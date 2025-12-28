¡Ú¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¸µ¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÛÅê»ñ¤Î¥×¥í¤¬¤³¤Ã¤½¤ê»È¤¦¡Ö¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×¡ÄÃ¯¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë°Õ³°¤ÊÆþ¼êÊýË¡
ËÞ¿Í¤Ï¡Ö»ØÉ¸¡×¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢Ã£¿Í¤Ï¡Ö¥µ¥¸²Ã¸º¡×¤ò¸«¤ë¡ÄÅê»ñ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤ë¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î»ëÅÀ
¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢200Ãû±ßÄ¶¤Î±¿ÍÑ»Ä¹â¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¡¦¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÇÅê»ñÀïÎ¬¤ò¸£°ú¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬°ìÀ¸»È¤¨¤ë¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡×¡ÖS¡õP500¡×¤Î¡È¼¡¤ÎÅê»ñ½Ñ¡É¤òÅ°Äì»ØÆî¤·¤¿½é¤ÎÃø½ñ¡ØºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÄÅê»ñ½Ñ¡Ú¼ÂÁ©¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Û¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¸µ¥È¥Ã¥×¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö³ô¼°Åê»ñ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀïÎ¬¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Åê»ñ¼êË¡¤òÂÎ·Ï²½¡£¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹»Å¹þ¤ß¤Î¡ÖÅê»ñ»×¹Í¡×¤ä¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡Ü4»ñ»º¶ÑÅù·¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡Ê»ñ»ºÇÛÊ¬¡Ë¤Î¹½ÃÛÊýË¡¡¢ÍË¾¤Ê¸ÄÊÌ³ô¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡×¡ÖS¡õP500¡×¤Î¡È¼¡¤ËÃÎ¤ë¤Ù¤¡É¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ËþºÜ¡ª
Í£°ì¿®Íê¤Ç¤¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×¤ÎÆþ¼êÊýË¡
¤¢¤¨¤ÆÍ£°ì¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥ê¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Î±¿ÍÑÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÝÍÌÃÊÁ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÆüËÜ³ô¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¾¯³Û¤Ç¤âÅê»ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌÜÏÀ¸«½ñ¤ä±¿ÍÑÊó¹ð½ñ¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³ô¼°¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌÜÍø¤¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÞ¿Í¤ÈÃ£¿Í¤òÊ¬¤±¤ë¡Ö¥µ¥¸²Ã¸º¡×¤ÎËâ½Ñ
»ä¼«¿È¤Ï°ìÄê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢PER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁí¹çÉ¾²Á¤Ë¤è¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò1¤Ä¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÍ×ÁÇ¤â²ÃÌ£¤·¤ÆÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÁí¹çÅª¡×¤Ë¹Í¤¨¤ëºÝ¤Î¤¢¤ó¤Ð¤¤¤âÈùÌ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÃÎ·Ã¤ò¼Ú¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÆÈ¼«¤Î¡ÖÁí¹çÎÏ¡×¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¡Ö¥×¥í¤ÎÅú¤¨¡×¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌä¤¤¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ê¤É»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Î±¿ÍÑÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÊõ¤Î»³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¤¿¤À¸åÄÉ¤¤¤ÇÇã¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»×¹ÍÄä»ß¡×¤Îæ«¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤ÎÌÃÊÁ¤ò¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈµÕ»»¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¤ÎÁªµå´ã¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¡ÊÄÉÂÎ¸³¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¿ô»ú¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤¡ÖÉ¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ä¡ÖÁê¾ì¤Î¶õµ¤´¶¡×¤òµ¼»÷Åª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÎºÇ¤â¸¤¤»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
Áê¾ì´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÄ´¹ç¡×¤Îµ»½Ñ
¡ÖÁí¹çÅª¤Ê¤¢¤ó¤Ð¤¤¡Ê¥µ¥¸²Ã¸º¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¡ÊÌÃÊÁ¡Ë¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÆ±¤¸Ä´ÍýË¡¡Ê²è°ìÅª¤Ê»ØÉ¸È½ÃÇ¡Ë¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Ô¾ì¤¬Èá´ÑÅª¤Ê»þ¤Ï¡ÖºâÌ³¤Î·òÁ´À¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢³Ú´ÑÅª¤Ê»þ¤Ï¡Ö¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤òÂ¿¤á¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÁê¾ì´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½Å»ë¤¹¤ë»ØÉ¸¤ÎÈæ½Å¤òÊÑ¤¨¤ë½ÀÆðÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¾¡¤Á»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡¢¤³¤Î¡ÖÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¾Ü¤·¤¯É³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
