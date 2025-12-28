ÅìÌî¹¬¼£¡¢NHK¤Î¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×ÈÖÁÈ¤ò¼ÂÌ¾Àä»¿¡ÖºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¡£¤¢¤ì¡¢¥¨¥°¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬27Æü¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤Ë½Ð±é¡£NHK¤ÎÈÖÁÈ¤ò¼ÂÌ¾Àä»¿¤·¤¿¡£
ÅìÌî¤Ïº£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢º´µ×´Ö»á¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÅìÌî¤Ï¡ÖNHK¤Î¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¡¢ÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈNHK¤¬ÅÚÍË¸á¸å10»þ¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Ì¤²ò·è»ö·ï¤òºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈÌ¾¤ò¤¢¤²¤¿¡£º´µ×´Ö»á¤â¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÆ±°Õ¡£
ÅìÌî¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤¬ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡©¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¡ØÆüËÜÀÖ·³vsÆüËÜ·Ù»¡¡ÙÁ°ÊÔ¸åÊÔ¡£¤¢¤ì¡¢¥¨¥°¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¿¿·õ¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë11·î29Æü¤ËÁ°ÊÔ¡¢12·î6Æü¤Ë¸åÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¡×¤Î¡ÖÆüËÜÀÖ·³vsÆüËÜ·Ù»¡¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¹¶ËÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢ºÇ¶á¤Î¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï°Û¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£