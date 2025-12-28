◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

地方の名手が有馬記念の予想に参戦！ 今年、大活躍した兵庫の小牧太騎手（５８）が選んだ馬は？

今年の有馬記念は当てる自信がありますよ。メンバーを見渡すと、他の馬よりも力量が抜けている３頭がいます。

まずは連覇のかかるレガレイラで本命としました。昨年のダービー馬のダノンデサイルは、海外遠征帰りのジャパンＣで３着と力を示しました。今年の皐月賞馬ミュージアムマイルは、古馬と初対決の天皇賞・秋２着と好走。ローテーションも理想的です。枠順による有利、不利はないとみているので、３頭による３連複で勝負します。

先週の朝日杯ＦＳではカヴァレリッツォとアドマイヤクワッズの力が抜けており、それにルメール騎乗のダイヤモンドノットを加えれば大丈夫だろうと考えていましたが、その通りになりました。今週もそうなれば最高ですね。（兵庫競馬騎手）

◆小牧 太（こまき・ふとし）１９６７年９月７日、鹿児島県生まれ。５８歳。兵庫競馬所属の騎手として８５年１０月にデビュー。９４、９６年にＮＡＲリーディング。０４年にＪＲＡに移籍。Ｇ１２勝、ＪＲＡ通算９１１勝の成績を残して昨年８月に兵庫競馬へ２０年ぶりに復帰。２年目の今年は２６日現在、２２４勝。１１度目の兵庫リーディングは確実。血液型Ｏ。息子はＪＲＡ騎手の加矢太。

【小牧太騎手の印】

◎（５）レガレイラ

○（９）ダノンデサイル

▲（４）ミュージアムマイル