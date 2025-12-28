¡Ö»ä¤Î¤³¤È¸«¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡©¡×µÁÊì¤Ë°§»¢¤·¤¿¤é¡¢´°Á´Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢µÁ¼Â²È¤ÇµÁÊì¤Ë°§»¢¤·¤¿¤é¡¢´°Á´Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¹¤®¤ë¡Ä
¡Ö»ä¤ÏµÁÊì¤Ë¤Ê¤¼¤«·ù¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤¹¤´¤¯Îä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢µÁÊì¤Ï»ä¤Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤âÎä¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ÎÁ°¤âµÁ¼Â²È¤Ë²ÈÂ²3¿Í¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÁÊì¤Ï»ä¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¡£¡Ø»ä¤Î¤³¤È¸«¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¤¢¤¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¤¤Ã¤½»ä¤âµÁÊì¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÁÊì¤ÎÂ©»Ò¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬°²½¤·¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯4·î¡Ë
¢¦ ¤³¤Î½÷À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇµÁÊì¤ËÂÐ¤·¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êÎéµ·Àµ¤·¤¯¡¢ÃúÇ«¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦µÁÊì¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£