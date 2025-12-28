12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に愛知代表として出場する東海学園高校。

12月31日の初戦(2回戦)、ニッパツ三ツ沢球技場(神奈川･横浜市)で今年度のインターハイ(高校総体)で全国優勝を飾った鹿児島代表・神村学園と対戦します。

その強豪に挑む東海学園の応援したい5つのポイントを紹介します。

1.前身は女子校、2000年に共学化



名古屋市天白区に位置する東海学園高校。浄土宗の学校で「共生（ともいき）」の精神を教育理念としています。

前身の東海女子高校は1962年創立。2000年に東海学園高校に校名を変更し男女共学化しました。

卒業生にはフィギュアスケートの伊藤みどりさん、浅田舞さん、ソフトボール日本代表の後藤希友さんなどがいます。

2.創部から四半世紀チームを率いる鶴田道弘監督



女子校から共学として生まれ変わった東海学園が「目玉となるクラブを作りたい」と2001年にサッカー部を設立。名古屋グランパスなどでプレーした元Jリーガー鶴田道弘・現監督を招聘しました。今年で就任25年目となります。

これまで高校総体5回、選手権全国大会4回出場。2010年に出場した高校総体でベスト16に進出しました。

サッカー部OBには梶川裕嗣選手（鹿島アントラーズ）、畑潤基選手（ブラウブリッツ秋田）、神谷凱士選手（FC琉球）など、Jリーグで活躍する選手を幾人も輩出しています。

3.大会は前回王者・県総体王者の愛工大名電と対戦



11月に行われた愛知大会決勝の相手は、前回王者かつ今年の県総体も制した愛工大名電でした。

試合は前半26分に東海学園・エースストライカー廣川拓海選手（3年生）が、右サイドからドリブルで3人を抜き左足一閃。先制に成功します。

しかし後半に追いつかれ、1-1のまま延長戦も終了。PK戦で守護神・山田仁選手（2年生）が2本連続ストップを見せるなど、5大会ぶり5度目の全国切符を掴みました。

4.原点回帰、伝統のポゼッションサッカー



近年は愛知県リーグで昇降格を繰り返し、苦しい時期を経験。昨季は県2部リーグから「絶対に1年で県1部に戻らなければならない」と、伝統の「ポゼッションサッカー」からスタイルを変更し、ロングボールを駆使し”勝ちに徹する”新たなスタイルで戦いました。

その結果、見事、県1部に復帰。今季はポゼッションサッカーに回帰し「止める、蹴る、奪われない」のサッカーが東海学園の戦い方であることを改めて実感し、自信を深めてきました。

5.「キャプテンシーの塊」主将・新井哲平選手



鶴田監督が全幅の信頼を置くのがキャプテンの新井哲平選手（3年生）です。止める、蹴るの基本技術の上手さだけでなく、走る、拾う、奪われないといった体の強さや俊敏性があり、監督は同校のサッカーを体現する選手と述べ「走る、競る、拾う。泥臭さをやり抜く才能がある」と評価します。その新井選手は「世間はみんな、僕らが神村学園に負けると思っている。それをひっくり返します」と意気込みを見せています。

12月31日大晦日、インターハイ王者の鹿児島代表・神村学園との2回戦から始まる東海学園の戦いに注目です。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/中京テレビ放送）