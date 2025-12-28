ジャスティン・ビーバー、妻ヘイリーとのラブラブセルフィー公開
ジャスティン・ビーバーがインスタグラムで妻ヘイリーとのラブラブセルフィーを公開し、「ビーバー家よりメリークリスマス」とメッセージを送った。今年はメディアを覆いに騒がせたジャスティンだが、穏やかなクリスマスを迎えたようだ。
【写真】かわいすぎるジャック・ブルースの姿＆クリスマスソックスが3つ並んだ写真も
ジャスティンは現地時間12月25日の投稿で、妻ヘイリーと顔を寄せて撮影したラブラブのセルフィーを公開。白いコート姿のジャスティンは、フードを目深にかぶっているものの、柔らかな笑みを浮かべている様子。黒いファーコートに赤いマフラーを合わせ、サングラスをかけたヘイリーも、楽しそうに笑顔を浮かべている。
2018年に結婚したジャスティンとヘイリーは、2024年5月にハワイで結婚の誓いを新たにし、第1子妊娠を公表。同年8月に長男ジャック・ブルースが誕生した。しかし今年はじめには、ジャスティンによるSNSへの不穏な投稿が相次ぎ、薬物使用疑惑や心身の健康不安が指摘されたほか、ヘイリーが彼にうんざりしているとの噂が浮上するなど、メディアを大いに賑わせた。
一時は離婚危機説まで囁かれた2人だが、今月、ジャスティンのブランド「SKYLRK（スカイラーク）」の世界初となるポップアップストアが東京で開催されたことをうけ、一家そろって来日。会場でヘイリーとキスを交わす映像や、抱き合う姿、ジャスティンの頬に手を添えるヘイリーの姿など、仲睦まじい様子を次々とインスタグラムでシェアし、ファンを安心させていた。
なおジャスティンはこの前日にも、サンタ帽をかぶった1歳半の息子ジャック・ブルースの姿をインスタグラムでシェアし、「アアアアア」「なんてこと！ ジャックが凄いキュートだよおお涙」「きゃあジャック・ブルースの美しいこと」「ジャックー」などとファンをメロメロにさせていた。
引用：「ジャスティン・ビーバー」インスタグラム（＠lilbieber）
