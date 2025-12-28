¡Ögive me a heads-up¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ã±¸ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ögive me a heads-up¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö»öÁ°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤Í¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ögive me a heads-up¡×¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò¡¢Á°¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Öheads-up¡×¤Ï¡¢Ì¾»ì¤Ç¡Ö»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¾ðÊó¡¢·Ù¹ð¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖGive me a heads-up if the plan changes.¡×
¡ÊÍ½Äê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢»öÁ°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤Í¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô