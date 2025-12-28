Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¡ÈÉ×ÉØ¥²¥ó¥«¤ÎÇ¼¤áÊý¡É¹ðÇò¡¡¿·¥ë¡¼¥ë¤òÀßÄê¡ÖºÇ¶á¤Ïµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÎÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡¦¤Æ¤Ä¤ä¤È¤Î¤±¤ó¤«¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹¬¤»¤½¤¦¡ªÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·úÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈËÜ²»¡É¤Ç¸ì¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤ä»Ò°é¤Æ´Ñ¡¢Îø°¦¡¢É×ÉØ´Ø·¸¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡È¤¤¤Þ¡É¤òÀ¸¤¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£³ÆÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊì¿Æ¤Ç¤¢¤êÆ¯¤¯½÷À¤Ç¤â¤¢¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ê÷´ß¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ê÷´ß¤¬¡ÈÉ×ÉØ¥²¥ó¥«¤ÎÇ¼¤áÊý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¸µ¡¹¡ÈÌëÄÌ¤·ÏÃ¤·¹ç¤¤ÊÊ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢·ë¹½Ä«¤Þ¤Çµã¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Ê÷´ß¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¿·¥ë¡¼¥ë¡ÈÎ©¤Æ¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤ÏÄ«µ¯¤¤Æ¤â¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÏÃ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë·è¤á¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öµã¤¤¤¿¤ê¡¢¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤·¤¿´¶¾ð¤âÄ«¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤«¤é¿·¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌµÂÌ¤Ê¥±¥ó¥«¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1²ó¿²¤ë¡×¡ÖºÇ¶á¤Ïµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ê÷´ß¤Ë¡¢ÂìÂô¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
