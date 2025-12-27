「健康的に痩せる」とは？体重を減らすだけではリバウンドする理由【医師解説】

自己流のダイエットで何度もリバウンドを経験し、挫折している人もいるのではないでしょうか。そんなときは、ダイエット外来が頼りになるかもしれません。健康的に痩せるとはどういうことでしょうか、「中島内科クリニック」の中島先生に解説していただきました。

監修医師：

中島 茂（中島内科クリニック）

横浜市立大学医学部卒業。その後、藤沢市民病院、横浜市立大学医学部附属浦舟病院（現・横浜市立大学附属市民総合医療センター）内科部長、横須賀共済病院内科部長・栄養管理科部長を務める。2003年、神奈川県横須賀市に「中島内科クリニック」を開院。

編集部

「健康的に痩せる」という言葉をよく耳にします。一体、どういうことでしょうか？

中島先生

「痩せる」と聞くと、「体重を減らす」ということだけを目的に頑張る人が多いのですが、それだけでは健康的に痩せたことにはなりません。健康的に痩せるとは、太ってしまった原因を見つけて改善したり、食事や運動など生活習慣を改めたり、筋肉をつけて代謝を高めたりして、再び太らない体を作ることを指します。

編集部

なぜ、体重を減らすだけではダメなのですか？

中島先生

一度痩せたとしても、すぐにリバウンドしてしまうからです。例えば、食事量を極端に減らせばすぐに体重は落ちてきます。しかし、それはただ体内の筋肉量や水分量が減っているだけであり、本当に痩せたわけではありません。筋肉量が落ちれば代謝も落ち、少し食べただけでも太りやすくなってしまいます。その結果、以前と同じ食事量に戻せばたちまちリバウンドしてしまいますし、以前よりも体重が増えてしまう場合もあります。

編集部

代謝を高めるには、食事や運動などが大事なのですね。

中島先生

筋肉量を増やしたり、体温を上げたり、血流を良くしたりなど、代謝を高める手段はいくつかありますが、これらの多くは食事や運動で改善できるものです。代謝が上がれば、日常生活で何をしていなくても勝手にエネルギーが消費され、痩せやすい体質になっていきます。そのため、ダイエットには食事や運動が大事なのです。

編集部

「食べないダイエットがダメ」と言われるのは、それが原因なのですね。

中島先生

そのとおりです。食事量が減れば逆に代謝が落ち、少し食べただけでも体重が増えてしまいます。特に、炭水化物、脂質、タンパク質の3大栄養素が不足すると筋肉量は減少し、代謝が落ちて太りやすくなってしまいます。そのため、ダイエットでは「どれだけ食べる量を減らすか」よりも、むしろ「何をどれだけ食べるか」が重要なのです。正しい知識を身につけ、理性的に判断しながらダイエットをすることが成功の秘訣です。

編集部

正しいダイエットをおこなうためには秘訣があるのですね。

中島先生

それに加えて、ダイエットで大事なのは「意識」です。人間は、自分のイメージを無意識のうちに現実化するという傾向があるため、「自分はこうした体型を目指したい！」という強い気持ちを持たないと、ダイエットを継続するのはなかなか難しいと思います。そのために必要なのは、強い動機づけです。しかし、個人でダイエットをするとモチベーションを高めることが難しく、途中で挫折してしまいがちです。その点、医療機関でのダイエット外来を利用すれば、医師らによる二人三脚でサポートを受けることができ、効率よくダイエットを進めることができます。

※この記事はメディカルドックにて＜医師が教える「健康的に痩せる方法」 ダイエット外来での治療のメリットも解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。