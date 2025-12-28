「夫の遺体はクリスマスに帰ってきた」戦い続けた妻の２０年

2025年11月、鹿児島市で開かれた犯罪被害者支援フォーラムで、殺人事件で夫を失った近藤さえ子さんが、体験を語った。

「私は20年前、夫を殺した加害者がうらやましくて泣きました。なぜ、悪いのは加害者なのに、加害者ばかりが守られるのでしょうか」

当時、東京都中野区議会議員だった近藤さえ子さんの夫（当時40歳）は、2004年11月、勤務先の総合商社から商権を持ち逃げして辞めていた元上司と、雇われた5人の若者たちによって拉致・殺害された。

そして残された家族を待っていたのは、想像を絶する苦しみと、冷たい社会の現実だった。

被害者が「忘れられた存在」だった時代から、支援の最前線で声を上げ続けてきた彼女の歩みは、日本の犯罪被害者支援の歴史と重なる。

彼女が直面した壮絶な体験と、社会への切なる願いとは。

「働かないでお金持ちがいいの？」 世界で一番好きなお父さん

夫と近藤さん、そして中学生の娘と小学生の息子。

事件が起きる前、近藤さんの家庭は、多忙ながらも幸せな時間の中にあった。

総合商社に勤める夫は、主に北欧から林業用機械を輸入する仕事を担当し、深夜に帰宅しては早朝に出勤する多忙な日々を送っていた。

それでも、休日に２人の子どもと全力で遊ぶ優しい父親だった。

ある日、近所の親子が楽しそうにキャッチボールをしているのを見かけた近藤さんが、「あのお家はいいわね。お父さんがいつも遊んでくれて。そんなに働かなくてもお金持ちみたいよ」と愚痴をこぼしたことがあった。

すると夫は、静かにこう言ったという。

「その家のことは分からないけれど、働かないでお金持ちがいいの？ 親が子どもにできることって何かな。一生懸命働かないとお金はもらえないことを教えてあげるのが、親の役目なんじゃないかな」

近藤さんは自分の言葉を恥じた。

ほとんど家にいないけれど、子どもたちはそんなお父さんが世界で一番好きだった。

働き盛りの夫 突然行方不明に…

「あんなに働く人はみたことがない」と言われるほどだった。職場の総合商社や取引先からの信頼も厚かった。その夫がトラブルに巻き込まれた。

夫が担当し、飛ぶように売れていたフィンランド製の林業用機械の商権を奪って、夫の上司が独立してしまったのだ。

その結果、これまでの顧客へ部品の供給が途絶え、中には倒産したところもあったという。

夫はフィンランドのメーカーに対して交渉するとともに、機械の商権を持ち逃げした元上司を相手取った裁判も担当した。

そして、必死の交渉で商権を取り戻せることになり、その裁判の和解が成立するはずだった2004年11月24日、夫は忽然と姿を消した。

不明から１か月…クリスマスに遺体となって帰ってきた夫

翌日、警察に届け出た。

数日後から警視庁捜査一課の女性刑事が自宅に泊まり込むようになり、電話には逆探知機が設置された。

誘拐を疑った警察からは「ご主人が殺されてしまう可能性がある。普段通りに何もなかったように暮らしてください」と告げられた。

親族とごく親しい友人以外には何も話せず、一家は息を潜めるように暮らした。夫の父は、毎日新宿の街をずっと歩いて姿を探した。

不安と恐怖に押しつぶされそうな日々。それは、ただ警察が見つけてくれるのを待つだけのつらい時間だった。

しかし、願いは届かなかった。

「行方不明から1か月が経ったクリスマスの日。お父さんの帰りを待ちわびる子どもたちのもとに、お父さんは遺体となって帰ってきました」

ほどなくして6人もの男たちが逮捕された。

夫の命を奪っていたのは、商権を持ち逃げしていた元上司。そして、彼に雇われた5人の若者たちだった。

「40代の人間をこの世から消す作業…」

元上司と若者たちが逮捕されると、それまで唯一の支えだった刑事は引きあげていった。

「主人が生きているか死んでいるかわからないつらい時間でしたが、生きているかもしれないというわずかな希望のある時間を、ずっと女性刑事が私に寄り添ってくださいました。食事を作ってくれたこともありました。しかし、遺体が発見されて、犯人が捕まると、唯一の頼れる存在であった方が、私の前からいなくなってしまったのです」

犯罪被害者の権利と支援の基本理念を定めた「犯罪被害者等基本法」が成立したのは2004年12月。施行されたのは2005年4月。

2004年11月の事件当時は、まだ施行されていなかった。

被害者が十分な支援を受けられず、社会で孤立することを余儀なくされることも少なくなかった。

近藤さんが直面したのは、まさに支援の空白地帯だった。

悲しみを感じる時間もないまま、「やるべきこと」が押し寄せた。

葬儀のために駆け付けた親族の世話、10人以上の食事の支度。泣き続ける家族の中で、近藤さんはひたすら「ごめんなさい」と謝りながら、お茶を出し続けた。

誰もが心配してくれる。しかし、誰も殺人事件の後に何をどうしていいかは知らない。近藤さん自身が不安で苦しくて押しつぶされそうだった。

それでも自分でやらないといけないことが多すぎた。

「事件後の事務処理が、私には次々とやってきました。パソコンのパスワード解除、銀行、保険…。毎日、毎日40代の1人の人間をこの世から消す作業です。それをすべて私自身がやらねばなりませんでした」

小学生の息子が用意してくれた「冷たいご飯」

疲労困憊し「このまま死んでしまえば、どんなに楽だろう」とさえ思った。しかし、お父さんを殺された子どもたちを遺してはいけない。その一心でかろうじて日々を生きていた。

そんなある夜のことだった。

弁護士との打ち合わせなどで遅くに帰宅すると、テーブルの上に、小学生だった息子が用意してくれた夕食があった。

冷え切ったご飯には、母親が早く食べられるようにと、お箸が突き刺さっていた。

「誰かが温かいご飯を届けてくれたら」「誰かが家事を手伝ってくれたら……」

冷たいご飯とビールを一人で流し込む時、どうしようもない孤独感が胸を締め付けた。

小学生の息子は、「お父さんにとって、僕は悪い子じゃなかったかな」と言い、なぜか毎日トイレを掃除した。

中学生の娘は、誕生日に大好きなケーキも食べなくなった。それまでは皿まで食べそうな勢いだったのに。

ただただ、「お父さんに帰ってきてほしい」それだけだった。

家を訪れた加害者の家族 謝罪とは名ばかりの振る舞い

裁判が始まる前、加害者側の弁護士から連絡があり、加害者の家族ら約10人が「謝罪のため」として自宅を訪ねてきたことがあった。

絶対に家には上げたくなかった。

「家には入れない」近藤さんの父親が拒絶すると、夫が拉致された現場の隣にある公園で対面することになった。

この対面は近藤さんの気持ちをやわらげるどころか、怒りと悲しみを一層深くした。

土下座をして謝ったのは、一家族だけ。主犯である元上司の家族は「もうあの人とは離婚しますから、私には関係ありません」と言い、その場を立ち去ったという。

謝罪とは名ばかりの、あまりに身勝手な振る舞いだと感じた。

寒空の下、加害者の親族たちと対峙した近藤さんの頭にはある思いが巡っていた。

「望んでもいないのに勝手に来た加害者の家族に対して、被害者側の私がファミレスとかに案内しなくてはならなかったの？ それとも前もって公民館を予約するの？こんなことまで被害者がやらなくてはならないの？ありえない…」

加害者側には弁護士がつき、彼らの権利を守り、手続きを進めてくれる。しかし、被害者遺族には誰もついてくれない。

間に入って調整してくれる公的機関も支援者もいなかったのだ。

「今なら弁護士や支援センター、警察などがどこかの場所を手配してくれるでしょう。当時は被害者支援の弁護士もいなかった。加害者側の弁護士から言われるがままだったのです」

冬の寒い公園。ただくやしさと怒りだけが増した面会のあと、近藤さんの父は体調を崩して倒れてしまった。

だが、この屈辱的ともいえる面会は、これから始まる苦難の序章に過ぎなかった。

やがて始まった刑事裁判。

そこで近藤さんを待ち受けていたのは、夫の命が「たった10万円」で奪われたという事実と、法廷で泣き崩れた中学生の娘に投げられた「冷たい言葉」だった。

（後編記事に続く）

・