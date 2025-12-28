ILLITが『サクサクヒムヒム』登場！ヒット曲「NOT CUTE ANYMORE」を日本のテレビ初披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが12月27日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜』に出演し、最新曲「NOT CUTE ANYMORE」を日本のテレビで初披露した。

■「新しいかわいさ」を持つグループとして多様な魅力が紹介

Snow Manの佐久間大介とバナナマンの日村勇紀がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜』は、世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティ”。

年内最後の放送となったこの日は1時間の特番「推しの降る音楽祭」として構成され、3組のアーティストが登場。そのなかの1組として抜擢されたILLITは、全世代に刺さる「新しいかわいさ」を持つグループとして多様な魅力が紹介された。

日本のテレビ初披露となる「NOT CUTE ANYMORE」のステージでは、表情変化とキレのあるダンスが視線を集めた。クールな表情からかわいらしい表情まで、1曲のなかで移り変わるILLITの様々な表情を見ることができる、トレンディさたっぷりの同曲を多彩な魅力で完璧に消化し、会場に集まったGLLIT（ファンダム名）や番組視聴者を魅了した。

11月24日にリリースされた1stシングルのタイトル曲「NOT CUTE ANYMORE」は、“ただかわいいだけ”には見られたくない気持ちを直観的に表現した曲で、グローバルのショートフォームの人気に乗って熱い反応を得ている。

韓国YouTubeの「デイリー・ショーツ人気楽曲」チャートで12月6日からわずか4日を除いて半月以上トップを維持した他、アメリカ、イギリス、カナダなど計10ヵ国/地域のYouTube「デイリー・ショーツ人気楽曲」チャートの最上位圏に上がり、グローバルトレンドをリードしている。

とくに、同曲をBGMとして活用する別名「フードつかみショット（Hood Grab Shot）チャレンジ」が全世界の1020世代に広がっている。まるでキーリングにぶら下がっているような錯視効果の原理を活用したこのチャレンジのビハインドコンテンツも流行を巻き起こしており、根強い人気を誇っている。

ILLITは、12月29日に日本テレビ系『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』、30日日にTBS「第67回 輝く！日本レコード大賞」、31日に「第76回NHK紅白歌合戦」に出演。

2026年1月13日には日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」をリリースする。

