¡Ö»ñ»º¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×·Ù»¡´±¤òñÙ¤ëÃË¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Î70Âå¤Î½÷À¤¬Ìó4500Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤ë¡áÀÅ²¬¸©·Ù
2025Ç¯11·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤¬·Ù»¡´±¤òñÙ¤ëÃË¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¤ª¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²³Û¤Ï4500Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î70Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢2025Ç¯11·î12Æü¡¢¼«Âð¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÂðÇÛ¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¡¢²ÙÊª¤ÎÈ¯Á÷¸µ¤È¤·¤Æ°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»ö·ï¤Î½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ñ»º¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÖ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢½÷À¤ÈÌµÎÁÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÃË¤¿¤Á¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢11·î26Æü¤«¤é12·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌó4500Ëü±ß¤ò¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
12·î22Æü¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃË¤¿¤Á¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½÷À¤Ïº¾µ½¤Èµ¿¤¤¡¢27Æü¤Ë·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¡»¡»¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¡ØÄ´ºº¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñ»º¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¡Ù¤Ïº¾µ½¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÆÁÅç,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÇÛÀþ,
²ð¸î,
³¤,
¾²ÃÈË¼,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ä¹Ìî