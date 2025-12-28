今日28日(日)は西から高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。北日本の日本海側や北陸では雪や雨の降っている所がありますが、昼頃までには止む見込みです。大掃除や年末年始の準備は捗どるでしょう。最高気温は昨日27日(土)より高くなりますが、年末らしい寒さになりそうです。今日も暖かくしてお過ごしください。

太平洋側を中心に日差し届く 日本海側の雪や雨は昼頃まで

今日28日(日)は、西から高気圧に覆われて、上空の寒気が北上する見込みです。





沖縄は晴れ間の出る所が多いですが、局地的に雨や雷雨になるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿は、おおむね晴れる見込みです。ただ、日本海側では、昼頃までにわか雪やにわか雨の可能性があります。東海と関東は冬晴れになるでしょう。空気の乾いた状態が続くため、火の取り扱いにはご注意ください。北陸は朝晩を中心に雪や雨で、日中も雲に覆われる所がほとんどです。雷が鳴ることもあるでしょう。東北と北海道は日本海側ほど雪や雨が降りやすいでしょう。ただ、天気は回復傾向で、午後は広く日差しが届く見込みです。積雪が多い地域では雪どけが進みます。落雪や雪崩にご注意ください。車での移動が多い時期ですので、いつも以上の安全運転をお願いします。

年末らしい寒さ 万全な防寒対策を

今朝は冷え込みが強く、東京都心では最低気温が0℃を下回り、今シーズン初めての「冬日」になりました。昼間は上空の寒気が北上することと、日差しの届く所が多いため、最高気温は昨日27日(土)より高くなるでしょう。

西日本の太平洋側では14℃くらいまで上がり、日差しの温もりを感じられそうです。西日本の日本海側や東日本は、11℃前後の所が多く、この時期らしい気温になるでしょう。昨日より高く、東京都心では2日ぶりに10℃を超える見込みです。ただ、沿岸部では北よりの風がやや強く、日陰だと上着を着用していても空気がヒンヤリと感じられるでしょう。北日本も昨日より高くなりますが、朝晩は凍える寒さになりそうです。引き続き、万全な防寒が必要です。

31日頃に再び寒気南下 日本海側は雪や雨の所が多い

この先も日本海側は雪や雨の日が多いでしょう。特に30日(火)〜31日(水)大みそか頃は再び寒気が南下し、北日本の日本海側を中心に雪が降る見込みです。北陸は次第に雨から雪に変わるでしょう。一方、太平洋側は晴れる日が多く、1月1日(木)元日は初日の出が期待できそうです。



最高気温は、31日(水)大みそかまでは平年並みか高くなりますが、1月1日(木)元日からはグッと下がり、真冬並みの寒さになる所があるでしょう。年末年始は体調を崩しやすいので、服装で上手に調節して、無理のないようにお過ごしください。