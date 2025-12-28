『ばけばけ』第14週 ヘブンに隠していた”存在”を知られてしまう【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」が、2026年1月5日にスタートする。
【写真あり】相関図に“変化” 新キャラが追加された！
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第14週「カゾク、ナル、イイデスカ？」のあらすじ
日本滞在記取材のためヘブン（トミー・バストウ）と錦織（吉沢亮）は出雲を訪れていた。ある日、トキ（高石あかり）はヘブンに突然呼び出され、大事な話があると告げられる。しかしトキは、その大事な話を家族に伝えられずにいた。そんなトキに対し、ヘブンのイライラが高まっていく。さらにトキは、ヘブンに今まで隠していたタエ（北川景子）や三之丞（板垣李光人）の存在を知られてしまう。
