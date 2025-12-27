¡Ö2ÃË3½÷¤ÎÂç²ÈÂ²¡×12ºÐ¥®¥ã¥ëÄ¹½÷¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ÇÃå¤¿¡È10Ëü±ß¤Î»É½«Æþ¤ê¥»¡¼¥éÉþ¡É¤òÈäÏª
¡¡Âç²ÈÂ²¤Î12ºÐ¥®¥ã¥ëÄ¹½÷¤¬Â´¶È¼°¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿»É½«Æþ¤ê¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤ò¸ø³«¡£¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¤â¡ÖÀ¨¤¤¤Î¤è¡¢Â´¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»É½«Æþ¤ê¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥»¡¼¥é¡¼Éþ¡õÉáÃÊ¤ÎÅÐ¹»»þ¤Î»Ñ
¡¡ABEMA¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ï¡¢·úÁ°È´¤¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ë¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ë¤Ï¼«¿È¤âÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¦¶áÆ£Àé¿Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Î3¿Í¤¬½¢Ç¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä3¿Í¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Þ¥Þ¤Î»ëÅÀ¤«¤éËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²óÈÖÁÈ¤¬Ì©Ãå¤·¤¿¤Î¤ÏÎáÏÂ¤ÎÂç²ÈÂ²´Î¤Ã¶Ì¥Þ¥Þ¡¦Éñµª»Ò¤µ¤ó¡Ê31ºÐ¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¹½÷¤Î¥é¥é¤Á¤ã¤ó¡Ê12ºÐ¡Ë¤Ï0ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥®¥ã¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥®¥ã¥ë¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥é¥é¤Á¤ã¤ó¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ÇÃå¤¿¤È¸À¤¦»É½«Æþ¤ê¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤¬¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Â´¶ÈµÇ°¤Ë¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¬10Ëü±ß¤«¤±¤Æ¥é¥é¤Á¤ã¤ó¤ËÂ£¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥é¤Á¤ã¤ó¤¬Â´¶È¼°¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿µðÂçÂ´¶È¾Ú½ñ¤â¥Þ¥Þ¡¦Éñµª»Ò¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¡£µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿Â´¶È¼°¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆµðÂçÂ´¶È¾Ú½ñ¤òÁ°¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥é¥é¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÂìÂô¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Î¤è¡¢Â´¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£