¥ì¥ó¥¿¥ëDVD¤È°ì½ï¤Ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç²ñ·×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»¨»ï¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤»¤º¡¢Å¹¤Î³°¤Ë½Ð¤¿Ëü°ú¤­¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï2025Ç¯12·î27Æü¡¢ÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ë½»¤à¡¢¼«¾Î¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê57¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï12·î27Æü¸á¸å5»þº¢¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¡¢»¨»ï1ºý¡¢Ìó1200±ß¤òËü°ú¤­¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£

ÃË¤Ï¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç»¨»ï¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëDVD¤ò²ñ·×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëDVD¤À¤±»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Å¹°÷¤¬ÃË¤ÎÆ°¤­¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃË¤¬³°¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Ëü°ú¤­¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÏÃË¤«¤é¾Ü¤·¤¯»ö¾ð¤ò¤­¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£