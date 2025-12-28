À½Ìô¹©¾ìÆâ¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢´Û¡¡»°½Å¡¢4ËüÅÀ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®¤ÎËü¶¨À½Ìô¤ÎËÜ¼Ò¹©¾ì·ú²°Æâ¤Ë¤¢¤ëÇîÊª´Û¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ»£¤ä¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¾¾±º¿®ÃË¼ÒÄ¹¡Ê63¡Ë¤Î¸Ä¿Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÌó4ËüÅÀ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Î¿¼¿åÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÊÂ¤Ù¤¿¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¡£Ä®¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á¼óÆ£½Ö¡Ë
¡¡2014Ç¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¡ÖËü¶¨¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÇîÊª´Û¡×¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤ÎÊÝÍ¿ô¡×¡Ê´ÕÄê¶È¼Ô¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£Å·°æ¹â4.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹¤¤´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÂ¾¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¢¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼Z¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Éý¹¤¯¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤ÉÊÆ¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¿Íµ¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Èþ¾¯½÷¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤äÀïÆ®µ¡¤ÎÌÏ·¿¤âÅ¸¼¨¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸©³°¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´ÖÌóÀé¿Í¤¬Íè´Û¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾±º¤µ¤ó¤Ï¡¢Å´¿Í28¹æ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢6ºÐ¤«¤é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÆ±¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â³ÑÅÙ¤ä´é¤¬°ã¤¦¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢¼«¿È¤ÇÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¡£»Å»ö¤Ç½ÐÄ¥¤¹¤ëºÝ¤â¡¢¼Ö¤Î²Ù¼¼¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÂçÎÌ¤ËÇã¤¤ÉÕ¤±¤ë¡£Åê¤¸¤¿¶â³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾±º¤µ¤ó¤ÎÉãÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Ëü¶¨À½Ìô¤Ï¡¢1995Ç¯¤Îºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤Ç¡¢ËÜ¼Ò¤È¹©¾ì¤¬Á´²õ¡£Æ±»þ¤Ë¼Â²È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼º¤Ã¤¿¡£Íâ96Ç¯¡¢Â¿µ¤Ä®¤Ø°ÜÅ¾¤·¡¢¾¾±º¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢½¸¤á¤òºÆ³«¤·¡¢¿·Àß¤·¤¿¹©¾ì·ú²°Æâ¤ËÇîÊª´Û¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ´ÛÎÁ¤ÏÀé±ß¡£¾¾±º¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¸å¤âÅ¸¼¨ÉÊ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£