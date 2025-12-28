¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÀÆàÀîÁ´ÎÏ±þ±ç¡Û¤¢¤ÎÅ·ºÍMF¤ÎÂ©»Ò¤â¡ª¡©2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¤ËÄ©Àï¡ÖÆüÂçÆ£Âô¡×¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤5¤Ä¤Î¥³¥È
Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î·ãÀï¶è¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¸¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï´ØÅì¤ÇÍ£°ìÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÀÆàÀî¸©¡£
½éÀï¤ÏÂç³¢Æü12·î31Æü¡¢Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¤Ç¤Î2²óÀï¡£²¬»³ÂåÉ½¡¦²¬»³³Ø·Ý´Û¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¸©ÀªÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ËÄ©¤àÆüËÜÂç³ØÆ£Âô¤Î±þ±ç¤·¤¿¤¤5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.Åìµþ¥É¡¼¥à12¸ÄÊ¬¡ª¡©µðÂç¡ªÆüÆ£¥Ñ¡¼¥¯
Åìµþ¥É¡¼¥àÌó12¸ÄÊ¬¤â¤¢¤ë³Ø¹»ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¤¬ÅÀºß¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÇÀ¾ì¤äÇîÊª´Û¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â´¶ÈÀ¸¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î°æ¾å¿¿±û¤µ¤ó¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤éÂ¿¿ô¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÃ¥´Ô¡×¡Ä¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ
ºòÇ¯ÅÙ¤Ï°ìÅÙ¤â¿ÀÆàÀî¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿·¥Á¡¼¥à»þ¤Ë·Ç¤²¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖÃ¥´Ô¡×¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¶è¹â¹»ÁíÂÎ¡¢´ØÅìÍ½Áª¤È¤â¤Ë¥Ù¥¹¥È8ÇÔÂà¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Î»×¤¤¤ÇÄ©¤ó¤ÀÁª¼ê¸¢¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï3²óÀï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì1Éô¤Î¶Í°þ³Ø±à¤Ë1-0¡£¤½¤·¤Æ·è¾¡¤Ç¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì2Éô¤Î¶Í¸÷³Ø±à¤Ë1-0¡£4»î¹çÏ¢Â³¤Ç1ÅÀº¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¡ÖÃ¥´Ô¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
3.¹¶·â¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡×
¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡×¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²Æ°Ê¹ß¤Ï¹¶·â¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ÅÙ¤âµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¡£Ï¢Æ°¤·¤¿¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥×¥ì¡¼¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
4.¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤â½¸·ë¡£Éô°÷143¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤
Éô°÷¿ô¤Ï143¿Í¡£Ãæ¤Ë¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·û¹ä¤µ¤ó¡¢Æ£ËÜ½ß¸ã¤µ¤ó¡¢²È±Ê¾¼Çî¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂ©»Ò¤â¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÃæ¡¢¸©Âç²ñ¤âÁ´»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¡£Á´¹ñÁª¼ê¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÁè¤¤¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5.ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼
184¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿FWÍÀî·¼²ðÁª¼ê¡£¸©¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï18»î¹ç19¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¸©Í½Áª2²óÀï¤ËÉ¨¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤ÇÁ´¼£8½µ´Ö¤ÎÂç¤±¤¬¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤¤é¤á¤º·üÌ¿¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ4½µ´Ö¸å¤Î·è¾¡Àï¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ÇÉü³è¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ÇË½¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Ì±Êü43¼Ò/¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀîÊüÁ÷¡Ë