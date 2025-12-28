食楽web

クリスマスが過ぎ、街の空気が少し落ち着き始める年末。大人が楽しめるイルミネーションスポットとしてイチオシなのが、西新宿で開催中のイベント「Shinjuku Neon Walk」です。

Shinjuku Neon Walk

東京都庁を中心とする西新宿エリアを舞台に、光、アート、テクノロジーを組み合わせた回遊型のイルミネーションを展開。入場無料、予約不要で、仕事帰りの寄り道や年末年始のちょっとしたおでかけにも立ち寄りやすいのが魅力。しかも、2026年1月7日まで開催とちょっと長めに楽しめるのもおすすめポイントです。

スタート地点Zone－Aは、提灯が目印

スタート地点となるZone－A。提灯には、江戸文字書家の橘右之吉さんによる文字が浮かび上がり、ネオンの光と筆致が見事に融合します。

年末の夜にこそ映える東京都庁プロジェクションマッピング

ネオンウォークの途中でぜひ立ち寄りたいのが、東京都庁第一本庁舎。毎夜、建物の壁面をスクリーンにした巨大なプロジェクションマッピングが展開されます。昼と夜でがらりと表情が変わる都庁の景色、年末の澄んだ空気の中で見ると一層楽しめるはず。

『Transformirror：鏡の向こうの自己』［食楽web］

さらに、参加型のインスタレーション『Transformirror：鏡の向こうの自己』も見どころ。AIが自分の姿をリアルタイムで別のキャラクターへ即座に変換。係りの人の案内で、スクリーンに向かって手を振ったり、踊ってみたり。サンタや武将などに姿を変えた自分が映し出されます。

屋台と「KAWAII」ドームで、年末散歩はクライマックスへ

Neoネオン屋台

Zone－Cでは、Neoネオン屋台がずらりと並び、クレープやおでんなど、温かいフードを提供します。食べ歩きも良いですが、フードを持ってプロジェクションマッピングを見ながら、芝生でまったりするのもおすすめ。

スタンディング席も完備

さて、イベント期間中は新宿各地のイルミネーションスポットを巡る「Shinjuku Neon スタンプラリー」も実施中です。スマートフォンがあれば参加でき、アプリのインストールは不要。5スタンプでその場で使えるクーポン、10スタンプでコンプリート賞に応募できますよ。

人気テレビ番組『ももクロちゃんと！』とコラボした『TOKYO KAWAII DOME by “ももクロちゃんと！”』も登場

さらに大晦日はカウントダウンイベントも開催します。東京らしい新しい年明けの楽しみ方として、ぜひお出かけの参考にしてください。

新しい新春を迎えてみてはいかが？

●DATA

Shinjuku Neon Walk

開催期間：2025年11月27日（木）～2026年1月7日（水）16:00～22:00

※12月31日（水）は25:00まで

場所：中央通り（新宿副都心4号街路）周辺／西新宿エリア

料金：入場無料

アクセス：JR「新宿駅」西口より徒歩約10分、東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」より徒歩約10分、都営大江戸線「都庁前駅」すぐ

https://tokyo-nighttime-project.jp/neonwalk/