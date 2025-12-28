全国高校サッカー選手権大会に3大会連続で出場。

12月31日の初戦、ゼットエーオリプリスタジアム(千葉・市原市)での2回戦で富山代表・富山第一と対戦する佐賀東を応援したい5つのポイントを紹介！

1.スポーツ科新設と部活動の躍進



1963年に創立した男女共学の県立高校・佐賀東は、現在全校生徒548人が在籍しています。2024年度からは県内唯一のスポーツ科を新設し、今年から週1回プロのトレーナーによる筋力トレーニング授業を導入。学んだ内容は学校全体の競技力向上に寄与しています。

約20の部が活動しており、なぎなた部は今年総体で16年ぶり3度目の全国優勝を果たしました。

サッカー部では、OBにサッカー日本代表にも選出された平河悠選手（ブリストル・シティFC所属）など、世界で活躍する選手を数多く輩出しています。

2.学校史に新たな1ページを刻んだサッカー部



今年で63年目を迎えるサッカー部。全校生徒の約2割の121人が所属しています。選手権佐賀県大会では、19年ぶりに3連覇を達成し、15回目の選手権全国大会出場を決めました。

選手権全国大会における最高成績は、第102回大会に記録した初のベスト8。その学校史に残る新たな1ページを刻み、グラウンドには人工芝のサッカーコートが新設されました。選手たちはその素晴らしい環境のもと、更なる成長を遂げています。

3.“負け年“のジンクスを打ち破った選手権



佐賀県大会で、2006年以来の3連覇を果たした佐賀東。その間は2連覇を達成することは何度もありましたが、なかなか3連覇以上を果たせずにいました。周囲からは今年は「負け年だ」と言われ、キャプテン中村友選手（3年）は「悔しくてたまらなかった」と振り返ります。その反骨心を糧にチームは結束を強化し、見事3連覇を達成しました。

決勝戦でも安定した強さを見せつけ、岩下蒼甫選手（1年）のCKから三原拓実選手（3年）が先制すると、さらにPKで追加点を奪い勝利。19年ぶりに“2連覇止まり”のジンクスを破りました。

4.さらなる進化で挑む全国



佐賀東はポゼッションサッカーを得意とし、「蒼き支配者」と称されるほど周囲を魅了する戦術を披露してきました。

今年はOBの平河悠選手から直接指導を受ける機会があり、クロスの質やFWの入り方を磨き、攻撃力を高めることに成功。19年ぶりに達成した3連覇の勢いを全国大会にもつなぎ、初のベスト4以上を目指します。

5.全国のピッチでエースが躍動を！



エースストライカー・三原拓実選手（3年）は、昨季の選手権佐賀県大会決勝で勝ち越しゴールを決める活躍をみせ、チームを選手権全国大会出場へと導きました。しかしその選手権では守備の強度や運動量の面に課題を抱え、出場機会に恵まれず。さらに今季の総体直前には左足を負傷し、欠場。全国のピッチを踏むことはできませんでした。

実力がありながら、経験できなかった全国の舞台。その悔しさを糧に成長を続けた三原選手は、今回、自身初の選手権全国大会に挑みます。佐賀東のエースの躍動する姿に期待です。

その佐賀東は、12月31日に行われる2回戦から登場。富山第一を相手に初戦を迎えます。伝統のポゼッションサッカーで佐賀県勢初の全国ベスト4を目指します。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/福岡放送）