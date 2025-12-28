¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ëDVD¤È°ì½ï¤Ë²ñ·×¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»¨»ï¤ÎÊ¬¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤«¡¡»¨»ï¤òËü°ú¤¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¤òÂáÊá¡áÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è
¥ì¥ó¥¿¥ëDVD¤È°ì½ï¤Ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç²ñ·×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»¨»ï¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤»¤º¡¢Å¹¤Î³°¤Ë½Ð¤¿Ëü°ú¤¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï2025Ç¯12·î27Æü¡¢ÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ë½»¤à¡¢¼«¾Î¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê57¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï12·î27Æü¸á¸å5»þº¢¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¡¢»¨»ï1ºý¡¢Ìó1200±ß¤òËü°ú¤¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç»¨»ï¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëDVD¤ò²ñ·×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëDVD¤À¤±»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Å¹°÷¤¬ÃË¤ÎÆ°¤¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃË¤¬³°¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Ëü°ú¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤«¤é¾Ü¤·¤¯»ö¾ð¤ò¤¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
Ï·¸å,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ë¡Í×,
À¸²Ö,
Ä¹Ìî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
°ËÅì»Ô,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Åìµþ