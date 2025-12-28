オリックスのラオウこと杉本裕太郎外野手（３４）が、地元の徳島・阿南で一日警察署長を務める様子を披露し、話題を呼んでいる。

ラオウは２７日までに自身のインスタグラムを更新。「地元でポリスしてきました」と報告し、制服姿で敬礼するショットなどをアップした。「悪い人おったら逮捕しようと思ったのですが、ＧＯＯＤ治安でした」と振り返り、「阿南警察署、阿波銀行の皆様ありがとうございました！」と感謝をつづった。そして「ランチは阿南が誇るスーパーアイドルギャル軍団 ＡＢＯ６０の皆さんと一緒に食べました（全員６０歳ｏｖｅｒ）」と、ＡＢＯ６０のメンバーの女性らと食卓を囲む様子を披露。“ＡＢＯ”の由来について、「Ａあなん Ｂばばあ Ｏおばはん と思ってましたが、Ａあなん Ｂベースボール Ｏおばちゃん らしいです。間違えてすみませんでした笑」と茶目っ気たっぷりに謝罪し、「いつか京セラドームに踊りにきてください」と呼びかけた。

この投稿にファンからは「署長お疲れ様です」「制服姿かっこいいです」「警官似合ってるー」「ラオウさん本職に見えます」「包み隠さなすぎて笑っちゃう」「ばばあとか言うなｗｗｗ」などのコメントが寄せられている。