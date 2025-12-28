客室露天風呂から海が一望できる「熱海」の温泉宿3選　絶景を独り占め

海中から吹き出す湯が熱湯のようだったことから転じ、地名になったという由来を持つ熱海。発見は1200年以上前と古く、徳川家康も江戸城まで湯を運ばせるほど愛用した名湯として知られています。首都圏に近い温泉地として長年多くの人を集めてきた熱海は、その楽しみかたも多彩です。ビーチ散策や商店街の食べ歩き、スパなどを目当てに日帰りで訪れる人でもにぎわいますが、熱海に来たのならやはり宿で温泉にじっくり浸かり、豪華な食事で非日常に癒やされたいもの。近年は洗練された新しいホテルも増えており、昔ながらの趣ある温泉宿からゴージャスなリゾートホテル滞在まで、好みで選べるのも熱海の良さです。チェックイン前後の観光から宿で楽しむ温泉まで、自分らしい熱海ステイをアレンジして最高の休日を過ごしませんか。

温泉＆観光＆グルメの魅力が詰まった熱海

【熱海のよいトコロ1】どの年代でも、一年中楽しめるスポット多数

一年中、いつ行っても楽しめるのが熱海の魅力のひとつ。夏だけでなく、年に10回以上開催する熱海海上花火大会をはじめ、美術館や展望台、海水浴のできるビーチなど、人気スポットがたくさんあります。早咲きのあたみ桜や歴史ある熱海梅園など、四季折々の彩りも見逃せません。

人気の商店街は駅前と街の中心地に2ヵ所。定番の海鮮や温泉まんじゅうだけでなく、イートイン可能な最新スイーツまでどの年代でも楽しめるさまざまなジャンルの美味しいものがいっぱい。ちょっと一杯が楽しめる立ち飲み屋など新しい店も増えており、いろんなお店にふらりと立ち寄るのも旅の醍醐味です。

【熱海のよいトコロ2】徒歩＆バスで点在するスポットを効率よく回れる

旅というと「車で行かないと…」とイメージする人も多いですが、熱海は首都圏からなら電車で向かうのが手軽。東京駅からは新幹線で約45分、在来線でも2時間あれば到着します。さらに街自体がこぢんまりしているので、主要な観光スポット巡りも意外とらくちん。

熱海駅から熱海サンビーチまでは徒歩10分程度、熱海銀座商店街もビーチからすぐと、駅から徒歩で行ける場所が多いのも特徴です。駅前にターミナルがある路線バスを活用すればそれ以外の場所も効率よく巡ることができるので、午前中に到着していればチェックインの時間までに熱海の名所やグルメが十分堪能できます。

【熱海温泉】熱海市街と海を一望の宿で温泉旅行の魅力を満喫『秀花園 湯の花膳（しゅうかえん ゆのはなぜん）』

地上の星のような熱海の夜景を目に焼き付け、豪華な伊豆グルメの数々をほおばる幸せ

『秀花園 湯の花膳』【花風館 露天風呂付き客室】3万4700円〜 2021年にリニューアルしたライトアップされる湯船から眺める夜間の熱海市街は、幻想的な雰囲気も感じられる。湯船から見る花火も圧巻

熱海の楽しみといえば温泉や海辺の風景、そしてきらめく夜景や通年で開催される海上花火だ。これらをすべて満喫できるこの宿は、温泉街の中心から少し離れた港の前にある。

全客室がオーシャンビューという眺めの良さを誇り、和室を基本とした温泉旅館の良さが味わえる4タイプ。9室の露天風呂付き客室と、2間続きで優雅にくつろげる露天風呂付き貴賓室の2室では、部屋で温泉三昧ができる。宿の最上階には2ヵ所の湯処があり、展望露天風呂や展望内風呂、つぼ風呂をしつらえる。男女入れ替え制なので、湯巡りでさまざまな湯船に入るのもこの宿ならではの楽しみだ。

夕食には相模湾で水揚げされた新鮮な地魚や、厳選した海の幸を中心にした豪華な膳が並ぶ。みかんと煮込んだこだわりの「元祖・金目鯛熱海煮」をはじめ、アワビやお造りなど、伊豆の味覚を堪能できる。料理のグレードは宿泊プランによって変わり、ほとんどのプランが部屋で大切な人と水入らずの食事を楽しめる。子どもの年齢に合わせたお子様料理の用意もある。

露天風呂付き客室PICK UP！【花風館】3万1700円〜

『秀花園 湯の花膳』【花風館】3万1700円〜

館内は「花秀館」と「花風館」の2館があり、どちらにも露天風呂付き客室が備わる。「花風館」には、間取りや湯船が異なる3種の和室があり、計9室を用意。どの部屋からも熱海市街や湾の眺めを楽しめる。

〈温泉DATA〉

【泉質】カルシウム・ナトリウムｰ塩化物泉

【効能】神経痛、筋肉痛、関節痛など

【客室風呂】温泉（循環式・加水・加温）

【大浴場・露天風呂】温泉（循環式・加水・加温）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全11室）

［平日・休日］3万1700円〜

［休前日］3万6700円〜

【一般客室】（全12室）

［平日・休日］2万1500円〜

［休前日］2万6500円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※宿泊税200円別途

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『秀花園 湯の花膳』

【電話】0557-83-5151

【住所】静岡県熱海市和田浜南町7-13

【アクセス】電車／JR東海道本線ほか熱海駅よりタクシーで約5分、または東海バス熱海港バス停から徒歩約1分、車／東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路、国道135号経由で約1時間

【駐車場】26台（有料）

【送迎】あり（熱海駅より、無料、要予約）

公式サイト：https://www.syukaen.com/

【伊豆多賀温泉】新館は全室がスイートルーム、種類豊富な湯巡りも楽しい『味と湯の宿 ニューとみよし』

南熱海の海辺で自然のうつろいを感じ、地元の漁港で獲れた魚介満載の料理に憩う

『ニューとみよし』【新館プレミアムスイート】5万4040円〜 新館スイートルームで、宿で最も広い135平方メートルの客室。広いウッドデッキに配した露天風呂からも海を一望できる。新館には広さの異なる5タイプ14室がある

熱海の中心市街地を下った南熱海にあり、長浜海浜公園の浜辺の近さや雄大なオーシャンビューが魅力。2024年に本館隣の高台に新館がオープンし、宿泊の楽しみが増した。

5タイプ14室の露天風呂付きスイートルームはワンランク上の上質なしつらえで、広めのバルコニーに配された信楽焼の浴槽から眺める相模灘のパノラマは格別だ。本館や別館も露天風呂付きやバリアフリー対応、サウナ付き、愛犬と過ごせる部屋など多彩で、用途に応じて選びたい。

源泉が満ちる湯処は、本館屋上に大海原を望む4つの展望貸切風呂や別棟の3つの貸切露天風呂、新館に4つの貸切露天風呂があり、すべて無料で利用できる。さらに新館には3つの貸切サウナや足湯もあり、湯巡りでお気に入りの湯船を見つけたい。

「味と湯の宿」を謳い、夕食は新鮮な伊豆半島の魚介たっぷりのボリュームが自慢。全プランに豪華な舟盛りが付き、グレードアップメニューや肉料理、カニ料理など別注料理にも気分が上がる。朝食は和食膳で、海辺の宿らしい味覚が並ぶ。

露天風呂付き客室PICK UP！【別館121号室】3万8640円〜

『ニューとみよし』別館121号室 3万8640円〜

別館の和洋室は3室あり58平方メートルの広さ。それぞれの露天風呂やバルコニーから海の景色を楽しめる。同じ間取りは123号室、122号室は少し異なる造り。ペット同伴可の洋室も3室用意。

〈温泉DATA〉

【泉質】塩化物温泉、ナトリウム・カルシウム塩化物泉

【効能】肩こり、皮膚病、疲労回復など

【客室風呂・貸切露天風呂・別棟貸切風呂・足湯】温泉（源泉かけ流し・循環併用）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全33室）

［平日・休日］3万3150円〜

［休前日］3万9750円〜

【一般客室】（全3室）

［平日・休日］3万0950円〜

［休前日］3万7550円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※宿泊税200円別途

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『ニューとみよし』

【電話】0557-67-0017（予約センター）

【住所】静岡県熱海市下多賀1472-1

【アクセス】電車／JR伊東線伊豆多賀駅より徒歩約10分、車／東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路経由で約60分

【駐車場】40台

【送迎】なし

公式サイト：https://newtomi.jp/

【伊豆多賀温泉】磯料理と無料貸切風呂が評判！客室の一部をリニューアル『海辺の宿 長濱苑（ながはまえん）』

さまざまな湯船で潮風を感じながら長浜海岸を望む料理自慢の湯宿

『海辺の宿 長濱苑（ながはまえん）』【東雲】3万4250円〜 2025年夏にリニューアルした、最上階にある和洋室。広いウッドデッキにしつらえた底が赤色の温泉露天風呂から海を一望できる。ほか最上階の一室「見晴」もリニューアルした

南熱海、伊豆多賀温泉の一角に位置し、夏には海水浴で賑わう長浜海水浴場まで徒歩すぐの好立地に構える温泉宿。海岸を望むさまざまな大きさの湯船を配した3つの貸切露天風呂、2つの露天風呂付き貸切内湯と計5つの湯処で、天然温泉を無料利用できる。

よりプライベートな入浴を楽しむには、2025年夏にリニューアルした海一望の最上階客室「東雲」と「見晴」、2024年にリニューアルした緑が映える庭に面した「寿」と春には露天風呂から桜が眺められる「渚」など、6室の露天風呂付き客室に宿泊したい。うち4室は、室内や湯船から海岸や水平線を一望できる。

夕食は、地元周辺の漁港で揚がった魚介と山の幸を使用した、ボリュームたっぷりの和会席をいただける。アワビ、サザエ、伊勢エビの3種の海鮮を陶板で香ばしく焼き上げた名物の「浜焼き」や、旬の地魚を刺身で味わう「舟盛り付き」も評判だ。

さらに、この2つの料理に伊勢エビなどのお造り7点盛りが付いた2組限定「板長極みコース」も人気が高い。海鮮料理との相性抜群の3種の地酒セットとともに堪能したい。

露天風呂付き客室PICK UP！【渚】3万2600円〜

『海辺の宿 長濱苑（ながはまえん）』渚 3万2600円〜

海側の和洋室で、2024年に和柄の格子が特徴の半露天風呂にリニューアルした。湯船からは海岸の眺めを存分に楽しめる。露天風呂付き客室は6室のうち4室がオーシャンビュー。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム・カルシウム塩化物泉

【効能】関節痛、筋肉痛、疲労回復など

【客室風呂・露天風呂・貸切露天風呂】温泉（源泉かけ流し・循環ろ過併用）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全6室）

［平日・休日］2万7050円〜

［休前日］3万4250円〜

【一般客室】（全7室）

［平日・休日］2万1050円〜

［休前日］2万8200円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆、花火開催日など）は要問い合わせ

※宿泊税200円別途

〈基本情報〉

【宿名】『海辺の宿 長濱苑（ながはまえん）』

【電話】0557-68-3221

【住所】静岡県熱海市下多賀1484-19

【アクセス】電車／JR伊東線伊豆多賀駅より徒歩約5分、車／東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路〜国道135号経由で約1時間10分

【駐車場】13台（無料）

【送迎】なし

公式サイト：https://www.nagahamaen.com

※2025年10月時点の情報です

■『おとなの週末PREMIUM おとなの個室温泉2026』

『おとなの週末PREMIUM おとなの個室温泉2026』

