長く付き合った恋人だからこそ、ロマンチックな瞬間だけでなく沈黙や衝突も描かれ、“交際”と“結婚”の違いを問いかけてくる作品だ。30歳を目前に、結婚願望のない彼氏との結婚を意識する彼女や、遠距離恋愛を続けてきたカップルなど、結婚と別れの両方を意識してしまう“あるある”に共感してしまうこと間違いなし。
■『今日、好きになりました。』
「今日好き」こと、『今日、好きになりました。』は、ABEMAが制作・配信を行う、高校生による青春恋愛リアリティーショー。「恋の修学旅行」をテーマに、現役高校生たちが限られた時間のなかで、等身大でリアルな恋と青春模様を繰り広げる。
1作品で描かれる期間は2〜3日程度と、非常に短いながらも人気を集め続ける恋リアシリーズで、既に70作を超えている。第76弾『今日、好きになりました。-チェンマイ編-』は2025年11月から配信、12月15日に最終回を迎えた。恋愛見届け人はNON STYLEの井上裕介さん、YouTuber・かすさん、大友花恋さん、中川大輔さんの4人。新シーズンは2026年1月5日(月)よりスタートする。
見どころは、限られた時間が見せる濃厚さや、高校生だからこその初恋のような不器用さ、そして勇気を振り絞る告白の瞬間。友情と恋の間で揺れる心情や、素直な言葉で気持ちを伝えようとする姿は、思わず応援したくなる気持ちを抱かせてくれる。
数日間の共同生活やデートを通して、ときめきやすれ違いを経験し、最終日に想いを伝えるというシンプルで真っ直ぐな構成のため、初めて見る恋リアとしてもおすすめだ。作品数も非常に多いため、きっと気に入る作品が見つかるはず。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
