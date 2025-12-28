¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇä¤ê»Ä¸º¾¯¡Û ÅìÅÅ£È£Ä¡¢¥È¥è¥¿¡¢Æü»º¼«
¡¡¡ü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨12·î19Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤Î12·î12Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1599ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çä¤ê»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<9501> ÅìÅÅ£È£Ä ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,498¡¡¡¡¡¡4,827¡¡¡¡ 21.52
£²¡¥<7203> ¥È¥è¥¿ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-694¡¡¡¡¡¡3,536¡¡¡¡¡¡2.10
£³¡¥<7201> Æü»º¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-693¡¡¡¡¡¡8,543¡¡¡¡¡¡3.13
£´¡¥<2004> ¾¼ÏÂ»º ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-546¡¡¡¡¡¡¡¡125¡¡¡¡¡¡1.31
£µ¡¥<6723> ¥ë¥Í¥µ¥¹ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-418¡¡¡¡¡¡¡¡901¡¡¡¡¡¡2.36
£¶¡¥<6752> ¥Ñ¥Ê£È£Ä ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-399¡¡¡¡¡¡1,007¡¡¡¡¡¡1.67
£·¡¥<6472> £Î£Ô£Î ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-392¡¡¡¡¡¡¡¡761¡¡¡¡¡¡1.37
£¸¡¥<7011> »°É©½Å ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-373¡¡¡¡¡¡1,930¡¡¡¡ 13.70
£¹¡¥<8306> »°É©£Õ£Æ£Ê ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-371¡¡¡¡¡¡3,448¡¡¡¡ 11.34
10¡¥<8604> ÌîÂ¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-370¡¡¡¡¡¡1,296¡¡¡¡¡¡8.81
11¡¥<9434> £Ó£Â ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-357¡¡¡¡¡¡¡¡631¡¡¡¡ 65.48
12¡¥<5401> ÆüËÜÀ½Å´ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-330¡¡¡¡¡¡2,267¡¡¡¡ 13.69
13¡¥<6954> ¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-306¡¡¡¡¡¡¡¡585¡¡¡¡¡¡4.50
14¡¥<5016> £Ê£Ø¶âÂ° ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-297¡¡¡¡¡¡1,161¡¡¡¡ 16.67
15¡¥<6594> ¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-275¡¡¡¡¡¡¡¡836¡¡¡¡ 15.85
16¡¥<4751> ¥µ¥¤¥Ðー ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-262¡¡¡¡¡¡¡¡120¡¡¡¡ 27.96
17¡¥<8002> ´Ý¹È ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-252¡¡¡¡¡¡¡¡468¡¡¡¡¡¡3.61
18¡¥<7267> ¥Û¥ó¥À ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-239¡¡¡¡¡¡¡¡549¡¡¡¡ 12.51
19¡¥<6506> °ÂÀîÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-230¡¡¡¡¡¡¡¡368¡¡¡¡¡¡8.04
20¡¥<2502> ¥¢¥µ¥Ò ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-228¡¡¡¡¡¡¡¡ 92¡¡¡¡ 35.73
21¡¥<6857> ¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-212¡¡¡¡¡¡2,494¡¡¡¡¡¡2.00
22¡¥<6920> ¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡-189¡¡¡¡¡¡¡¡703¡¡¡¡¡¡2.48
23¡¥<8411> ¤ß¤º¤Û£Æ£Ç ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-185¡¡¡¡¡¡1,295¡¡¡¡¡¡5.39
24¡¥<7012> Àî½Å ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-178¡¡¡¡¡¡¡¡322¡¡¡¡ 11.90
25¡¥<3902> £Í£Ä£Ö ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-172¡¡¡¡¡¡¡¡ 45¡¡¡¡ 16.59
26¡¥<7003> »°°æ£Å¡õ£Ó ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-172¡¡¡¡¡¡¡¡967¡¡¡¡¡¡6.21
27¡¥<7282> ËÅÄ¹ç ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-167¡¡¡¡¡¡¡¡359¡¡¡¡¡¡0.86
28¡¥<3103> ¥æ¥Ë¥Á¥« ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-164¡¡¡¡¡¡1,010¡¡¡¡¡¡3.86
29¡¥<8473> £Ó£Â£É ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-163¡¡¡¡¡¡¡¡207¡¡¡¡ 47.20
30¡¥<9107> Àîºêµ¥ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-153¡¡¡¡¡¡¡¡999¡¡¡¡¡¡4.13
31¡¥<3245> ¥Ç¥£¥¢¥é¥¤¥Õ¡¡¡¡¡¡¡¡-146¡¡¡¡¡¡¡¡276¡¡¡¡¡¡3.60
32¡¥<5713> ½»Í§¹Û ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-141¡¡¡¡¡¡¡¡310¡¡¡¡¡¡5.86
33¡¥<6526> ¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡-134¡¡¡¡¡¡¡¡760¡¡¡¡ 11.02
34¡¥<7962> ¥¥ó¥°¥¸¥à ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡¡¡285¡¡¡¡¡¡0.06
35¡¥<9502> ÃæÉôÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-115¡¡¡¡¡¡¡¡117¡¡¡¡¡¡5.70
36¡¥<5191> ½»Í§Íý¹© ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-111¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2¡¡¡¡ 17.64
37¡¥<5202> ÈÄ¾Ë»Ò ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-111¡¡¡¡¡¡¡¡238¡¡¡¡ 55.24
38¡¥<5411> £Ê£Æ£Å ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-111¡¡¡¡¡¡¡¡791¡¡¡¡¡¡9.83
39¡¥<9552> £Í¡õ£ÁÁí¸¦ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡¡¡189¡¡¡¡¡¡5.37
40¡¥<4911> »ñÀ¸Æ² ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-108¡¡¡¡¡¡¡¡501¡¡¡¡¡¡3.69
41¡¥<4714> ¥ê¥½ー¶µ°é£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡-104¡¡¡¡¡¡¡¡759¡¡¡¡¡¡3.33
42¡¥<6098> ¥ê¥¯¥ëー¥È ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-103¡¡¡¡¡¡¡¡436¡¡¡¡¡¡2.07
43¡¥<9509> ËÌ³¤ÅÅ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡1,088¡¡¡¡¡¡7.04
44¡¥<8766> Åìµþ³¤¾å ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-99¡¡¡¡¡¡¡¡138¡¡¡¡ 22.25
45¡¥<6036> £Ë£å£å£Ð£å£ò ¡¡¡¡¡¡¡¡-98¡¡¡¡¡¡¡¡ 51¡¡¡¡¡¡8.95
46¡¥<5262> Æü¥Ò¥å¥à ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-94¡¡¡¡¡¡¡¡404¡¡¡¡¡¡2.06
47¡¥<4384> ¥é¥¯¥¹¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-93¡¡¡¡¡¡¡¡ 53¡¡¡¡¡¡9.01
48¡¥<3436> £Ó£Õ£Í£Ã£Ï ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-91¡¡¡¡¡¡¡¡383¡¡¡¡ 13.82
49¡¥<8729> ¥½¥Ëー£Æ£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-91¡¡¡¡¡¡¡¡369¡¡¡¡344.87
50¡¥<8308> ¤ê¤½¤Ê£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-90¡¡¡¡¡¡¡¡361¡¡¡¡ 11.89
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹