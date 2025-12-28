「追加料金なし25万円プラン」の家族葬のはずが、オプション地獄で最終的に倍以上かかりました。家族葬でもこれくらいかかるものなのでしょうか？

「追加料金なし」のカラクリとは

多くの人が誤解しがちなのが、「追加料金なし」という表現の意味です。実際には、“プラン内に含まれる内容に限って追加料金がかからない”というケースがほとんどです。そのプラン内容をよく見ると、必要最低限どころか、「これで本当に葬儀と言えるのか？」と思うほど簡素な内容であることも少なくありません。

たとえば、棺や骨つぼは最も安価なもの、祭壇は花の少ない簡易型、安置日数は1日限定、搬送距離も短距離のみ。これらを少しでも変更すると、すぐにオプション扱いとなり費用が加算されます。



次々と提示されるオプションの数々

打ち合わせが始まると、「多くの方がこちらを選ばれています」「最低限、これは必要かと思います」といった言葉とともに、オプションが次々と提示されます。少しグレードの高い棺、花を増やした祭壇、読経を依頼するためのお布施、火葬場での待ち時間対策、会食や返礼品など、その内容は多岐にわたります。

一つひとつは数万円程度でも、積み重なるとあっという間に10万円、20万円と膨らみます。しかも、喪主や家族は深い悲しみの中にあり、「削る」「断る」という冷静な判断が非常に難しい状況です。その結果、気づけば当初の予算を大幅に超えてしまうのです。



家族葬＝安い、は大きな誤解

「家族葬は安い」というイメージは、実はかなり危険です。家族葬とはあくまで「参列者を限定した葬儀の形式」であり、費用が必ず安くなるわけではありません。式場使用料、人件費、火葬費用など、人数に関係なく発生する費用は多く、一般葬と大差が出ないケースもあります。

むしろ、香典収入が少ない分、自己負担額が大きく感じられることもあります。「小さくやったのに、こんなにかかるの？」と感じる理由は、ここにあります。



後悔しないために確認すべきポイント

葬儀費用で後悔しないためには、事前の確認が何より重要です。まず、「プランに含まれているもの」「含まれていないもの」を細かく書面で確認しましょう。特に、安置日数、棺や祭壇のグレード、僧侶へのお布施が別途かどうかは必ずチェックすべきポイントです。

また、可能であれば複数の葬儀社から見積もりを取り、「総額でいくらになるのか」を比較することが理想です。「基本プランの安さ」ではなく、「最終的に支払う金額」で判断する視点が欠かせません。



家族葬で50万円超は高すぎるのか？

結論として、家族葬で50万円前後、内容次第ではそれ以上かかること自体は、決して相場から外れているわけではありません。株式会社ユニクエストの行った家族葬の費用に関するアンケート調査によると、家族葬にかかった費用の平均は約110万円でした。

ただし問題なのは、「25万円で済むと思っていたのに、結果的に倍以上になった」という説明不足と期待値のギャップです。

葬儀は頻繁に経験するものではなく、多くの人が初めての状況で判断を迫られます。だからこそ、言葉の印象だけで決めるのではなく、その中身を理解することが重要なのです。



「知らなかった」で終わらせないために

葬儀費用のトラブルは、決して人ごとではありません。誰の身にも起こり得る現実です。

この記事が、「家族葬＝安い」「追加料金なし＝本当に安い」という思い込みを見直すきっかけになれば幸いです。大切な人を送る時間を、後悔ではなく納得で終えるためにも、正しい知識を持つことが何よりの備えと言えるでしょう。



出典

株式会社ユニクエスト【第1回調査】家族葬にかかる費用相場（全国編）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー