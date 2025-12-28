スヌーピーの晴れ姿が抜群にキュート！お正月に使いたい「スヌーピータウンショップ」の新年グッズを駆け込みでゲットしよう
スヌーピーや仲間たちのグッズがそろう「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウン ショップ」では、お正月にぴったりのオリジナルグッズ「Happy New Year」シリーズを発売中！スヌーピーやきょうだいたちが着物をまとって日本のお正月を堪能する、縁起のいいアートが特別感を演出してくれる。
【写真】「スヌーピータウンショップ」のかわいすぎる新年グッズを見る
■和なムードが新年にぴったり！お正月飾りに添えたいかわいいグッズ
バッグにつけるだけでなく、お正月飾りのまわりに置きたいのが「カラビナ付きマスコット」(各1870円)。スヌーピーとオラフの袴姿という、貴重なデザインだから絶対に手に入れたい！
シンプルなインテリアにも映える「丸型マグネットクリップ」(550円)や「アクリルスタンド」(1210円)は、仕事初めの日に職場へ持ち込むのも一興。霞(かすみ)をモチーフにした純和風の柄が、スヌーピーと絶妙にマッチしていてかわいい。
お正月らしい絵柄を楽しめる「巾着」(各880円)や「小風呂敷」(1430円)などの布ものも見逃せない！新年の挨拶や初詣に出かけるとき、着物に合わせて持つのもありかも。
■おせちにお雑煮に……正月料理をスヌーピーデザインの器でいただく！
渋い和食器もいいけれど、スヌーピーの器で迎える新年はいつもと一味も二味も違って、思い出に残りそう。「ミニお重」(1210円)や朱と黒の「お椀」(各770円)、「お盆」(1320円)をセット使いしてみるのもおすすめ。
「和風湯のみ」(1210円)や「和風茶碗」(1430円)を新年に初おろししたら、楽しい1年の願掛けになりそう。
■ステーショナリーグッズも充実！学校や仕事が始まるのが待ち遠しくなる
「Happy New Year」シリーズのデザインがあしらわれたステーショナリーグッズも充実のラインナップ。「クリアファイルA5仕切り」(各385円)、「クリアファイルA6 3枚セット」(各495円)は、全種類コンプリートしたい！
年賀状として送っても堅苦しさを感じさせない「アートカード2枚セット」(330円)のほか、お年玉やちょっとしたギフトにメッセージを添えたいときにも使える「4層ブロックメモ」(440円)など、年始に役立つアイテムもあり。
「Happy New Year」グッズを含む「PEANUTS」商品を5500円以上購入すると、「お年賀タオル」が1枚もらえるキャンペーンも実施中。先着総勢7000名までの数量限定なので、運が良ければまだ手に入るかも。
今年も残すところあとわずか。「スヌーピータウン ショップ」でお正月準備を万端に！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
