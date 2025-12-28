「神様みたいな存在」棚橋弘至に救われた1人の女性。ファンを愛し、愛されてきたレスラーとの11年

2026年1月4日（日）、東京ドームで引退試合を迎える新日本プロレス・棚橋弘至（49歳）。

テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、1年前に突然現役引退を発表した棚橋のファイナルロードに完全密着した。

そのなかで、これまで多くのファンに愛されてきた棚橋に希望を見出した“1人の女性”の存在が明らかになった（※本記事は全3回の第2回）。

【映像】棚橋弘至に救われた1人の女性…再会を信じて「生きていれば絶対いつか会える」

棚橋が迎えた現役最後の夏、引退まで残り166日となった7月22日のこと。

仙台で開催された大会の会場に、棚橋への特別な思いを抱くファンがいた。

女性の名前は大泉真菜さん（22歳）。今から14年前の2011年2月20日、仙台サンプラザホール大会で行われた試合後、棚橋の頬にキスをした少女が真菜さんだった。

「当時はタナ（※棚橋）が近くにいるのもすごく嬉しかったし、受け入れようとしてくれたのも嬉しくて」と語る真菜さんは、その日をきっかけに棚橋の大ファンに。

しかし、この1カ月後…真菜さんは東日本大震災に見舞われる。

真菜さん：「こんなに大きい地震初めてって思って、どこから手をつければいいのか…家の中でも今ここの足元には何があるんだろうみたいな状況で。どうやって生活すればいいかわからなかい状況だったけど、生きていれば絶対いつか（棚橋に）会えると思っていた」

“棚橋に会いたい”――それだけが真菜さんの心の支えだった。

真菜さん：「自分の中で棚橋選手は神様みたいな存在です」

プロレスの会場へと足を運ぶことで元気を取り戻していった少女は、今も希望の光となった棚橋を追い続けているという。

そんな憧れの存在が決めた“引退”。真菜さんは「今でも寂しいです、正直。寂しいですけど…タナが決めたなら、それまで全力で応援しようというだけです」と目に涙を浮かべながら語る。

真菜さんは、仙台で行われた『G1 CLIMAX 35』の一戦にもかけつけた。

棚橋の勇姿を最後まで目に焼き付けながら勝利を信じる真菜さんだったが、試合は新日本プロレスの次世代を担う“怪物”ボルチン・オレッグを相手に敗戦。

その試合後、棚橋は真菜さん一家の元を訪れる。

棚橋：「久しぶりやね」

真菜さん：「久しぶりです」

棚橋：「2011年に花道入り口のところで抱っこして…。真菜ちゃん、あと半年になっちゃったよ」

真菜さん：「言わないでくださいよそんなこと…」

棚橋：「去年の10月に発表して、ちゃんと受け止められた？」

真菜さん：「受け止められないです…。でも、タナが決めたから引退するまでは絶対全力で応援しますし、引退してからもタナが携わってるから新日本プロレスも応援します。プロレス界も全部盛り上がってほしいと思っています」

その言葉を受け取った棚橋は、「じゃあ最後に…真菜ちゃん、愛してます」と自身の決め台詞とともに真菜さんをハグ。

最後はお互いに「またね」と言葉を交わし、想いを伝えることができた真菜さん。一方の棚橋にとっても真菜さんは特別な存在だという。

棚橋：「真菜ちゃんも見るたびに大きくなっていくし、小さい可愛かった女の子が素敵な女性になっていくのを見させてもらったし、家族でプロレスって楽しめるものなんだって思えた。棚橋のレスラー人生とは切っても切り離せないご家族です」

そう語る棚橋のファイナルロードはいよいよ大詰め。

来る2026年1月4日（日）、超満員となった東京ドームのなかで、ファンを愛し、ファンに愛されてきた男が最後の闘いへと向かう。