¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹ ÇÏ½Ñ¶¥µ»¤Ç¤âÂç³èÌöÃæ¤Î¡Ö½ÅÀï¼Ö¡×¥Ö¥é¥Ô¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¤¡Ú¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î°úÂàÇÏÅÁÀâ2¡Û
Âè63²óÍÇÏµÇ° ¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬Í¥¾¡ ÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¤ÏÎòÂå¥È¥Ã¥×4ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¡Êc¡ËSANKEI
ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Áá¤¯¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ë¶¯¤¤ÇÏ
2018Ç¯¡¢3ºÐ²´ÇÏ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯À©ÇÆ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÎÂç°ìÈÖ¡¦ÍÇÏµÇ°¤ò¾¡Íø¤·¡¢JRA¾ÞºÇÍ¥½¨3ºÐ²´ÇÏ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£
Æ±ÇÏ¤Ï°úÂà¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥Îー¥¶¥ó¥Ûー¥¹¥Ñー¥¯¤ÇÂèÆó¤ÎÇÏÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢ÃøÌ¾¤Ê¶¥ÁöÇÏ¤Î°úÂà¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿¡Ø¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î°úÂàÇÏÅÁÀâ2～´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¤¢¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¢2025Ç¯10·î9ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÍºÂç¤ÊÇÏÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¥¿ー¥Õ¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ¤ÎÁö¤ê¤«¤é¡Ø½ÅÀï¼Ö¡Ù¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿2018Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°ÇÏ¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£Æ±ÇÏ¤Ï¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¥Îー¥¶¥ó¥Ûー¥¹¥Ñー¥¯¤Ç·ÒÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯ÂÎ¤ÎÂç¤¤ÊÇÏ¤À¤Ê¤È¡£¤¿¤À¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤¦¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Îー¥¶¥ó¥Ûー¥¹¥Ñー¥¯¤ÇÆ±ÇÏ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£ÎÊ¤µ¤ó¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÇÏ¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤Æ18Ç¯°Ê¾å¡¢Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇÏ½Ñ¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤«¤é¸«¤Æ¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂçÊÁ¤ÊÇÏ½ÑÀìÌç¤ÎÇÏ¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤¶ÀÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢µðÂç¤ÊÂÎ¶í¤Ë»÷¹ç¤ï¤º¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿Í²û¤Ã¤³¤¤¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ô¤Ï¼êÆþ¤ì¤¹¤ë»þ¤Ë¤¹¤´¤¤¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¤´¶¤¸¤ÇÍè¤¿»þ¤Ï¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Ê¤À¤á¤Ê¤¬¤éÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Öー¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ô¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ö¥é¥Ô¤¬¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²¿¤ä¤é¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡£¤À¤¬¤½¤³¤Ï¤µ¤¹¤¬¥Ö¥é¥Ô¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤Î´é¤È¤è¤½¹Ô¤¤Î´é¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¼êÆþ¤ì¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë³ú¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¸Â¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬30¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤Ï10¿Í¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡Øº£Æü¤¹¤´¤¯¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦Ê¹¤«¤ì¤Æ¤âËÍ¤¬¿¨¤ë»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÆþ¤ì¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢²¿¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥ªー¥é¤ò½Ð¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ÎÇÏ¤Ï¿Í¤ò¸«¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸¤¤ÇÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤ì¤¬Ç¡¼Â¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿»þ¡£µÞ¤ËÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬²ñ¤¤¤Ë¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥²¥¹¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÊÑ¡£µÞ¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤¿¤ê¡¢Âç¿Í¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÂç¥ìー¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤À¤«¤é¡¢¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¾ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÁá¤µ¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÉáÃÊ¤Î´é¤È¤è¤½¹Ô¤¤Îºî¤Ã¤¿´é¤È¤Î»È¤¤Ê¬¤±¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏÇÏ½Ñ¶¥µ»Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÁá¤µ¤ÏÂç²ñ¤Ç¤â½½ÆóÊ¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤½¹Ô¤¤Î»þ¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
2024Ç¯11·î¡¢¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é³µ¤Í3Ç¯°ÊÆâ¤Î¶¥ÁöÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÇÏ½ÑÂç²ñ¡ÖRRC¡×¡Ê²ñ¾ì¤ÏÅìµþÀ¤ÅÄÃ«¤ÎJRAÇÏ»ö¸ø±ñ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£
ÇÏ¾ìÇÏ½Ñ¶¥µ»¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç7°Ì¤È·òÆ®¤·¤¿¡£¤¿¤À¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ïº£¸å¡¢RRC¤Ë¤Ïµ¬Äê¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤â½Ð¤é¤ì¤ëÂç²ñ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬ÇÏ½Ñ¶¥µ»ÇÏ¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸µ¡¹¥Îー¥¶¥ó¥Ûー¥¹¥Ñー¥¯¤Ï¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Î¥ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÇËÍ¤¬¥Ö¥é¥Ô¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾è¤Ã¤Æ¡¢¾è¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤í¤«¤é¤¹¤´¤¯¸¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤âº£¤Þ¤Ç°úÂà¤·¤¿¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ò²¿Æ¬¤«¥ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤Á¤Ð¤óÆÝ¤ß¹þ¤ß¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤ÈË½¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¾è¤ê¼ê¤Ë½¾½ç¤Ç¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ïµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¾ï¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Ë«¤á¤ë¤È¼¡¤â¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ëÇÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2015Ç¯4·î2Æü
ÀÊÌ¡§²´ÇÏ¢ª¥»¥óÇÏ
ÌÓ¿§¡§¼¯ÌÓ
Éã¡§¥Ïー¥Ó¥ó¥¸¥ãー
Êì¡§¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡ÊÊìÉã¡§¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡Ë
Ä´¶µ»Õ¡§ÂçÃÝÀµÇî
ÇÏ¼ç¡§¥·¥ë¥¯¥ìー¥·¥ó¥°
ÀïÀÓ¡§18Àï7¾¡
¼ç¤Ê¾¡¤Á°È¡§ÍÇÏµÇ°¡¢»¥ËÚµÇ°¡¢¥¢¥á¥ê¥«JCC
À¸»ºËÒ¾ì¡§¥Îー¥¶¥ó¥Õ¥¡ー¥à¡Ê°ÂÊ¿¡Ë
·ÒÍÜÀè¡§¥Îー¥¶¥ó¥Ûー¥¹¥Ñー¥¯¡ÊÆÑ¾®ËÒ¡Ë
