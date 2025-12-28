2大会ぶり35回目の全国選手権に臨む富山第一高校サッカー部。北陸勢初の全国制覇をはじめ、数々の実績を残し、富山の高校サッカーをけん引してきました。

12月28 日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に富山県代表として出場します。12月31日・大晦日にゼットエーオリプリスタジアム(千葉･市原市)で佐賀県代表・佐賀東と対戦する、富山県代表・富山第一の応援したい5つのポイントをご紹介します。

1.ストライカーを多く輩出する富山のスポーツの名門



サッカーでは、元日本代表FW柳沢敦さんやFC町田ゼルビアの西村拓真選手など、これまで15人のJリーガーを輩出。アビスパ福岡の碓井聖生選手やジェフユナイテッド千葉の小森飛絢選手などストライカーのOBが活躍しています。

バスケットボールでは、男子日本代表の馬場雄大選手(長崎ヴェルカ)を輩出。馬場選手は富山第一が92回大会全国選手権優勝時の3年生とは同学年です。

また新しい芽も育ってきています。富山第一女子サッカー部は今年、第34回全日本女子高等学校サッカー選手権大会に初出場を決めています。

2.チャレンジャーとして挑んだ選手権富山大会



去年からスタメンとして試合出場が多かった現3年生。去年は10連覇を目指して臨んだ冬の選手権県大会で準決勝敗退、北信越プリンスリーグ2部降格と悔しい経験をしました。

選手たちで話し合って決めたチームのテーマは「奪冠」です。奪還の「かん」は「冠」。目標は選手権での優勝。強いチームを取り戻すという意味で奪冠がテーマになりました。

選手権地区大会では、去年の準決勝1-4で敗れた龍谷富山を相手に3-0の快勝。そして北信越プリンスリーグ2部を今季1位で昇格、全国の舞台でもそのいい流れを繋いでいきたい富山第一イレブンです。

3.今大会初戦のキーワードは「リベンジ」



富山第一の今大会初戦のキーワードは「リベンジ」です。

初戦の相手佐賀東は2大会前、現3年生が1年生だった時の選手権全国大会3回戦で対戦し1対5で敗れました。富山第一のベスト8進出、そして2度目の全国制覇の前に立ちはだかったのが佐賀東でした。

キャプテンの木下空選手(3年)は「佐賀東高校は全国の常連で強豪だと思うので勝ちたいですし、2年前の先輩たちが選手権で負けた相手でもあるので、その『リベンジ』という点でも勝ちたいです」と話します。

4.得点力がある攻撃陣と鉄壁の大型3バック“立山連峰”



攻撃の要になるのは「球際の強さと運動量が武器」と語るシャドーの山田聖心選手(3年)。北信越プリンスリーグ2部9Gの得点王で県大会では4試合で6得点を決めるなど、高い決定力を誇ります。

さらに、鈴木來夢選手(3年)や中井智明選手(3年)をはじめとする両ウイングが積極的に攻撃に加わることで、厚みのある攻撃を展開しています。

守備面では、3バックの木下選手、大川未来望選手(3年)、田中陽路選手(3年)の平均身長が184センチと大型ディフェンダーが堅く守り、セットプレーでも強さを見せます。

就任3年目でOBとして長年コーチを務めた加納靖典監督は、この3バックを富山県を象徴する北アルプス西側に連なる3,000m級の山々の総称になぞらえて「立山連峰」と表現します。また「この20年で一番高さがあるチームになった」と話します。

5. 試合の流れを変える交代枠



今年の富山第一の強みの一つに選手層の厚さがあります。率いる加納監督は「今年の4月のスタメンとはかなりメンバーが変わっている」と話します。

注目の交代枠は、チームトップのスピードを誇る2人の攻撃陣です。FWの高瀬新大選手(3年)とウイングの堀田晃矢選手(3年)。県大会では全試合出場しています。

さらに伝統の10番を背負う釜親遥斗選手(3年)も県大会3試合で途中出場。ドリブルやターンが得意なテクニシャンで加納監督は「困ったときにチームを勝たせてくれる存在」と話します。

富山第一の初戦は12月31日に行われる佐賀代表・佐賀東との2回戦。2度目の全国制覇、「奪冠」を目指す富山第一の活躍に期待が高まります。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/北日本放送）