2025年は戦後80年。戦地での過酷な体験から心に傷を負い、戦後も苦しんだ元日本兵とその家族がいる。日本兵だった父から暴力を受けた子ども世代が精神疾患になることもあり、戦争のトラウマは戦後80年たった今も続いているという。

「私の父は戦争に行って、本当に人格が変わってしまったんです」。東京都内で講演をしていたのは黒井秋夫さん（77）。黒井さんは「PTSDの日本兵家族会・寄り添う市民の会」を立ち上げ、活動を続けている。

黒井さんの父・慶次郎さんは学業優秀だったというが、家が貧しくて進学できず、第二次世界大戦中、旧日本軍に二度召集され、旧満州などで従軍。軍では昇進し、部下もいたという。

戦後、日本に戻り、黒井さんが生まれたが、父は笑顔を見せないばかりか無気力、無表情で、黒井さんは父と会話した記憶がないほどだという。安定した仕事に就けず、晩年はほぼ外出せず、家にいたという。

黒井さんは「父は一人前の大人とは思えない。抜け殻のような人生」で、家が貧しく、自分が苦労したのは父が働かないせいだと思っていたという。

2015年、黒井さんはあるDVDを見て衝撃を受けた。それは、アメリカ軍兵士がベトナム戦争で多くのベトナム人を殺害したトラウマから、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症して、家族に暴力をふるうようになるなど、数十年間苦しんでいるという内容だった。黒井さんは、父が無気力になったのは戦時中の過酷な体験の影響でPTSDを発症したからではないかと思い至り、ようやく父を理解できた気がしたという。

■元兵士の父から暴力受け、今も大声を怖がる人も…

黒井さんは、父のような元兵士が実は多くいるのではないかと考えた。ひとたび戦争が起き、兵士として戦地に送られると、命が助かり帰国できたとしてもPTSDを発症して生涯苦しむ人がいるという事実や家族に大きな影響を及ぼすことなどを後世に伝えるため、黒井さんは2018年、家族会を立ち上げた。

会のルールは、自分と違う意見でも最後まで聞く、人の話をさえぎらない、大声を出さないなど。会合に参加する人の中には、元兵士の父から暴力を受けていた人も多く、大声やドアの音にもおびえる人もいるため、安心安全な場が必要だという。

元兵士たちは酒を飲んだ時などに戦時中のつらい体験を思い出して感情を抑えきれなくなり、妻や子どもに暴力をふるったといった証言も多く、父を嫌悪し恨んできた人も多いという。父から暴力を受けて育った後に、アルコール依存症になり、自らの子どもに暴力をふるってしまい苦しむ人もいたという。

戦争の影響が兵士本人だけでなく、暴力などの形で子や孫にまで及んでいることを知ってほしいと黒井さんは話す。黒井さんらは、こうした証言を集めてきたが、本来これは政府の役目だとして、旧日本兵のPTSDや家族への影響について大規模な調査を行うよう政府に求めてきた。子どもの世代は現在70代・80代になり、証言を得るのは今が最後のチャンスだ、と黒井さんらは強く訴える。

■戦争末期、傷病日本兵の約8％＝67万人が「心の病」。日本政府はその存在を隠していて…

国は、2024年から1年間、日本兵のPTSDについて調査したが、対象は旧陸軍の病院が患者と認定し、カルテが残っている兵士のみで、黒井さんの父のように地方に帰還後、心の傷を抱えたまま生きた例は含まれていないと黒井さんは言う。

東京・九段にある、国の施設「しょうけい館（戦傷病者史料館）」では2025年10月までの約3か月間、兵士の心の傷について展示が行われた。そこには次のような内容が記されていた。

「陸軍における先の大戦末期の4年間の戦病者はわかっているだけで約785万人。そのうち約8％（67万人）が『精神病・その他の神経症』」「軍部は精神・神経疾患に対応するため専門の治療機関を整備する一方で、表向きには日本軍にはそのような将兵がいるはずもないとしていました」「社会からの偏見を恐れて家族が面会に来ない、帰郷ができない者も少なくなかったという」「療養所で生涯を終えた者もいました」

そして、戦後、年月が経過しても「心の傷」の様々な症状に苦しむ者は少なくなく、国立国府台病院の精神科医が、終戦から17年後の1962年、戦時中に入院していた旧日本兵のうち104人のその後を調査したところ、59人は社会復帰し、25％にあたる26人にはノイローゼの症状やアルコール依存などの症状がみられたほか、調査を受けるのを避ける傾向も多くみられたという。しょうけい館は、心に傷を負った兵士に関する展示を2026年に常設化する予定だ。

■自宅内の建物を開放…戦争に関する大量の本や戦時中の銃弾も

黒井さんは自宅敷地内の小さな建物を地域に開放している。兵士のPTSDについての黒井さん手書きの資料が所狭しと掲げられ、戦争に関する本や戦時中に使われた銃弾や軍服などもあり、じかに触れることができる。

ここは地域の人がお茶を飲みに来てもらえるようにと作ったといい、お菓子も置かれている。近所の子どもたちが来てお菓子を食べ、しばらく過ごしては帰って行く。中には何年間も遊びに来ている子もいるという。黒井さんは地域の学校で講演することもあるが、ここに来る子どもたちに戦争について無理に教え込んだりはしないという。とはいえ、子どもたちの記憶には、ここで見た内容が自然と残り、将来ふと思い出す子もいるだろうと記者は感じた。

黒井さんの「小屋」には、父の若い頃の軍服姿の写真や戦地で記した日誌も掲示されている。日誌には「戦闘に参加」という文字が頻繁にみられ、「匪賊（注:略奪などを働く集団）を討伐」との記述もあり、過酷な日々がうかがえる。黒井さんは「私の父たちは好きこのんで中国の人を殺害したとは思えない。それが正しいことなんだと教育され、洗脳され、中国の人を殺すことは自分たちにとっていいことだと思ったからやったのであって、悪いのは戦争だ」と話す。

黒井さんは、戦争は人を変えてしまい、その影響は子や孫にも及ぶとして、不戦、つまり武力を使わないことを示す白旗を「小屋」の前に掲げている。「きれいごとと言われるかもしれないが、武力でなく話し合いで和解する考えを広げていきたい。言い続ける人がいないと実現もしない」「武力には武力で対抗するとか、強い国や強い人が思いのままに社会を動かすといった状況をそのままにしていいのか」と語る。

■父が従軍した中国を訪ね謝罪も

黒井さんは、日本の兵士が苦しんだだけでなく、アジア太平洋地域では日本軍による行為で住民が苦しんだと考え、2024年9月、中国で父が従軍した地域を訪問。地元の住民らに謝罪した。「日本と日本人が二度と戦争をしかけないということを、被害にあった国の人たちに確信してもらう必要がある。今後50年、100年とそうした思いを発信し続けた先にようやく平和が実現すると信じたい」と黒井さんは言う。

■児童虐待の背景に戦争の影響があると専門家も指摘

戦争のトラウマで兵士が心を病み、家族への暴力につながっていたことは、近年、複数の精神科医らも指摘している。

児童虐待による子どもの脳への影響などを分析してきた福井大学子どものこころの発達研究センターの友田明美医師は、臨床の現場で、戦争の影響を感じてきたと話す。

「子どもを激しく叱ったり、たたいてしまったりという親御さんの中には、ご自身の生い立ちの中で、マルトリートメント（虐待とは言い切れない、大人から子どもに対する避けたいかかわり）があったという方が結構多いです。」

「なぜかというと、親御さんの親御さんが戦争のトラウマを引きずっているんです。おじいちゃん世代は戦争に行く中で、軍隊で体罰を受けたり、戦地での様々な体験で非常に傷ついたりしているんです。そうした人たちが戦後に感情を抑えきれずに、愛のムチだと言って子どもをたたくこともあった。」

「そのような中で育った子どもたちが親になると、自分が育ったように育児することが多いので暴力や体罰がいわゆる連鎖していく。簡単ではないが、それを断ち切ることができると知っていただきたい。体罰で子どもの脳の前頭前野が傷つくことがわかっている。これはこの時代で終わりにしませんかということです」

■戦争のトラウマ生み出さない努力を

黒井さんも「親から暴力を受けた私たちの世代が自分の子どもを殴るなどしていた場合、死ぬまでにはちゃんと子どもに向き合ってほしい。どこまで通じあえるかわからないけど、謝って。暴力の連鎖を断ち切ろう」と家族会の仲間に呼びかけている。

第二次世界大戦が終わって80年。旧日本兵のトラウマの影響が今も、その子どもや孫の世代にまで及んでいる。戦争とは、攻撃の恐怖にさらされるだけでなく、兵士にされた一般市民たちは相手を攻撃、殺害するという異常な体験を重ねるものでもある。日本で、そして世界各地で、そうした戦争のトラウマをこれ以上生み出さないための努力が今求められている。