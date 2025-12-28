東海環状自動車道の新しいパーキングエリアで撮影された、個室トイレの「チャイムボタン」の写真がXで話題になっています。



【写真】トイレの長時間利用をスッキリ解決！PAで見つけた「謎のボタン」の正体

投稿したのは、登山やドライブの様子を発信しているたつやさん（@Tatsuya_niki）。個室トイレのドア横に設置されたボタンを押すと、全ての個室にチャイムが鳴り、外の混雑状況を静かに伝えられる──そんな“トイレの長時間利用”を防ぐための仕掛けです。



「スマホ弄ってんじゃねーぞ、はよ出ろやボケボタンだ」とユーモアたっぷりのコメントを添えて紹介され、SNSでは賛否を含めてさまざまな声が集まりました。



たつやさんがこのボタンを見つけたのは、東海環状自動車道を自家用車で走行していたときのこと。新規開通区間にある本巣PAのトイレに入るとチャイムが目に入り、「なんだろう？」と気になって横の説明文を読んだといいます。そこには「トイレ混雑解消のため、トイレ個室内のお客様に満室をお知らせする『チャイム』を設置しています」といった内容が書かれており、「なるほど！いいアイデアだ！」と感じて写真を撮ったそう。



そのときの写真をXに投稿したところ、たつやさんが添えた表現が話題に。なかなか火力強めの言葉ですが、その背景には、これまでの“待たされた経験”があったといいます。



「自分自身、お腹があまり強くなく、催すことがよくあります。並んで10分以上待つこともあり、やっと出てきたと思ったらヘッドホンでスマホを弄っていた人がいて、内心『ふざけるな…』と感じたこともあります。説明を読んだときにパッと頭に浮かびました（笑）」



この日、実際にボタンを押したかどうか尋ねると、「押してないです。今思えば誰もいなかったので押せば良かったな〜と感じています」と笑います。



「混雑時でもノックするのは気が引けるという方も多いと思います。ノックは強めにする人もいてプレッシャーがすごいですよね（笑）。チャイム方式なら全個室に平等に知らせられるので、いいアイデアだと思います。個室にいる側も外の状況が伝わり、早く済ませようと感じるのではないでしょうか」



今回の投稿には、さまざまなコメントが寄せられました。「全てのトイレに付けてほしい」「会社のトイレに欲しい」と賛同する声が多い一方で、「過敏性腸症候群や便秘の方は押されるとキツイ」「威圧感を感じる」と、不安を口にする人も。たつやさんは、「多くの方が長時間利用に困った経験があるんだなと感じました。事情がある方は、そのままで良いと思います」と、自身の意見を述べます。



トイレの長時間利用問題についてたつやさんはこう話します。



「自分もこれまで何度も長時間利用に悩まされてきましたし、使うときはできるだけ手短に済ませるよう意識しています。ノックはしづらいですし、中にいると外の混雑も分かりません。その点、一度に全ての個室に状況を伝えられるこのボタンは『あり』だと思います。とにかく、本当に催したときだけ個室を使え！ 他のことは別の場所でやれ！ というのが私の本音です（笑）」



なお、NEXCO中日本へこのボタンが設置された理由について問い合わせたところ、名古屋支社の広報担当者から次のような回答がありました。



「東海環状自動車道の本巣PAのトイレに設置されているチャイムにつきましては、大便器個室が満室の際に、お並びのお客さまがボタンを押してチャイムを鳴らしていただくことで、個室内のお客さまにお待ちの方がいることを気が付いていただくことを目的として設置しました」