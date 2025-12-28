¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇã¤¤»Ä¸º¾¯¡Û £Î£Ô£Ô¡¢¥½¥Ëー£Æ£Ç¡¢¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー
¡¡¡ü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨12·î19Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Î12·î12Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1599ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<9432> £Î£Ô£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-15,416¡¡¡¡136,023¡¡¡¡ 33.99
£²¡¥<8729> ¥½¥Ëー£Æ£Ç ¡¡ ¡¡¡¡-3,303¡¡¡¡127,498¡¡¡¡344.87
£³¡¥<4689> ¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー¡¡¡¡¡¡-2,417¡¡¡¡ 19,157¡¡¡¡ 60.57
£´¡¥<4384> ¥é¥¯¥¹¥ë ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,958¡¡¡¡¡¡¡¡479¡¡¡¡¡¡9.01
£µ¡¥<4755> ³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡-1,263¡¡¡¡ 14,281¡¡¡¡¡¡4.24
£¶¡¥<9434> £Ó£Â ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-908¡¡¡¡ 41,332¡¡¡¡ 65.48
£·¡¥<7203> ¥È¥è¥¿ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-766¡¡¡¡¡¡7,434¡¡¡¡¡¡2.10
£¸¡¥<4813> £Á£Ã£Ã£Å£Ó£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡-723¡¡¡¡¡¡2,429¡¡¡¡¡¡9.03
£¹¡¥<3382> ¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡¡¡¡¡¡¡-643¡¡¡¡¡¡4,860¡¡¡¡ 33.87
10¡¥<8304> ¤¢¤ª¤¾¤é¶ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-489¡¡¡¡¡¡1,600¡¡¡¡¡¡1.28
11¡¥<2930> ËÌ¤ÎÃ£¿Í ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-488¡¡¡¡¡¡3,434¡¡¡¡¡¡1.89
12¡¥<3038> ¿À¸ÍÊª»º ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-460¡¡¡¡¡¡1,045¡¡¡¡¡¡7.89
13¡¥<4502> ÉðÅÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-450¡¡¡¡¡¡¡¡731¡¡¡¡¡¡2.96
14¡¥<3903> £ç£õ£í£é ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-448¡¡¡¡¡¡5,370¡¡¡¡¡¡2.26
15¡¥<2432> ¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡¡¡-445¡¡¡¡¡¡6,458¡¡¡¡ 32.02
16¡¥<4784> £Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡-427¡¡¡¡¡¡4,575¡¡¡¡105.68
17¡¥<9506> ÅìËÌÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-422¡¡¡¡¡¡3,587¡¡¡¡ 15.54
18¡¥<8267> ¥¤¥ª¥ó ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-415¡¡¡¡¡¡2,212¡¡¡¡¡¡0.54
19¡¥<3660> ¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡-408¡¡¡¡¡¡5,744¡¡¡¡ 18.33
20¡¥<2914> £Ê£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-385¡¡¡¡¡¡2,204¡¡¡¡¡¡4.22
21¡¥<7003> »°°æ£Å¡õ£Ó ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-380¡¡¡¡¡¡6,007¡¡¡¡¡¡6.21
22¡¥<6098> ¥ê¥¯¥ëー¥È ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-363¡¡¡¡¡¡¡¡904¡¡¡¡¡¡2.07
23¡¥<4917> ¥Þ¥ó¥À¥à ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-354¡¡¡¡¡¡¡¡ 94¡¡¡¡¡¡5.66
24¡¥<4506> ½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡¡¡¡¡¡¡¡-353¡¡¡¡¡¡7,242¡¡¡¡ 14.35
25¡¥<8848> ¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-350¡¡¡¡¡¡3,365¡¡¡¡ 12.61
26¡¥<8113> ¥æ¥Ë¥Á¥ãー¥à¡¡¡¡¡¡¡¡-343¡¡¡¡¡¡5,777¡¡¡¡ 22.59
27¡¥<7211> »°É©¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-330¡¡¡¡¡¡7,793¡¡¡¡¡¡8.78
28¡¥<4666> ¥Ñー¥¯£²£´ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-327¡¡¡¡¡¡¡¡486¡¡¡¡¡¡3.08
29¡¥<6503> »°É©ÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-301¡¡¡¡¡¡2,660¡¡¡¡¡¡3.24
30¡¥<8766> Åìµþ³¤¾å ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-292¡¡¡¡¡¡3,091¡¡¡¡ 22.25
31¡¥<5016> £Ê£Ø¶âÂ° ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-279¡¡¡¡ 19,357¡¡¡¡ 16.67
32¡¥<2267> ¥ä¥¯¥ë¥È ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-277¡¡¡¡¡¡1,482¡¡¡¡ 14.13
33¡¥<3902> £Í£Ä£Ö ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-273¡¡¡¡¡¡¡¡751¡¡¡¡ 16.59
34¡¥<8136> ¥µ¥ó¥ê¥ª ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-267¡¡¡¡ 13,475¡¡¡¡ 12.99
35¡¥<9009> µþÀ® ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-266¡¡¡¡¡¡¡¡869¡¡¡¡¡¡4.60
36¡¥<8410> ¥»¥Ö¥ó¶ä ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-257¡¡¡¡¡¡9,292¡¡¡¡¡¡2.29
37¡¥<8897> ¥ß¥éー¥¹£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-234¡¡¡¡¡¡3,986¡¡¡¡ 58.20
38¡¥<4449> ¥®¥Õ¥Æ¥£ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡1,743¡¡¡¡ 19.45
39¡¥<7095> ¥Þ¥¯¥Óー¥×¥é¡¡¡¡¡¡¡¡-229¡¡¡¡¡¡1,079¡¡¡¡¡¡0.00
40¡¥<6965> ¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-213¡¡¡¡¡¡2,746¡¡¡¡ 14.12
41¡¥<4516> ÆüËÜ¿·Ìô ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-211¡¡¡¡¡¡¡¡118¡¡¡¡¡¡0.73
42¡¥<6869> ¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡-207¡¡¡¡¡¡3,497¡¡¡¡ 24.00
43¡¥<9202> £Á£Î£Á£È£Ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-205¡¡¡¡¡¡1,089¡¡¡¡¡¡4.74
44¡¥<9412> ¥¹¥«¥Ñー£Ê ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-199¡¡¡¡¡¡3,033¡¡¡¡ 30.00
45¡¥<2492> ¥¤¥ó¥Õ¥©£Í£Ô¡¡¡¡¡¡¡¡-193¡¡¡¡¡¡2,661¡¡¡¡¡¡8.53
46¡¥<7205> ÆüÌî¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-193¡¡¡¡¡¡5,397¡¡¡¡ 19.18
47¡¥<5541> ÂçÊ¿¶â ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-191¡¡¡¡¡¡1,217¡¡¡¡ 12.31
48¡¥<1893> ¸ÞÍÎ·ú ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-181¡¡¡¡¡¡2,312¡¡¡¡ 11.98
49¡¥<7532> ¥Ñ¥ó¥Ñ¥·£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-176¡¡¡¡¡¡5,723¡¡¡¡¡¡1.55
50¡¥<4188> »°É©¥±¥ß£Ç ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-174¡¡¡¡¡¡1,402¡¡¡¡¡¡9.42
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹