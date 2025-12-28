milet 2026Ç¯3·î4ÆüÈ¯Çä¤ÎÂÔË¾¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥·¥ó¥°¥ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖThe Story of Us¡×¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÎÄÉ²Ã¤È¾ÜºÙ¤¬²ò¶Ø¡ª
¥Ï¥¹¥¡¼¤Ç½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÆÈÆÃ¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦milet¡£
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè£²´ü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖThe Story of Us¡×¤¬¡¢2026Ç¯3·î4Æü¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÎÄÉ²Ã¤È¤½¤Î¾ÜºÙ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë¡¢½é²óÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¡ÖAnytime Anywhere - Piano Session¡×¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ë¥áÈ×¤Ë¡ÖAnytime Anywhere - A.Gt Session¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè£±´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ÖAnytime Anywhere¡×¤ò¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¥á¥¤¥ó¤ËºÇ¾®¸Â¤Î³Ú´ï¤ÇÃúÇ«¤ËËÂ¤¬¤ì¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥®¥¿¡¼¤È¥Á¥§¥í¤¬Í¥²í¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÀ©ºî¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æmilet¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤âºÆÏ¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶¶Ê¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡ÖAnytime Anywhere¡×¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖThe Story of Us¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½ºß¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¿®¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´üED¥Æ¡¼¥Þ
milet
¡ÖThe Story of Us¡×
2026Ç¯3·î4ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é
https://real.lnk.to/The_Story_of_Us
¡Ú½é²óÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦½é²óÈ×¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê24P¡Ë
¡ãCD¡ä
01. The Story of Us
02. Trace
03. Anytime Anywhere - Piano Session
¡ãBlu-ray¡ä
01. ¡ÖThe Story of Us¡× MUSIC VIDEO
02. ¡ÖBluer¡× MUSIC VIDEO
03. ¡ÖAnytime Anywhere¡× MUSIC VIDEO
04. ¡ÖAnytime Anywhere¡× SPECIAL MUSIC VIDEO (Live from milet live tour ¡Èstairs¡É 2024)
05. ¡ÖThe Story of Us¡× MUSIC VIDEO Behind The Scenes
06. ¡ÖAnytime Anywhere¡× MUSIC VIDEO Behind The Scenes
¡ÚÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¡ÊCD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×½é²ó»ÅÍÍ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê12P¡Ë
¡ãCD¡ä
01. The Story of Us
02. Trace
03. Anytime Anywhere - Piano Session
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ë¥áÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ü3¼ï¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¦¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Á´3¼ïÉõÆþ
¡¦´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ë¥áÈ×¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê12P¡Ë
¡ãCD¡ä
01. The Story of Us
02. Trace
03. The Story of Us - Anime size
04. Trace - Short size
05. Anytime Anywhere - A.Gt Session
¡ãBlu-ray¡ä
01. Ì¤Äê
02. Ì¤Äê
¢¨¤½¤ÎÂ¾ÄÉ²Ã¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü²ò¶ØÍ½Äê¤Ç¤¹
¡ÖThe Story of Us¡×ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó
Í½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖThe Story of Us¡×¤ÎÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¤â·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÂÐ¾Ý¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆSG¡ÖThe Story of Us¡×¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç²¼µ¤ÎÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ïÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½Ìó¤Ï¥³¥Á¥é
https://real.lnk.to/The_Story_of_Us
Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µÆâÍÆ¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Amazon.co.jp¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¬¥¸¥ã¥±
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à / °ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
Sony Music Shop¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨Ãí°Õ»ö¹à
¡¦ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÆÃÅµÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Amazon.co.jp¤ª¤è¤Ó°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ª¼êÂ³¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´üED¥Æ¡¼¥Þ
milet
¡ÖThe Story of Us¡×
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¡¦ÆÃÅµÉÕ¤Pre-add/Pre-save¡ÊÇÛ¿®Í½Ìó¡Ë°ú¤Â³¤¼õÉÕÃæ¡ª
https://milet.lnk.to/TheStoryofUsAW
ÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music / Spotify
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00 ¡Á 2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
»²²ÃÊýË¡
¡°Ê²¼URL¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
https://milet.lnk.to/TheStoryofUsAW
¢Apple Music¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡ÖPre-add on Apple Music¡×¡¢
Spotify¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡ÖPre-save on Spotify¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
£¡ÖÍ½ÌóÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤éÅÐÏ¿´°Î»¡£
10ÉÃ¸å¤Ë¼«Æ°Á«°Ü¤¹¤ëÆÃÅµ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ²èÁü¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÔ¼õ²èÌÌ
1st¥¢¥ë¥Ð¥à
¡Øeyes¡Ù
¥¢¥Ê¥í¥°È×
2026Ç¯2·î13Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¼õÉÕÃæ
https://milet.lnk.to/eyes_LPWN
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙTV¥¢¥Ë¥áÂè£²´ü
2026Ç¯1·î16ÆüÊüÁ÷³«»Ï
Ëè½µ¶âÍË¤è¤ë11:00
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈFRIDAY ANIME NIGHT¡É¤Ë¤Æ
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ËÌÀîÊþºÈ
Éû´ÆÆÄ¡§¸¶²ÊÂç¼ù
´ÆÆÄ¶¨ÎÏ¡§ºØÆ£·½°ìÏº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÎëÌÚÃÒ¿Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹âÀ¥´Ý¡¢¾®Åè·ÄÍ´¡¢Æ£ÃæÍ§Î¤
¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡§µÈ²¬À¿»Ò
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡§¾®¶¶¹°ÐÒ¡¢¸¶ÌîÎÜÆà¡¢À¥¸ýÀô¡¢¸¶²ÊÂç¼ù
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹âÌÚº´ÏÂ»Ò
Èþ½ÑÀßÄê¡§¿ù»³¿¸»Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÂçÌî½Õ·Ã
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§º£³À²ÂÆà
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éú¸¶¤¢¤«¤Í
ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼²Â»Ë»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó
²»³Ú¡§Evan Call
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖThe Story of Us¡×milet
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹
¡ÚÀ¼¤Î½Ð±é¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡§¼ï粼ÆØÈþ
¥Õ¥§¥ë¥ó¡§»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá
¥·¥å¥¿¥ë¥¯¡§¾®ÎÓÀé¹¸
¥Ò¥ó¥á¥ë¡§²¬ËÜ¿®É§
¥Ï¥¤¥¿¡¼¡§ÅìÃÏ¹¨¼ù
¥¢¥¤¥¼¥ó¡§¾åÅÄà¢»Ê
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×(¾®³Ø´Û)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢»³ÅÄ¾â¿Í(¸¶ºî)¤È¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ(ºî²è)¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¡£Í¦¼Ô¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Í¦¼Ô¤È¶¦¤ËËâ²¦¤òÂÇÅÝ¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¡¢Èà½÷¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ÎÎ¹Ï©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÈËâ²¦Æ¤È²¸å¡É¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2021¡×Âç¾Þ¡¢¡ÖÂè25²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡×¿·À¸¾Þ¡¢¡ÖÂè69²ó¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¡×¡¢¡ÖÂè48²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¡×¾¯Ç¯ÉôÌç¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤·¤Æ¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×Éô¿ô3200ËüÉô¤òÆÍÇË¡ªÌ¡²è¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¤Ï2023Ç¯9·î¤«¤é2024Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÉý¹¤¤¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè2´ü¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡ª¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Î¡Ö¿Í¤Î¿´¤òÃÎ¤ëÎ¹¡×¤¬¡¢ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡£
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
Í¦¼Ô¥Ò¥ó¥á¥ë°ì¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡£¥Ò¥ó¥á¥ë¤é¤È¶¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ë¥¨¥ë¥Õ¤ÎËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Ï¡¢¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î»à¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÎÞ¤È¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡È¿Í¤Î¿´¤òÃÎ¤ëÎ¹¡É¤Ë½Ð¤ë¡£Æ»Ãæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿ËâË¡»È¤¤¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢Æ±¤¸¤¯Ãç´Ö¤Î¥¢¥¤¥¼¥ó¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ëÀï»Î¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤È¶¦¤Ë¡¢º²¤ÎÌ²¤ëÃÏ¡Ô¥ª¥ì¥ª¡¼¥ë¡Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡£Î¹¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¡¢àÄàÑ¤ÊËâÂ²¤äËâÊª¤È¤ÎÀï¤¤¡£»þ¤Ë²º¤ä¤«¤Ë¡¢»þ¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë·ã¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¶»¤ËÇ÷¤ë¡Ä¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤¬¡¢3¿Í¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÎ¹¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡½¡½¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
milet¡ÖRay of Water¡×¡÷ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡OPEN 17:30¡¿START 18:30
2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡OPEN 15:00¡¿START 16:00
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼Åìµþ 0570-550-799
Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
https://l-tike.com/milet/
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü(¶â)18:00¡Á2026Ç¯1·î9Æü(¶â)23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)15:00
Æþ¶â´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)15:00¡Á2026Ç¯1·î19Æü(·î)23:00
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
https://l-tike.com/contact/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê¡¡¡ï9,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡£3ºÐ°Ê²¼¤Ç¤â¤ªÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¡£
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª1¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¥¢¥ó¥À¡¼19¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡ï9,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¿ÈÊ¬¾Ú¤´Äó¼¨¤Ç1,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¢¨ÂÐ¾Ý¡§¸ø±éÆüÅöÆü¤ÎÇ¯Îð¤¬18ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý
¢¨19ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤ÈÆ±¹Ô¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÉ¬¤º¤ªÏ¢¤ìÍÍÁ´°÷¥¢¥ó¥À¡¼19¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î·ô¼ï¤ò¤´¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹çÀÊ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÃ¢¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ï18ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª1¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ ¡ï8,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨½Ð±é¼ÔµÚ¤Ó±é½ÐŽ¥±ÇÁü¤Ê¤É ¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤ªºÂÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª1¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
milet¡Ê¥ß¥ì¥¤¡Ë¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Åìµþ½Ð¿È¡£
»×½Õ´ü¤ò¥«¥Ê¥À¤Ç²á¤´¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê´¶À¤Ç³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¡£
2019Ç¯¡Öinside you¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤äBillboard¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸®ÊÂ¤ß1°Ì¤òµÏ¿¡£
Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊÄ²ñ¼°½Ð±é¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¼çÂê²Î¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤òÃ´Åö¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢Æ±Ç¯¡ØÂè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÙºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤Ç½é¤Î±Ç²è½Ð±é¡¦¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤ÈÉ½¸½¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
©»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
milet¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.milet.jp/
¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://frieren-anime.jp