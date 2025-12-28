´Øº¬¶Ð¡Ö½Ð±é¤ò¼¤á¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡×¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¡¡ÖËÍ¤ÏÌµÍý¡£¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È´Øº¬¶Ð¡Ê72¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¡£
´Øº¬¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë·ÝÇ½¿Í¤é¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎTBS·Ï¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È!!¡×¤Ë2²ó½Ð±é¡£¶ì¼ê¤Ç¤¢¤ëÇÐ¶ç¤ÎºÍÇ½¤òººÄê¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Øº¬¤Ï¡Ö·ë¶É¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤ÎÇÐ¶ç¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ËÍ¤Ï¤½¤³¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤À¤±¤Ï°ã¤¦¡ÉÊÑ¤ÊÇÐ¶ç¡È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÉáÄÌ¤Î¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ýÏ¿Ä¾Á°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¡¢AD¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Î¤Û¤¦¤ÎÇÐ¶ç¡×¤òÁª¤ó¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¹ð¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡ÖÏÂÉþ¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡ÉËÞ¿Í¤Ç¤¹¡È¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£²¶¡¢´é¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢²¶¡¢ËÞ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤¤¤¿¡¢ÊÑ¤Ê¤Î¡ÊÇÐ¶ç¡Ë¤ò¡£¤¢¤ì¤òÅÜ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¡É²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡È¤Ã¤Æ¡×¤È1²óÌÜ¤Î½Ð±é»þ¤Î¡É¿©¤¤°ã¤¤¡È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2²óÌÜ¤ËÇÐ¶ç¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢º£ÅÙ¤ÏÉáÄÌ¤ÎÇÐ¶ç¤ò½ñ¤«¤º¡¢¡ÖÊÑ¤ÊÇÐ¶ç¡×¤À¤±¤ò1¤Ä¤«2¤Ä¤À¤±¤·¤«½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇÐ¶ç¤ò½Ð¤·¤¿ºÝ¡¢»Ê²ñ¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤«¤é¡Ö¤Ï¤¢¡ª¡©´Øº¬¤µ¤ó¡¢¤³¤ì²¿¡©¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÇÐ¶ç¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÇÐ¶ç¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢´Øº¬¤Ï¤½¤ÎÇÐ¶ç¤Î°ÕÌ£¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Øº¬¤Ï¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀèÀ¸¤¬¡È¤è¡¼¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£´Øº¬¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¡¢Æü¤á¤¯¤ê¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¡¢ÇÐ¶ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£É¸¸ì¤Ç¤¹¡£ÇÐ¶ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤Ç¤â¤¦¡¢¡Ê½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ò¡Ë¼¤á¤¿¤Î¡£ÇÐ¶ç½ñ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¶ì¼ê¤Ç¤¹¤è¡£ÀîÌø¤À¤Ã¤¿¤é½Ð¤ë¡£ËÍ¤é¤Ï¡ÊÇÐ¶ç¤È¡Ë¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¡È¤¤¤«¤ËÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤«¡É¤È¤«¡È¤¤¤«¤ËÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¿¿µÕ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤¢¤ÎÀº¿À¤Ë¤ÏËÍ¤Ï¡¢½¾¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£À¸°Õµ¤¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£ËÍ¤ÏÌµÍý¡£¤À¤«¤é¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡×¤ÈÆ±ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤ò¤½¤ì°ÊÍè¼¤á¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£