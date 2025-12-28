¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇã¤¤»ÄÁý²Ã¡Û £Ó£Â£É¿·À¸¶ä¡¢ÅìÅÅ£È£Ä¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê
¡¡¡ü¿®ÍÑÇã¤¤»ÄÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨12·î19Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Î12·î12Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1599ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<8303> £Ó£Â£É¿·À¸¶ä¡¡¡¡¡¡13,075¡¡¡¡ 13,075¡¡26151.60
£²¡¥<9501> ÅìÅÅ£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6,647¡¡¡¡103,878¡¡¡¡ 21.52
£³¡¥<8306> »°É©£Õ£Æ£Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡5,093¡¡¡¡ 39,101¡¡¡¡ 11.34
£´¡¥<5401> ÆüËÜÀ½Å´ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4,199¡¡¡¡ 31,039¡¡¡¡ 13.69
£µ¡¥<6740> £Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì ¡¡¡¡¡¡3,948¡¡¡¡ 25,090¡¡¡¡¡¡1.84
£¶¡¥<3656> £Ë£Ì£á£â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2,482¡¡¡¡ 19,351¡¡¡¡¡¡2.31
£·¡¥<285A> ¥¥ª¥¯¥·¥¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡2,447¡¡¡¡¡¡9,270¡¡¡¡¡¡5.02
£¸¡¥<8358> ¥¹¥ë¥¬¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2,409¡¡¡¡¡¡3,424¡¡¡¡ 15.93
£¹¡¥<5411> £Ê£Æ£Å ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,823¡¡¡¡¡¡7,782¡¡¡¡¡¡9.83
10¡¥<8604> ÌîÂ¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,619¡¡¡¡ 11,417¡¡¡¡¡¡8.81
11¡¥<7011> »°É©½Å ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,520¡¡¡¡ 26,455¡¡¡¡ 13.70
12¡¥<8411> ¤ß¤º¤Û£Æ£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡1,411¡¡¡¡¡¡6,980¡¡¡¡¡¡5.39
13¡¥<7201> Æü»º¼« ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,149¡¡¡¡ 26,759¡¡¡¡¡¡3.13
14¡¥<2502> ¥¢¥µ¥Ò ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡994¡¡¡¡¡¡3,298¡¡¡¡ 35.73
15¡¥<4565> ¥Í¥¯¥»¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡986¡¡¡¡¡¡6,548¡¡¡¡ 32.79
16¡¥<8473> £Ó£Â£É ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡893¡¡¡¡¡¡9,784¡¡¡¡ 47.20
17¡¥<6758> ¥½¥Ëー£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡865¡¡¡¡¡¡4,859¡¡¡¡ 10.51
18¡¥<6966> »°°æ¥Ï¥¤¥Æ¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡820¡¡¡¡¡¡2,976¡¡¡¡ 20.07
19¡¥<4568> Âè°ì»°¶¦ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡783¡¡¡¡¡¡4,751¡¡¡¡ 67.69
20¡¥<8058> »°É©¾¦ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡740¡¡¡¡¡¡4,260¡¡¡¡¡¡3.90
21¡¥<4385> ¥á¥ë¥«¥ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡704¡¡¡¡¡¡4,114¡¡¡¡¡¡3.24
22¡¥<2982> £Á£Ä£×£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡620¡¡¡¡¡¡4,549¡¡¡¡ 19.55
23¡¥<6594> ¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡606¡¡¡¡ 13,253¡¡¡¡ 15.85
24¡¥<4005> ½»Í§²½ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡588¡¡¡¡¡¡9,075¡¡¡¡ 11.09
25¡¥<5202> ÈÄ¾Ë»Ò ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡553¡¡¡¡ 13,174¡¡¡¡ 55.24
26¡¥<5076> ¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡551¡¡¡¡¡¡3,079¡¡¡¡ 30.67
27¡¥<4344> ¥½ー¥¹¥Í¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡548¡¡¡¡¡¡6,924¡¡¡¡¡¡5.15
28¡¥<7267> ¥Û¥ó¥À ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡515¡¡¡¡¡¡6,874¡¡¡¡ 12.51
29¡¥<5801> ¸Å²ÏÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡508¡¡¡¡¡¡3,046¡¡¡¡ 11.63
30¡¥<8338> ÃÞÇÈ¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡479¡¡¡¡¡¡3,749¡¡¡¡¡¡7.37
31¡¥<6506> °ÂÀîÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡478¡¡¡¡¡¡2,961¡¡¡¡¡¡8.04
32¡¥<9519> ¥ì¥Î¥Ð ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡468¡¡¡¡¡¡2,734¡¡¡¡¡¡9.30
33¡¥<5631> ÆüÀ½¹Ý ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡467¡¡¡¡¡¡1,466¡¡¡¡¡¡9.21
34¡¥<8316> »°°æ½»Í§£Æ£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡438¡¡¡¡ 11,645¡¡¡¡ 10.12
35¡¥<7272> ¥ä¥Þ¥ÏÈ¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡436¡¡¡¡¡¡2,715¡¡¡¡¡¡2.07
36¡¥<471A> £Î£Ó¥°¥ëー¥× ¡¡¡¡¡¡¡¡433¡¡¡¡¡¡¡¡433¡¡¡¡¡¡0.00
37¡¥<2413> ¥¨¥à¥¹¥êー ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡417¡¡¡¡¡¡3,927¡¡¡¡ 13.49
38¡¥<6981> Â¼ÅÄÀ½ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡402¡¡¡¡¡¡1,970¡¡¡¡¡¡7.58
39¡¥<6178> ÆüËÜÍ¹À¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡396¡¡¡¡¡¡2,392¡¡¡¡ 12.72
40¡¥<8346> ÅìË®¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡392¡¡¡¡¡¡¡¡906¡¡¡¡¡¡1.81
41¡¥<6141> £Ä£Í£Ç¿¹Àºµ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡386¡¡¡¡¡¡1,638¡¡¡¡ 22.63
42¡¥<8601> ÂçÏÂ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡381¡¡¡¡¡¡2,638¡¡¡¡¡¡5.99
43¡¥<9107> Àîºêµ¥ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡376¡¡¡¡¡¡4,127¡¡¡¡¡¡4.13
44¡¥<3436> £Ó£Õ£Í£Ã£Ï ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡370¡¡¡¡¡¡5,301¡¡¡¡ 13.82
45¡¥<7751> ¥¥ä¥Î¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡370¡¡¡¡¡¡2,330¡¡¡¡ 10.87
46¡¥<8600> ¥È¥â¥Ë£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡368¡¡¡¡¡¡2,727¡¡¡¡ 43.43
47¡¥<7974> Ç¤Å·Æ² ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡358¡¡¡¡¡¡4,488¡¡¡¡ 11.91
48¡¥<9023> Åìµþ¥á¥È¥í ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡357¡¡¡¡¡¡4,458¡¡¡¡¡¡3.24
49¡¥<6619> £×£Ó£Ã£Ï£Ð£Å ¡¡¡¡¡¡¡¡351¡¡¡¡¡¡4,257¡¡¡¡¡¡3.98
50¡¥<6857> ¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡339¡¡¡¡¡¡4,998¡¡¡¡¡¡2.00
