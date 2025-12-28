¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¤¢¤µ¤¯¤Þ¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤Ç¹õÌÓÏÂµí¥¹¥Æ¡¼¥¥Õ¥§¥¢³«ºÅ¡Ú12·î29Æü¡Á1·î4Æü¸ÂÄê¡Û
¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¤¢¤µ¤¯¤Þ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29Æü¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ò°ìÉô¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡È¤´¤Á¤½¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¹õÌÓÏÂµí¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¥Æ¥ó¥À¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£¤¢¤µ¤¯¤Þ¤Ï¡Öµ¢¾ÊÃæ¤Î¤´²ÈÂ²¤È¤ÎÃÄ¤é¤ó¤ä¿·Ç¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³°¿©¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤µ¤¯¤Þ Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥å¡¼¡Ò¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥å¡¼°ìÍ÷¡Ó
¢¡¹õÌÓÏÂµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥(150g)
¥µ¥é¥À¥Ð¡¼ÉÕ¤:ÀÇ¹þ5,335±ß
¢¡¹ë½£»º ¥Æ¥ó¥À¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥
¥µ¥é¥À¥Ð¡¼ÉÕ¤
100g:ÀÇ¹þ3,289±ß
150g:ÀÇ¹þ4,345±ß
200g:ÀÇ¹þ5,379±ß
300g:ÀÇ¹þ6,842±ß
¢¡¹ë½£»º ¥«¥Ã¥È¥Æ¥ó¥À¡¼¥í¥¤¥ó90g & ¤¢¤µ¤¯¤Þ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°120g
¥µ¥é¥À¥Ð¡¼ÉÕ¤:ÀÇ¹þ3,608±ß
¢¡¤ª¤¹¤¹¤á¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¤ª¤í¤·¥Ý¥ó¿Ý:ÀÇ¹þ176±ß
¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Á¥Ã¥×:ÀÇ¹þ187±ß
