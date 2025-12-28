Ê¡»³²í¼£¡ßÂçÀôÍÎ¤¬¸ì¤ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¡½¡½¿®Íê¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¬Æ³¤¤¤¿¿¼²½
¡¡Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬ºÆ¤Ó¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¡£Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¤È¸É¹â¤Î·º»ö¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢±Ç²è¤È´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£¿®Íê¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ËËþ¤Á¤¿Æó¿Í¤¬¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤ä¸ß¤¤¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª²«¿§¤¤À¼±ç¤òÍá¤Ó¤ëÊ¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ
¡¡Ê¡»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¡£²»³Ú³èÆ°¤Ç¤Ï20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢£µºî¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£8·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢¸Î¶¿¡¦Ä¹ºê¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¡¢ÈïÇú¼ùÌÚ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥¯¥¹¥Î¥ -500Ç¯¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ-¡×¤ò5000¿Í¤ÎÂç¹ç¾§¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¤ØÆÏ¤±¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¼ç±é±Ç²è2ËÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¼ç±éºî¤Î1ËÜ¤¬¡¢¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤À¡£Ê¡»³¤ÏËÜºî¤Ç¡¢¼çÂê²Î¡ÖÌÚÀ± feat. °ðÍÕ¹À»Ö¡×¤Îºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤âÃ´Åö¡£ºî»ì¤ò°ðÍÕ¹À»Ö¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¡£»ö¸Î¤Ç»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡È»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÊÌÁÜºº´±¤À¡£¸ò´¹Î±³Ø¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³§¼Â¤Ï¡¢ÂçÀôÍÎ±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¤Ç¤Ï³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤Î²áµî¤Î°ø±ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æó¿Í¤¬¼Â¤Î·»Äï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤å«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Æó¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¡¢±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤Ç»Ë¾åºÇ°¤ÎÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
¢£¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¤¤ë¡©¡×¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ëÊ¡»³²í¼£¤ÎÀâÆÀÎÏ
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢³§¼Â¹¸«¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û³§¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡×¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¸½¼Â¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·àÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É»Ò¤É¤â¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤Ë¤«¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óÅª¤À¤Ã¤¿¤ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Åª¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ê¢¹õ¤¤¤È¤³¤í¤ä·×»»¹â¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÀµµÁ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¢¹õ¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄË²÷¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçÀô¡Û³§¼Â¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢Ä¶¿ÍÅª¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡£¤½¤ì¤ò¸«»ö¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡»³²í¼£¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³§¼Â¤µ¤ó¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¼«ÂÎ¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÈÌÌÇò¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤ÏÂçÀôÍÎ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê!?
¡½¡½¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¡ÚÊ¡»³¡Û¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£±Æ¤Î¤¢¤ëÂçÀô¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥¥ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶§Ë½À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê£»¨¤Ê¿Í´ÖÀ¤òÂçÀô¤µ¤ó¤¬¤ä¤ë¡£ÂçÀôÍÎ¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤¬¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²¿¤·¤íÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤ÈÂçÀôÍÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»°¦¤¬¤À¤ÀÏ³¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¤Ç¤â¤Í¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¤½¤¦¤½¤¦¡£¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡ÚÂçÀô¡Û»ä¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¸îÆ»¤µ¤ó¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢Ìò¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊª¸ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¤Õ¤¶¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¼«¿È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î±ü¹Ô¤¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ÏµÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡Ø¾¼ÏÂ¤«¤éÁû¤®¡Ù¤Ç¤â¡Ä¡£
¡ÚÂçÀô¡ÛÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ø¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÊý¤Ï¾¡¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢»ö¸åÊó¹ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤âÂçÀô¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¢£²¦Æ»¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾Ð¤¤¤¬¸ú¤¯
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢³§¼Â¤¬¸¦½¤¤ò½ª¤¨¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¿´ÂÀÏ¯¤¬FBI¤Î¸¦½¤¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥Æ¥íÇúÇË»ö·ï¤ËºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡£°ìÊý±Ç²è¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ø¡£³§¼Â¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦¥Ê¥®¥µ¡¦¥¤¥ï¥Î¥ï¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡±Ç²è¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¾ºîÉÊ¤Ç¡¢Ç°´ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ÉñÂæ¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤ò·Ð¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø°Ü¤ê¡¢±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¤¢¤ëÁÈ¿¥¡É¤òÄÉ¤¦¥Ð¥Ç¥£¤Î»Ñ¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎËÁÆ¬¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ä¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎËàÅ·Ï°¤òÎ×¤à¸ø±à¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡½¡½±Ç²è¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¿·¤¿¤Ë´¶¤¸¤¿¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¡ÚÂçÀô¡Û±Ç²èÈÇ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¿·¤¿¤Ê³§¼Â¤µ¤ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò²þ¤á¤Æ´Ñ¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥¢¥¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢³§¼Â¹¸«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¿·¤·¤¤Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ê¡»³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÊ¡»³¡Û¤Ù¤Æ¤¬Ä©Àï¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÁö¤Ã¤ÆÁ¥¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁ´ÌÕ½êºî»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¤ÎÊý¡¹¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö³§¼Â¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÈô¤ó¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁö¤ê»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸îÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤È¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤¬»à·º¼ü¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë½Å¤¿¤¤½½»ú²Í¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê±é¤¸¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¡¢¤«¤Ê¤ê½Å¤¿¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÍ·¤Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¿Í¡Ê³§¼Â¡Ë¤¬²£¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤âÌÌÇò¤µ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼Â¤Î·»¤ÈºÆ¤Ó¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸îÆ»¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤â¡¢¤É¤³¤«À²¤ì¤ä¤«¤Ê¸îÆ»¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¡»³¡ÛÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö·»Äï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Ç¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º½õ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿®Íê´¶¤ä°Â¿´´¶¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢ÌòÊÁ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¿´¤Á¤ã¤ó¤¬½õ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö³§¼Â¤µ¤ó¤Ê¤é²¿¤È¤«¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¡£¤½¤Î¡È¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢ÀµµÁ¤Ï¾¡¤Ä¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¦Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢²¦Æ»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó±ÀÅ¥¤Îº¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î²¹ÅÙ¤ä¹¤¬¤ê¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£¶Ë´¨¥í¥±¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ÎÄÉÀ×¥·¡¼¥ó¡½¡½´¨¤µ¤â¶²ÉÝ¤â¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿»£±Æ¸½¾ì
¡½¡½»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÚÂçÀô¡Û±Ç²è¤ÎËÌ³¤Æ»¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÀã¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤¦ºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àã¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¡¢¡ÖFIRST LOVE¡×¤È¤¤¤¦³§¼Â¤µ¤ó¤ÎÃ¸¤¤½éÎø¤ÎÊª¸ì¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Àã¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÚ¤Ê¤¤³§¼Â¤µ¤ó¤Î½éÎø¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤¦ËÍ¤Î¸Î¶¿¤¬¸«»ö¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¡»³¡ÛÀã¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¿ûÊ¿¹â¸¶¤Ç¤â»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£µ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹15ÅÙ¡£¡Ö»£±Æ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²á¹ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿áÀã¤ÎÃæ¤Î³¨¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´¨¤¤¤·¡¢É¸¹â¤â¹â¤¤¤·¡¢Â©¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥¢¥Ï¥¢¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤¤Î¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë±Ç²èÅª¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¿ûÊ¿¤Ï¥È¥é¥¦¥Þµé¤Ë´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎËÍ¤Ç¤â¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤´¨¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢°áÁõ¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ÇöÃå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¿Ì¤¨¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¡£¥¬¥¯¥¬¥¯¥¬¥¯¥¬¥¯¡¢¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Í¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤â´²°ìÏº¤¯¤ó¡Ê¹ñºÝ¥Æ¥íÁÈ¿¥¡È¥ô¥¡¥Ã¥Õ¥¡¡É¤ÎºÇ¹â´´Éô¥°¥ì¥ó¡¦¥¢¥é¥Ìò¡Ë¤â¡¢¡ÖÍÑ°Õ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤½¤Î¿Ì¤¨¤ò¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÂæ»ì¤ò¸À¤¦¡£»ä¤â·ë¹½Ä¹¤¤Âæ»ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤NG¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÌò¼Ô¤Ã¤ÆÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¤¤¤¤É½¾ð¡¢¤¤¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼Ö¤Þ¤ÇÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤¦1²ó¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥í¥±¤Ï¡©
¡ÚÊ¡»³¡Û½Æ¤ò°·¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÚÂçÀô¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç½Æ¤òÈ´¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉÝ¤¤¡£·ÙÈ÷¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡Ö½Æ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±¤í¡×¤Ã¤Æ¡£½Æ¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é´ÆÆÄ¤¬¡Ö½Æ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾å¤²¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡¢2¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤é¡¢°ì½Ö¤À¤±¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÊ¡»³¡ÛÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö»£±Æ¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¤½¤¦¤½¤¦¡£ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢ÂçÀô¤µ¤ó»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Þ¯Íî¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤½¤¦¤Ê·»¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Î½Æ¤ò¥¸¡¼¥Ã¤È¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦ÉÝ¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¥à¡¼¥Ó¡¼¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥¨¥¹¡ª¥à¡¼¥Ó¡¼¡ª¥à¡¼¥Ó¡¼¡ª¥½¡¼¥ê¡¼¡ª¥½¡¼¥ê¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦É¬»à¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊ¡»³¡ÛËÍ¤Ï¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¼ç±é¤Î¡Ø¥»¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó/Ì´¤Î¹á¤ê¡Ù¡Ê1992Ç¯¡Ë¤ò¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤µ¤ó¤¬Çò¾ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Ë¥¢¥Æ¥ó¥É¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£³§¼Â¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò°ìÉô»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÇò¾ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹¤òÊâ¤¯»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×Ê¡»³²í¼£¤Î³Ð¸ç
¡½¡½ºîÉÊ°Ê³°¤Ç¤â¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ê¤É»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÊ¡»³¡ÛËÍ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¡ÈÂç¿Íµ¤¼Ô¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂçÀô¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤ò¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤Ï¤É¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬¡¢¼«Á³¤È¸½¾ì¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¼Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡Ä¡ÄÍÎ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍÎ¤Á¤ã¤ó¤¬¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¡È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÂçÀô¡ÛÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡Ä¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡ÈÊ¡»³²í¼£¡É¤Ê¿Í¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊâ¡¢²È¤Î³°¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡ÈÊ¡»³²í¼£¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬´üÂÔ¤¹¤ëÊ¡»³²í¼£¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò35Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò»ä¤¬¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤µ¤é¤ËÇ»¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÊ¡»³²í¼£¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Í¡£½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿º¢¤ÎÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¡É¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÊ¡»³¡Ûº£²ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢´²°ìÏº¤¯¤ó¤ä·îÅçÎ°°á¤Á¤ã¤ó¤ËÂçÀô¤µ¤ó¤¬¡Ê¢¨Ê¡»³²í¼£¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ëÂçÀôÍÎ¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¡ÖÊ¡»³²í¼£¤À¤è¡¢²¿¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¡ÊÂçÇú¾Ð¡Ë¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤Í¡£·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡ÈÊ¡»³²í¼£¡É¤ÈÏÃ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤é¡¢º£¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¤½¤¦¤¤¤¦¡È¤ªÀ¤ÏÃ¡É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¤Ç¤Í¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¼«Á³¤ÈÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¤¢¤ë»þ¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÅÚ»ºÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¡£¡ÖÊ¡»³²í¼£¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¡¢²ñ¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Öº£Æü¡¢Ê¡»³²í¼£¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡© ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î²ñÏÃ¤Î¡È¥Í¥¿¡É¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é²¿¤«ÏÃ¤½¤¦¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¤Ç¤â¡¢ËÜÊª¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤äµ®½Å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¤¤¤ä¤¡¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¶õµ¤¤Ï½ª»Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ç¡¢¤è¤¯¾Ð¤¤¡¢¤è¤¯Ã¦Àþ¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ø¤Î¿®Íê¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¡ÈÆó¿Í¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ª²«¿§¤¤À¼±ç¤òÍá¤Ó¤ëÊ¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ
¡¡Ê¡»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¡£²»³Ú³èÆ°¤Ç¤Ï20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢£µºî¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£8·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢¸Î¶¿¡¦Ä¹ºê¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¡¢ÈïÇú¼ùÌÚ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥¯¥¹¥Î¥ -500Ç¯¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ-¡×¤ò5000¿Í¤ÎÂç¹ç¾§¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¤ØÆÏ¤±¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¼ç±é±Ç²è2ËÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¡£»ö¸Î¤Ç»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡È»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÊÌÁÜºº´±¤À¡£¸ò´¹Î±³Ø¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³§¼Â¤Ï¡¢ÂçÀôÍÎ±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¤Ç¤Ï³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤Î²áµî¤Î°ø±ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æó¿Í¤¬¼Â¤Î·»Äï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤å«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Æó¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¡¢±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤Ç»Ë¾åºÇ°¤ÎÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
¢£¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¤¤ë¡©¡×¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ëÊ¡»³²í¼£¤ÎÀâÆÀÎÏ
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢³§¼Â¹¸«¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û³§¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡×¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¸½¼Â¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·àÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É»Ò¤É¤â¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤Ë¤«¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óÅª¤À¤Ã¤¿¤ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Åª¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ê¢¹õ¤¤¤È¤³¤í¤ä·×»»¹â¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÀµµÁ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¢¹õ¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄË²÷¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçÀô¡Û³§¼Â¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢Ä¶¿ÍÅª¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡£¤½¤ì¤ò¸«»ö¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡»³²í¼£¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³§¼Â¤µ¤ó¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¼«ÂÎ¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÈÌÌÇò¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤ÏÂçÀôÍÎ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê!?
¡½¡½¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¡ÚÊ¡»³¡Û¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£±Æ¤Î¤¢¤ëÂçÀô¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥¥ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶§Ë½À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê£»¨¤Ê¿Í´ÖÀ¤òÂçÀô¤µ¤ó¤¬¤ä¤ë¡£ÂçÀôÍÎ¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤¬¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²¿¤·¤íÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤ÈÂçÀôÍÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»°¦¤¬¤À¤ÀÏ³¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¤Ç¤â¤Í¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¤½¤¦¤½¤¦¡£¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡ÚÂçÀô¡Û»ä¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¸îÆ»¤µ¤ó¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢Ìò¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊª¸ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¤Õ¤¶¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¼«¿È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î±ü¹Ô¤¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤ÏµÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡Ø¾¼ÏÂ¤«¤éÁû¤®¡Ù¤Ç¤â¡Ä¡£
¡ÚÂçÀô¡ÛÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ø¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÊý¤Ï¾¡¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢»ö¸åÊó¹ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤âÂçÀô¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¢£²¦Æ»¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾Ð¤¤¤¬¸ú¤¯
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢³§¼Â¤¬¸¦½¤¤ò½ª¤¨¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¿´ÂÀÏ¯¤¬FBI¤Î¸¦½¤¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥Æ¥íÇúÇË»ö·ï¤ËºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡£°ìÊý±Ç²è¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ø¡£³§¼Â¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦¥Ê¥®¥µ¡¦¥¤¥ï¥Î¥ï¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡±Ç²è¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¾ºîÉÊ¤Ç¡¢Ç°´ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ÉñÂæ¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤ò·Ð¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø°Ü¤ê¡¢±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¤¢¤ëÁÈ¿¥¡É¤òÄÉ¤¦¥Ð¥Ç¥£¤Î»Ñ¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎËÁÆ¬¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ä¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎËàÅ·Ï°¤òÎ×¤à¸ø±à¤Ê¤É¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡½¡½±Ç²è¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¿·¤¿¤Ë´¶¤¸¤¿¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¡ÚÂçÀô¡Û±Ç²èÈÇ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¿·¤¿¤Ê³§¼Â¤µ¤ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò²þ¤á¤Æ´Ñ¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥¢¥¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢³§¼Â¹¸«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¿·¤·¤¤Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ê¡»³¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÊ¡»³¡Û¤Ù¤Æ¤¬Ä©Àï¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÁö¤Ã¤ÆÁ¥¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁ´ÌÕ½êºî»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¤ÎÊý¡¹¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö³§¼Â¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÈô¤ó¤Ç¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁö¤ê»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸îÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤È¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤¬»à·º¼ü¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë½Å¤¿¤¤½½»ú²Í¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê±é¤¸¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¡¢¤«¤Ê¤ê½Å¤¿¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÍ·¤Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¿Í¡Ê³§¼Â¡Ë¤¬²£¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤âÌÌÇò¤µ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼Â¤Î·»¤ÈºÆ¤Ó¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸îÆ»¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤â¡¢¤É¤³¤«À²¤ì¤ä¤«¤Ê¸îÆ»¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¡»³¡ÛÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö·»Äï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Ç¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º½õ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿®Íê´¶¤ä°Â¿´´¶¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢ÌòÊÁ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¿´¤Á¤ã¤ó¤¬½õ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö³§¼Â¤µ¤ó¤Ê¤é²¿¤È¤«¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¡£¤½¤Î¡È¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢ÀµµÁ¤Ï¾¡¤Ä¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¦Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢²¦Æ»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó±ÀÅ¥¤Îº¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î²¹ÅÙ¤ä¹¤¬¤ê¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£¶Ë´¨¥í¥±¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ÎÄÉÀ×¥·¡¼¥ó¡½¡½´¨¤µ¤â¶²ÉÝ¤â¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿»£±Æ¸½¾ì
¡½¡½»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÚÂçÀô¡Û±Ç²è¤ÎËÌ³¤Æ»¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÀã¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤¦ºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àã¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¡¢¡ÖFIRST LOVE¡×¤È¤¤¤¦³§¼Â¤µ¤ó¤ÎÃ¸¤¤½éÎø¤ÎÊª¸ì¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Àã¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÚ¤Ê¤¤³§¼Â¤µ¤ó¤Î½éÎø¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤¦ËÍ¤Î¸Î¶¿¤¬¸«»ö¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¡»³¡ÛÀã¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¿ûÊ¿¹â¸¶¤Ç¤â»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£µ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹15ÅÙ¡£¡Ö»£±Æ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²á¹ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿áÀã¤ÎÃæ¤Î³¨¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´¨¤¤¤·¡¢É¸¹â¤â¹â¤¤¤·¡¢Â©¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥¢¥Ï¥¢¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤¤Î¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë±Ç²èÅª¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¿ûÊ¿¤Ï¥È¥é¥¦¥Þµé¤Ë´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎËÍ¤Ç¤â¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤´¨¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢°áÁõ¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ÇöÃå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¿Ì¤¨¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¡£¥¬¥¯¥¬¥¯¥¬¥¯¥¬¥¯¡¢¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Í¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤â´²°ìÏº¤¯¤ó¡Ê¹ñºÝ¥Æ¥íÁÈ¿¥¡È¥ô¥¡¥Ã¥Õ¥¡¡É¤ÎºÇ¹â´´Éô¥°¥ì¥ó¡¦¥¢¥é¥Ìò¡Ë¤â¡¢¡ÖÍÑ°Õ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤½¤Î¿Ì¤¨¤ò¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÂæ»ì¤ò¸À¤¦¡£»ä¤â·ë¹½Ä¹¤¤Âæ»ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤NG¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÌò¼Ô¤Ã¤ÆÂç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¤¤¤¤É½¾ð¡¢¤¤¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼Ö¤Þ¤ÇÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤¦1²ó¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥í¥±¤Ï¡©
¡ÚÊ¡»³¡Û½Æ¤ò°·¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÚÂçÀô¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç½Æ¤òÈ´¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉÝ¤¤¡£·ÙÈ÷¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡Ö½Æ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±¤í¡×¤Ã¤Æ¡£½Æ¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é´ÆÆÄ¤¬¡Ö½Æ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾å¤²¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡¢2¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤é¡¢°ì½Ö¤À¤±¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÊ¡»³¡ÛÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö»£±Æ¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¤½¤¦¤½¤¦¡£ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢ÂçÀô¤µ¤ó»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Þ¯Íî¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤½¤¦¤Ê·»¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Î½Æ¤ò¥¸¡¼¥Ã¤È¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦ÉÝ¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¥à¡¼¥Ó¡¼¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥¨¥¹¡ª¥à¡¼¥Ó¡¼¡ª¥à¡¼¥Ó¡¼¡ª¥½¡¼¥ê¡¼¡ª¥½¡¼¥ê¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦É¬»à¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊ¡»³¡ÛËÍ¤Ï¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¼ç±é¤Î¡Ø¥»¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó/Ì´¤Î¹á¤ê¡Ù¡Ê1992Ç¯¡Ë¤ò¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤µ¤ó¤¬Çò¾ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Ë¥¢¥Æ¥ó¥É¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£³§¼Â¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò°ìÉô»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÇò¾ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹¤òÊâ¤¯»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×Ê¡»³²í¼£¤Î³Ð¸ç
¡½¡½ºîÉÊ°Ê³°¤Ç¤â¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ê¤É»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÊ¡»³¡ÛËÍ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¡ÈÂç¿Íµ¤¼Ô¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂçÀô¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤ò¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤Ï¤É¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬¡¢¼«Á³¤È¸½¾ì¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¼Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡Ä¡ÄÍÎ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍÎ¤Á¤ã¤ó¤¬¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¡È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÂçÀô¡ÛÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡Ä¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡ÈÊ¡»³²í¼£¡É¤Ê¿Í¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊâ¡¢²È¤Î³°¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡ÈÊ¡»³²í¼£¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬´üÂÔ¤¹¤ëÊ¡»³²í¼£¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò35Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò»ä¤¬¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤µ¤é¤ËÇ»¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÊ¡»³²í¼£¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Í¡£½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿º¢¤ÎÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¡É¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÊ¡»³¡Ûº£²ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢´²°ìÏº¤¯¤ó¤ä·îÅçÎ°°á¤Á¤ã¤ó¤ËÂçÀô¤µ¤ó¤¬¡Ê¢¨Ê¡»³²í¼£¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ëÂçÀôÍÎ¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¡ÖÊ¡»³²í¼£¤À¤è¡¢²¿¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¡ÊÂçÇú¾Ð¡Ë¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤Í¡£·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡ÈÊ¡»³²í¼£¡É¤ÈÏÃ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤é¡¢º£¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¤½¤¦¤¤¤¦¡È¤ªÀ¤ÏÃ¡É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¤Ç¤Í¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¼«Á³¤ÈÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¤¢¤ë»þ¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÅÚ»ºÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¡£¡ÖÊ¡»³²í¼£¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¡¢²ñ¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Öº£Æü¡¢Ê¡»³²í¼£¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡© ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î²ñÏÃ¤Î¡È¥Í¥¿¡É¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é²¿¤«ÏÃ¤½¤¦¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÂçÀô¡Û¤Ç¤â¡¢ËÜÊª¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤äµ®½Å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¡»³¡Û¤¤¤ä¤¡¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¶õµ¤¤Ï½ª»Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ç¡¢¤è¤¯¾Ð¤¤¡¢¤è¤¯Ã¦Àþ¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ø¤Î¿®Íê¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¡ÈÆó¿Í¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£