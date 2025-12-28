Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¤Î¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¸ø³«½éÆü¤ËÌ©Ãå¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤¬¡¢12·î24Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«½éÆü¤ÎÊ¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£TBS¼Ò²°Á°¤ËÆÍÇ¡¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙSP¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¤¬½Ð¸½
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ÖÅöÆü¡¢ÀÖºä¤ÎTBS¼Ò²°Á°¤ËÆÍÇ¡¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¤¬½Ð¸½¡£Ã¯¤¬¾è¤ë¤«¤Ê¤ÉÆÃ¤Ë»öÁ°¹ðÃÎ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤Î½Ð¸½¤ò´üÂÔ¤·¤¿100¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ë¤Ê¤«¡¢ñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤¿Ê¡»³¤ÈÂçÀô¡£
Ä¾Á°¤Þ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë´¨¶õ¤Î¤Ê¤«ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê´¨¤¤¤Ê¤«¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£Ê¡»³¤¬¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±Ç²è´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ËÇú¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ë³§¼Â¤Î·è¤áÂæ»ì¡Ö¥¢¥°¥êー¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£Ìµ»ö¤Ë¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¡Ö¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¼ã¤¤º¢¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ê¤É¡¢ºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎËÜ²»¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£
¤½¤·¤Æ±Ç²è´Û¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤âÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¾ìÆâ¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉñÂæ°§»¢Ä¾Á°¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ä½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤è¤ê¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¡ÖºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¤«¤é¤Î¤ªÇ¯¶Ì ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Ä°¤±¤ë¥Ý¥ÁÂÞ¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¹õÌ£·à¾ì¡×¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢³§¼Â¤È¿´ÂÀÏ¯¤ÎÌû²÷¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£ÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï1·î1Æü¤«¤é1·î8Æü¤Þ¤Ç¡£
¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¡£12·î28Æü¤Ë¤Ï´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó－Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±－ FAKE¡¿TRUTH¡Ù¤¬TBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
(C)2025±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù
Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡ª
½Ð±é¡§Ê¡»³²í¼£¡¢ÂçÀôÍÎ¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¥í¥¦¥ó¡¢·îÅçÎ°°á¡¢´²°ìÏº¡¢Ã«ÅÄÊâ¡¢¹õÅÄÂçÊå¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢º£°æÊþÉ§¡¢±üÃÒºÈ¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾åÀîÎ´Ìé¡¢µÜÂô¤ê¤¨
µÓËÜ¡§¹õ´äÊÙ
´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÅìÃç·Ã¸ã
´ÆÆÄ¡§Ê¿Ìî½Ó°ì
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
(c¡Ë2025±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡¡´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó－Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±－ FAKE¡¿TRUTH¡Ù¡¡
12/28¡ÊÆü¡Ë21:00～
À½ºîÃøºî¡§TBS
µÓËÜ¡§¹õ´äÊÙ
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÅìÃç·Ã¸ã
±é½Ð¡§Ê¿Ìî½Ó°ì
½Ð±é¡§
³§¼Â¹¸«¡§Ê¡»³²í¼£
¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡§ÂçÀôÍÎ
¸îÆ»Àô¡§±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë
¸ãºÊ¤æ¤¦¤¡§º£ÅÄÈþºù
ÇÏÌÜµÈ½Õ¡§¾¾ÈøÍ¡
º£Æ£´°¼£¡§º£°æÊþÉ§
Ä¹Ã«ÀîÁÔÂÀ¡§±üÃÒºÈ
¥Ç¥Ü¥é¥¸ー¥ó¡¦¥Û¥ó¥´¥¦¡§ÌÚÂ¼Â¿¹¾
º´µ×ÎÉ±ß²Ö¡§µÈÅÄÍÓ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¥²¥¹¥È¡§
ÇÅËà¤ß¤µ¤¡§¾¾ËÜ¼ãºÚ
¸Þ¥Î¶¶µÁ¼Â¡§µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
·ª¸¶´´¼ù¡§¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://www.lastman2025.jp