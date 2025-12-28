¤½¤ì¤Ã¤Æ°ãÈ¿¡©¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄÉ±Û¼ÖÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¡ª¡¡Áö¹Ô¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È°ÂÁ´±¿Å¾¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¡Ä·Ù»¡¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ê»³·Á¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ°ãÈ¿¡©¡×¤½¤¦»×¤¦°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¸òÄÌË¡µ¬¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢µ¢¾Ê¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤¬º®»¨¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤À¤«¤é¤³¤½³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÀµ¤·¤¤Áö¤êÊý¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÄÉ±Û¼ÖÀþ¤ÎÁö¤êÊý¡×¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÌýÃÇ¤¹¤ë¤È¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡©
¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡ÖÄÉ±Û¼ÖÀþ¡×¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÁö¹Ô¤·Â³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª
¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡ÖÄÉ±Û¼ÖÀþ¡×¤Ï¡Ö¼ÖÎ¾ÄÌ¹ÔÂÓ¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÈÖ±¦Â¦¡×¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï»þÀÞ¡¢¤³¤Î¡ÖÄÉ±Û¼ÖÀþ¡×¤ò¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤ë¼Ö¤ò¤ß¤«¤±¤Þ¤¹¡£
»³·Á¸©·Ù»¡ËÜÉô¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÄÉ±Û¼ÖÀþ¡×¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢¡Öº¸Â¦Ã¼¤«¤é¿ô¤¨¤Æ£±ÈÖÌÜ¤Î¼ÖÎ¾ÄÌ¹ÔÂÓ¤òÄÌ¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÉ±Û¼ÖÀþ°Ê³°¤Î¼ÖÎ¾ÄÌ¹ÔÂÓ¤ÇÄÌ¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÄÉ±Û¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¹ÔÂÓ°ãÈ¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÉÕ²ÃÅÀ¿ô1ÅÀ¡¢È¿Â§¶â¤ÏÉáÄÌ¼Ö¤Ç6000±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÉ±Û¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÄÉ±Û¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤ÆÎÉ¤¤»þ´Ö¤Î¤¤Þ¤ê¤Ï¡È¤Ê¤¤¡É
ÄÉ±Û¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤ÆÎÉ¤¤»þ´Ö¤Î¤¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¡»Ê¬¤Þ¤Ç¤Ê¤éÁö¹Ô¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹âÂ®Ââ¤Ç¤Ï¡Öº¸Â¦Ã¼¤«¤é¿ô¤¨¤Æ£±ÈÖÌÜ¤Î¼ÖÎ¾ÄÌ¹ÔÂÓ¤òÄÌ¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤¬¹ð¼¨¤¹¤ë¡Ö¸òÄÌ¤ÎÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µÂ§¡×¤Ë¡ÖºÇ¤â±¦Â¦¤ÎÄÉ±Û¼ÖÀþ¤òÄÌ¹Ô¤·¤ÆÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤½¤ì°Ê³°¤Î¼ÖÀþ¤ËÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄÉ±Û¼ÖÀþ¤Ï¡¢ÄÉ±Û¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ËÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÉ±Û¼ÖÀþ¤Ï¡¢¡ÈÄÉ±Û¤¹¤ë¤È¤¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë¡É¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡ÈÂ®¤ä¤«¤Ë¡É¤½¤ì°Ê³°¤Î¼ÖÀþ¤ËÌá¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÉ±Û¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤äµ÷Î¥¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê°ÂÁ´¤ÊÂ®ÅÙ¤ÈÊýË¡¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÒÂ¦£³¼ÖÀþ°Ê¾å¤ÎÆ»Ï©¤Î¾ì¹ç¤Ï¡©ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ÎÃÙ¤¤½ç¤Ëº¸¤«¤é
ÊÒÂ¦3¼ÖÀþ°Ê¾å¤ÎÆ»Ï©¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ¤â±¦Â¦¤Î¼ÖÎ¾ÄÌ¹ÔÂÓ¤ÏÄÉ±Û¤Î¤¿¤á¤Ë¶õ¤±¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼ÖÎ¾ÄÌ¹ÔÂÓ¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙÀ©¸Â¤¬»þÂ®80¥¥í¤ÎÂç·¿²ßÊª¼Ö¡¢Âç·¿ÆÃ¼ì¼«Æ°¼Ö¡¢¥È¥ìー¥éー¤Ê¤É¤¬ºÇ¤âº¸Â¦¤Î¼ÖÎ¾ÄÌ¹ÔÂÓ¡£
ºÇ¹âÂ®ÅÙÀ©¸Â¤¬»þÂ®100¥¥í¤Î¾èÍÑ¼Ö¡¢Âç·¿¼«Æ°ÆóÎØ¤Ê¤É¤¬¤½¤Î±¦Â¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Â®ÅÙ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ç¼¡±¦Â¦´ó¤ê¤Î¼ÖÎ¾ÄÌ¹ÔÂÓ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤Ê¤É¤ÇÁö¤êÊý¤¬»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÊÏ©¤òÌá¤¹¤È¤¤ÏÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¼ÖÁ´ÂÎ¤¬¥ëー¥à¥ß¥éー¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤«¤é
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ±Û¤·¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë¹ç¿Þ¤ò¤·¡¢ÄÉ±Û¤·¼ÖÀþ¤Î¼Ö¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤«¤éÄÉ±Û¤·¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿ÊÏ©¤òÌá¤¹¤È¤¤ÏÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¼ÖÁ´ÂÎ¤¬¥ëー¥à¥ß¥éー¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¤â±¦Â¦¤Î¼ÖÎ¾ÄÌ¹ÔÂÓ¤òÄÌ¹Ô¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
Â¾¤Î¼Ö¤¬ÄÉ±Û¤·¤Ç¤¤º¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¼Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÂÏÇ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¡×¤Ç¤¹¡£µ¬Â§¤ò¼é¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢°ÂÁ´¤ËÁö¤ë¡£¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤ò¡¢¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤ò¤â¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£