¥Æ¥ì¥Ó²°¤ÎÀ¼ Âè101²ó ¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡ÙÀéÍÕÍªÌð»á¡¢³ÊÆ®µ»¤Î¡ÈÀú¤êV¡É¥¤¥º¥à¤ÇËÂ¤®½Ð¤¹¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¡×
¡ü¤ª¾Ð¤¤¡¢³ÊÆ®µ»¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë·Ï¤ÈÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÊüÁ÷ºî²È¡¢µÓËÜ²È¤¿¤Á¤ò¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂº·É¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤Æ¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÁÇ´é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¥Æ¥ì¥Ó²°¤ÎÀ¼¡×¡£º£²ó¤Î¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç±é½Ð¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀéÍÕÍªÌð»á¤À¡£
ÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊVTR¤ÇÄ©Àï¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï³ÊÆ®µ»ÈÖÁÈ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÀú¤êV¡É¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊVTRºî¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä°¦¤¹¤Ù¤Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò²¿ÇÜ¤Ë¤âÁýÉý¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÀéÄ»¡õ¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¡ÖÅ·ºÍÅª¡×¤Ê¶õµ¤ºî¤ê¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡½¡½¡£
ÀéÍÕÍªÌð1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢16Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥óÆþ¼Ò¡£°ÊÍè¡¢¡ØÄ¶¥Ï¥Þ¤ë!Çú¾Ð¥¥ã¥é¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¡ØFUJIYAMA FIGHT CLUB¡Ù¡ØRIZIN¡Ù¡Øµ×ÊÝ¤ß¤Í¥Ò¥ã¥À¤³¤¸¤é¤»¥Ê¥¤¥È¡Ù¡Ø¥Í¥¿¥Ñ¥ì¡Ù¤ÇAD¤òÃ´Åö¡£17Ç¯¤Ë¡ØÇòÃëÌ´¡Ù¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë¼ÒÆâ¤Î¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÈÖÁÈ²½¤µ¤ì¤¿¡ØÄ¶µÕ¶¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë!! 99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤ò´ë²è¡¦±é½Ð¡£¸½ºß¤Ï¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç±é½Ð¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ûÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ø99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤Î»×¤¤½Ð
¡½¡½Á°²óÅÐ¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹À¥Î´ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆþ¼ÒÌÌÀÜ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éº£¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤È¤ÏÁ´Á³¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·î1¤¯¤é¤¤¤Ç°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯´Ø·¸¤Ç¡¢¡Öº£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤¢¤ë°ÕÌ£°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤è¡×¤È¤º¤Ã¤È´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£Æü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤´¤¯´ë²è¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢×¢À¥¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤Ê³ØÀ¸¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¡¼¶ÉÁ´Éô¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡£¤½¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÇùÁ³¤ÈÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤µ¤ì¤Æ¡¢»ÖË¾ÄÌ¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£À©ºî¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤Ë¤´Ã´Åö¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¡ØÄ¶¥Ï¥Þ¤ë!Çú¾Ð¥¥ã¥é¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤È¤¤¤¦Æî¸¶(À¶Î´)¤µ¤óMC¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤ò³Ý¤±»ý¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¡ØRIZIN¡Ù¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ØFUJIYAMA FIGHT CLUB¡Ù¤È¤¤¤¦³ÊÆ®µ»¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤È¡¢¡Øµ×ÊÝ¤ß¤Í¥Ò¥ã¥À¤³¤¸¤é¤»¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î3¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Ë¼ÒÆâ¤Î´ë²è¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¡ØÄ¶µÕ¶¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë!! 99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë²è¤¬ÄÌ¤Ã¤¿»þ¤ËÉáÃÊ¤ÎAD¶ÈÌ³¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ã¯¤«¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë±é½Ð¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é?¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤ä¤êÊý¤âÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ì¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½é²ó¼ýÏ¿¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤À¤Ã¤¿¤é¼ýÏ¿Á°Æü¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¤¢¤ì¥¦¥±¤ë¤«¤Ê¡Ä¡×¡Ö»ö¸Î¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÁá¤¯ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢1¿ÍÂÐ99¿Í¤Î¥¯¥¤¥º¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢(º´Æ£)ÆóÏ¯¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤MC¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Î´¶³Ð¤¬ºÇ¶á¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½1²óÌÜ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤ËÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤ß¤½¤«¤ÎÄ«10»þ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÁ´¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç°ìÈÖ°Å¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸áÁ°Ãæ¤À¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¥»¥Ã¥È¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤ò¥Þ¥¸¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸«ÊÖ¤¹¤ÈÄ¶ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Í³¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Î¾å»Ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø99¿Í¤ÎÊÉ¡ÙMC¤Îº´Æ£ÆóÏ¯
¡û¡Ö¤³¤ì»ö¸Î¤ë¤¾!¡×¤ÇÎ×¤ó¤À¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÀ¸ÊüÁ÷
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤òµó¤²¤ë¤È¡¢²¿¤Ç¤¹¤«?
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¥á¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿µîÇ¯¤Î¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹ç±é½Ð¤Ç(ÅÄÃæ)ÎÉ¼ù¤µ¤ó¤È¿ùÌî(´´Åµ)¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÃæ¹âÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤òºî¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£ºÇ¸å¤Î¡Ö¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ÏÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¡¢¿È¿Ì¤¤¤¹¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö´¿´î¡×¤È¤«¡ÖÎÞ¡×¤È¤«¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¥á¥¤¥ó¤ÇÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
¡Ö¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º²¿ÌäÌÜ?¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤Î½é²ó¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢9Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¶ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£À¸ÊüÁ÷¤ÇÁá²¡¤·¥¯¥¤¥º¤ò¤ä¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âÎÉ¼ù¤µ¤ó¤Î¡Ö¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÇòÇ®¤¹¤ë»Ñ¤ò±Ç¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁá²¡¤·¥¯¥¤¥º¤òÀ¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤á½Ð¤·(¢¨¥¯¥¤¥º¤Î½ÐÂêÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½Ð¤¹)¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ã¤ÆÀ¸¤Ç½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢½ÐÂêÃæ¤ÎÂç¤¤¯½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÁá²¡¤·¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¾®¤µ¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¯¤Æ¡£Áá²¡¤·¥Ü¥¿¥ó¤¬Ä´»Ò°¤«¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¥ß¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬µ¯¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ö¸Î¤ëÍ×ÁÇ¤¬ÂçÎÌ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿´ë²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤ÏÄ¶¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¡Ö¤³¤ì»ö¸Î¤ë¤¾!¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»½Ñ¥Á¡¼¥à¤äÂ¾¤Î¥«¥®¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤ÀËÜÈÖ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ïµ×¡¹¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿ËÜÈÖ¤Ç¡¢Ä¶¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤¬¤À¤¤¤Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃ´Åö¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ô»ú(»ëÄ°Î¨)¤¬°ìµ¤¤ËÍî¤Á¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³§¤µ¤ó¤Û¤ÜÉÔÌ²ÉÔµÙ¤Î¤Ê¤«¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ê¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥×¥é¤µ¤ó¡¢¤¢¤ÎÁá°ðÅÄ¹â¹»¤È¸ß³Ñ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÆÉÊ¤µ¤ó¡¢¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¡¢²¬Éô(Âç)¤µ¤ó¡¢±þ±çÀÊ¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿½©»³(´²µ®)¤µ¤ó¡¢µÆÅÄ(ÎµÂç)¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¥³¥á¥ó¥È°ì¤Ä¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö
¡½¡½»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«?
»Õ¾¢¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØFUJIYAMA FIGHT CLUB¡Ù¤È¡ØRIZIN¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤éº´Æ£ÂçÊå(º´Æ£±ÇÁü)¤µ¤ó¤Ë¤ÏÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊå¤µ¤ó¤ÏAD¤Ë¤â¡ÖVTRºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¡£²¶¤¬ÀÕÇ¤»ý¤Ä¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀú¤êV¡É¤òÆþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Î¸åÈ¾¤«¤éºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤É¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éVTR¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î»ØÅ¦¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÅ·ºÍÅª¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃ±¸ì1¸ÄÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤Î?¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ã¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢´°Á´¤ËÂçÊå¤µ¤ó¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³Â¸µ¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀú¤êV¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÀèÆü¤ÎOA¤Ë½Ð¤¿ÅçÃ«¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò°¦¤¹¤ëºÄ¸¢¼Ô¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¸ú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤Ã»¤¯¤Æ¶¯¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤¬¡Ö²¿¤½¤Î¸ÀÍÕ!?¡×¤È´¶¤¸¤ë¡¢¡ÖÆ¬¤Ë»Ä¤ë¥ï¡¼¥É¤òÃÖ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ÂçÊå¤µ¤ó¤ÎVTR¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤ÎVTR¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¹½À®¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤ÏÊÑ¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«Æþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¥³¥³¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤«¡Ö¤¹¤´¤¯°¦¤é¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´ÖÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Öµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì!¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êºî¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¿´³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢³ä¤ÈÆÇµ¤¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë¹¶·âÅª¤ÊÊÔ½¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¶¯¤á¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂ§¤¹¤È¤«¡¢²áµî¤ËÀéÄ»¤µ¤ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤È¤«¡¢²¿¤«ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤òÆÍ¤Ã¤Ä¤¯¤È¤«¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö°ø²Ì±þÊó¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤ËµÞ¤Ë¹¶·âÅª¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¶¦´¶¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢VTR¤ò¼õ¤±¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥È¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉVTR¾å¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀéÄ»¤µ¤ó¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¡¢µ´¤ÎÀ¼¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤µ¤ó(¥À¥¤¥¢¥ó)¤¬À©ºîÂ¦¤Îº³ºÙ¤Ê»Å³Ý¤±¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¿ÇÜ¤Ë¤âÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Î¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¾®»Å³Ý¤±¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÊÖ¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È°ì¤Ä¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤¬¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢VTR¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢À®¸ù¡¦¼ºÇÔ¤É¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¤¢¡×¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¼êÁ°¤Ç¡È¥Õ¥ê¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤³¤Î¿Í¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤é²¿¤À¤Ã¤¿¤ó!?¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¥¬¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÅ·ºÍÅª¤À¤Ê¤ÈËè²ó»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âç¸ç¤µ¤ó¤ÏÄ©Àï¤ÎVTR¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÉ¬¤º¡Ö¼¡¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡×¤Ã¤Æº£¸å¤ÎÅ¸³«¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Î¥Ö¤µ¤ó¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½õ¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£4¿Í¤¬°Õ¼±Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä©Àï¼Ô¤ò¡ÈÅÀ¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤³¤ì¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¤«¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ê±Áõ¤µ¤»¤è¤¦¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿²ó¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÄ©Àï¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡ÈÀþ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ï¡¢À©ºî¤¬Í¶Æ³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢MCÈ¯¿®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤éÄ©Àï¼Ô¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤é²þÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é°ú¤¤¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï4¿Í¤Î¥Î¥ê¤Ë¤¹¤Ù¤Æ°Ñ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ûÂç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤·Ý¿Í¡Ä¤¿¤à¤¿¤à¤Î¾×·â
¡½¡½¤½¤Î¥Î¥ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é´¶Æ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÄ©Àï¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÎý½¬¤â´Þ¤á¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢À©ºîÂ¦¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï´¶Æ°Ï©Àþ¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é·ë²ÌÅª¤Ë´¶Æ°¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã·¡¤ê²¼¤²¤ÆVTR¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÀéÄ»¤µ¤ó¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä±þ±ç¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤¬10ÇÜ¡¢20ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½HONEBONE¤ÎEMILY¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÌµÌ¾¤ÎÊý¤â¼¡¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä©Àï¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÁíÎÏÀï¤Ç¤¹¤Í¡£(ÊüÁ÷)ºî²È¤µ¤ó¤¬ÂçÎÌ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë²Î¼ê¤Î¥ê¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇÄã¸Â²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥¥ã¥é¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡¢»£¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
Ëè²ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î¿Í´ÖÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤à¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¿Ø¤Î±é¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤«¤é¤³¤ì¤À¤±¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢³§¤µ¤ó¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç®ÎÌ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³§¤µ¤ó¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÄ¶Îý½¬¤µ¤ì¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Öµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã£À®¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤Î¿Í¤Î¥¥ã¥é¤ä¸å¡¹¥Ï¥Í¤ë¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤¬´èÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²Î¤È²Î¤Î´Ö¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢µ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó(10¶Ê)¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È3»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢½ã¿è¤Ë²Î¤Î¾å¼ê¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÎÎÏÀï¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤½¤ì¤Ë¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤È¤«¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤È¤«Ê±Áõ·Ï¤Î¿Í¤Ï¶Å¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢1¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ë1»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢9¥ì¥ó¡¢10¥ì¥ó¹Ô¤¯¤È10»þ´Ö¶á¤¯¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÜµ¤¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤À¤±¤¬Í×°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢±Ä¶È¤Î»Å»ö¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤¤¤±¤ó¤¿¤µ¤ó¤¬CM¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤µ¤ó¤¬¡Ö»þ¶õ¤æ¤¬¤ó¤À¤ó¤«¡×¤È¤«¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÆÁ±Ê¤æ¤¦¤¤µ¤ó¤¬¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Ë¿ÍºàËÉÙ¤ÊÄ©Àï¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÊý¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È¤É¤Ê¤¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤¿¤à¤¿¤à¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¿Í¤¤¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¤Ã¤Æ¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´ðËÜ¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¥¶¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤òÀäÂÐ¤ËÇ§¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½ÐÀî(Å¯Ï¯)¤µ¤ó¤ä¼íÌî(±Ñ¹§)¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢³ú¤ó¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤âÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Î´¶¤¸¤Î¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬½Ð¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¤¨¤º¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤óÂç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¤¨¤º¤¤¤Á¤ã¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿²ó¤«¤ä¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡¼!!¡×¤Ã¤Æ²ÏÂ¼Î´°ì¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¤È¤À¤¤¤¿¤¤¡Ö¤¦¤¦¤Ã¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡¢Âç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎCM¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ü2»þ´Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤Ç¿·´ë²è¤ò²²¤»¤º¥È¥é¥¤
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ïº£Ç¯4·î¤«¤éËè½µÆüÍË19»þ¤«¤é¤Î2»þ´ÖÏÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À©ºîÂ¦¤Ï¤ä¤Ï¤êÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»£¤Ã¤Æ¤Ï½Ð¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤Ï½Ð¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¾ï¤ËVTR¤òºî¤êÂ³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ±½ã¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤ËÂ³¤¯¿·¤·¤¤Ãì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Áí¹ç±é½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÉðÅÄ(À¿»Ê)¤µ¤ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼³«»ÏÅö½é¤«¤é¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ë°Â½»¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àº¿À¤ò·Ç¤²¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Î¡Ö10Ç¯Àè¡×¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Î¦¾å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÆì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¿·´ë²è¤ò²²¤»¤º¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¸½¾ì¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¥á¥¤¥ó¤Ç¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¤ä¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÀè¤Ë¾Ð¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÏÈÖÁÈ¤Îº¬´´¤Ç¤¹¤Í¡£¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÃ¯¤â±þ±ç¤·¤Ê¤¤¤·¡¢À©ºîÂ¦¤¬¥¦¥±ÁÀ¤¤¤Ç¾¡Éé¤ò¤Õ¤¶¤±¤À¤·¤¿¤é¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Î¤½¤Î°Õ¼±¤ÏÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´ÂÎ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÎÀþ°ú¤¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¥Á¡¼¥à¤ÇÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö400mÁö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤Ç¿¹ÏÆ(·ò»ù)¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤Ë¥º¥ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Û¤¤¤µ¤ó¤¬ºÙ¤¤À¼¤Ç²Î¤¦¤Î¤â¡¢º¬Äì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿¿·õ¤µ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÀéÄ»¤µ¤ó¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¡ØÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ä¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ!²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù(¥«¥ó¥Æ¥ì)¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤éÈÖÁÈ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¿§¤¬½Ð¤Æ¤ë¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢4¿Í¤Ë¡Ö¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤¬°ìÈÖ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë4¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)
¡ûÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÈþ¤·¤¤ÌÌ¡×¤È¡Ö±ø¤¤ÌÌ¡×¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥ê¥ì¡¼´ë²è
¡½¡½¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤â¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö³Ø¹»´ë²è¡×¤È¤¤¤¦¹ÛÌ®¤òÅö¤Æ¤Æ¤«¤é¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÌÏº÷¤¹¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÈ´¤±¤¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë±é¼Ô¤µ¤ó¤ÈÀ©ºî¿Ø¤Î°Õ»×Åý°ì¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬°ì¤Ä¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½³Ø¹»¤Ç¥í¥±¤ò¤¹¤ë¤È»ëÄ°¼Ô¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®¶¸¤òÄ¾ÀÜÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À©ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Î¥í¥±¤Ï¤½¤ì¤òÂÎ´¶¤·¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥®¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤ÎÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µã¤¤¤Æ¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¡Ö¥®¥ã¡¼!!¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£¤Î¹â¹»À¸¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤È¤«¤âËÍ¤é¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¸«¤Æ¤ë¤ó¤À!¡×¤Ã¤Æ3¡Á4¿Í¤ÇÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ(¾Ð)¡£¤½¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø¥«¥®¡Ù¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
12·î31ÆüÊüÁ÷¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥® Ç¯¤Þ¤¿¤®SP¡Ù¡ÖÄ¶!³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤è¤ê¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤È¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Ï¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥¯¥¤¥º²¿ÌäÌÜ?¡×¤Ï²¿ÌäÌÜ¤«¤òÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤âÀ¸ÅÌ¤¬ËÜµ¤¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Èþ½Ñ¤µ¤ó¤âËÜµ¤¤Ç±£¤ì¤ë¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç¤ÎÉðÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀº¿À¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÎÉ¼ù¤µ¤ó¤â¡ÖÀ¸ÅÌ¤È¥«¥®¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¿·õ¾¡Éé¡×¤òÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤ËÇ¯¤Þ¤¿¤®¤Î6»þ´ÖÆÃÈÖ¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤â28Æü¤Ë4»þ´ÖÄ¶¤¨SP¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö4¡ß200m¥ê¥ì¡¼¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£²áµîºÇÂ¿¤Î12ÁÈ48Ì¾¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀÄ³Ø½÷»ÒÎ¦¾åÉô¡×¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢È¬½Å³ß(Åì)¤µ¤ó¤äÉðµïÍ³¼ùÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¡¢KAT-TUN¤Î¾åÅÄ(ÎµÌé)¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àSTARTO¡×¡¢°ìÊý¤Ç¿¹ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½õ¤Ã¿Í¤ò¤Þ¤¿Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¡Ö°ìÂ²¡×¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ç»¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ËÀéÄ»¤µ¤ó¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥¬¥ó¥¬¥óÌ£¤òÂ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÁ´12¥Á¡¼¥à¤Ë½Å¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉü½²¡×¤È¤«¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Î¥Ö¤µ¤ó¤ÏÅÓÃæ¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¦¾å¶¥µ»¤Î´À¤ÈÎÞ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÈþ¤·¤¤ÌÌ¤È¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÈÚ¹Ô¤ÈËÅÎ¬¤¬²£¹Ô¤¹¤ë±ø¤¤ÌÌ¤¬¶¦Â¸¤·¤¿¥ê¥ì¡¼´ë²è¤Ï¤¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·è¾¡Àï¤Î¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Ç®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó STARTO¡¦ÀÄ³Ø½÷»Ò»²Àï! 4¡ß200m¥ê¥ì¡¼¡Ù¤è¤ê¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ü¡Ö¥´¡¼¥ë¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ºÇ¤¿¤ë¿Í¡¦º´Æ£ÆóÏ¯¤ÎÌ¥ÎÏ
¡½¡½°ÊÁ°¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?
¤â¤Á¤í¤óÍýÁÛ¤ÏÉÁ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éËè²óÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤¦Å¾¤¬¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥´¥ë¥Õ¤Î´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¤¡¦¥Ü¥ß¤¬¤¿¤à¤¿¤à¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é(¾Ð)¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤Î¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£400mÁö¤Ç¥Õ¥¿¥ê¥·¥º¥«¤Î²Ã²ìÃ«(½¨ÌÀ)¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤â¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¤½¤Î¼ÂÀÓ¤«¤éµÓ¤¬Â®¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢´ë²è¤È¤·¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤°µ¾¡¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¥ï¥¿¥ê(119)¤µ¤ó¤â¤ª¤Ð¤¿(¤Î¤ª·»¤µ¤ó)¤µ¤ó¤â´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÆùÎ¥¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡£ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤´ë²è¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±(¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã!)¡Ù¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥¥ã¥é¥Ñ¥ì¡Ù¤È¤¤¤¦¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡ØFUJIYAMA FIGHT CLUB¡Ù¤È¤¤¤¦³ÊÆ®·Ï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Øµ×ÊÝ¤ß¤Í¥Ò¥ã¥À¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥«¥ë·Ï¤òÆ±»þ¤Ë¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Á´Éô³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤¹¤°¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥¤¥º¤ËÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ø99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤Î´ë²è½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤Î»þ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Ì¡²è¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿´ë²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¡Ø99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿(º´Æ£)ÆóÏ¯¤µ¤ó¤È¡¢¤Þ¤¿²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤ËÆóÏ¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÂç¹¥¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤Ê´ë²è¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆóÏ¯¤µ¤ó¤È²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºî²È¤µ¤ó¤È¤«¤ÈÄê´üÅª¤Ë°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤Ï²¿¤Î¾ðÊó¤âÆþ¤ì¤º¤Ë¼ýÏ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ç²ó¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¸¤Ç²¿¤ò¸À¤¤¤À¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤³¤½¡Ö¥´¡¼¥ë¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ºÇ¤¿¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç(¾Ð)
¡½¡½¤Ê¤«¤Ê¤«ÆóÏ¯¤µ¤ó¤¬¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤È¤«¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÏÈ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤ê¥Ç¥«¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤â±£¤ì¾ì½ê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)
¡û¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¥í¥±¤Ç¼Â´¶¤¹¤ëÈ¿¶Á¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡×
¡½¡½ÇÛ¿®·Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬Íè¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£YouTube¤âNetflix¤â¡¢Æ±¤¸±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àï¤¤Êý¤È¤«µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤À¤¤¤Ö°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢º£¸å¤â½Í¡¹¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÈÖÁÈ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿À¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ù¡Ø¥Û¥ê¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ù¡Ø¥Þ¥ë¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ù¤È¤¤¤¦TBS¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ã¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤µ¤ó¤È¡¢ÍµÈ(¹°¹Ô)¤µ¤ó¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌëÃæ¤Ë¾Ð¤¤¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö¸º¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤¬¤Þ¤¿¤Ç¤¤ëÆü¤¬¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤µ¤ó¤È¤Ï¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤¹¤®¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ææ¤Î¸½¾Ý¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡£¤¢¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Æü¥Æ¥ì¤Î×¢À¥¤µ¤ó¤¬¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¾ð¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù(ABC¥Æ¥ì¥Ó)¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥¦¥¤D¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¾®¹âÀµÍµ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯ÀéÄ»¤µ¤ó¤Ë¡Ö²¿¤ä¤³¤ÎV¡×¡Ö¤ªÁ°¥Ü¥±¤¹¤®¤ä¡×¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¥¦¥¤D¤µ¤ó¤ÎVTR¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤»Å³Ý¤±¤¬Â¿¤¯¤Æ¥¯¥»¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤ÎVTR¤òºî¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ã¤Æ¡¢ÁêÅöÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤Î¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤Ï¡Ä
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¾®¹âÀµÍµ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¡(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÊüÁ÷ºî²È¡¢µÓËÜ²È¤¿¤Á¤ò¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂº·É¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤Æ¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÁÇ´é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¥Æ¥ì¥Ó²°¤ÎÀ¼¡×¡£º£²ó¤Î¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç±é½Ð¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀéÍÕÍªÌð»á¤À¡£
ÀéÍÕÍªÌð1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢16Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥óÆþ¼Ò¡£°ÊÍè¡¢¡ØÄ¶¥Ï¥Þ¤ë!Çú¾Ð¥¥ã¥é¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¡ØFUJIYAMA FIGHT CLUB¡Ù¡ØRIZIN¡Ù¡Øµ×ÊÝ¤ß¤Í¥Ò¥ã¥À¤³¤¸¤é¤»¥Ê¥¤¥È¡Ù¡Ø¥Í¥¿¥Ñ¥ì¡Ù¤ÇAD¤òÃ´Åö¡£17Ç¯¤Ë¡ØÇòÃëÌ´¡Ù¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë¼ÒÆâ¤Î¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆÈÖÁÈ²½¤µ¤ì¤¿¡ØÄ¶µÕ¶¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë!! 99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤ò´ë²è¡¦±é½Ð¡£¸½ºß¤Ï¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç±é½Ð¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ûÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ø99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤Î»×¤¤½Ð
¡½¡½Á°²óÅÐ¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹À¥Î´ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆþ¼ÒÌÌÀÜ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éº£¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤È¤ÏÁ´Á³¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·î1¤¯¤é¤¤¤Ç°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯´Ø·¸¤Ç¡¢¡Öº£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤¢¤ë°ÕÌ£°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤è¡×¤È¤º¤Ã¤È´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£Æü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤´¤¯´ë²è¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢×¢À¥¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤Ê³ØÀ¸¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¡¼¶ÉÁ´Éô¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡£¤½¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÇùÁ³¤ÈÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤µ¤ì¤Æ¡¢»ÖË¾ÄÌ¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£À©ºî¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤Ë¤´Ã´Åö¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¡ØÄ¶¥Ï¥Þ¤ë!Çú¾Ð¥¥ã¥é¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤È¤¤¤¦Æî¸¶(À¶Î´)¤µ¤óMC¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤ò³Ý¤±»ý¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¡ØRIZIN¡Ù¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ØFUJIYAMA FIGHT CLUB¡Ù¤È¤¤¤¦³ÊÆ®µ»¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤È¡¢¡Øµ×ÊÝ¤ß¤Í¥Ò¥ã¥À¤³¤¸¤é¤»¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î3¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Ë¼ÒÆâ¤Î´ë²è¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¡ØÄ¶µÕ¶¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë!! 99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë²è¤¬ÄÌ¤Ã¤¿»þ¤ËÉáÃÊ¤ÎAD¶ÈÌ³¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ã¯¤«¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë±é½Ð¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é?¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤ä¤êÊý¤âÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ì¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½é²ó¼ýÏ¿¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤À¤Ã¤¿¤é¼ýÏ¿Á°Æü¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¤¢¤ì¥¦¥±¤ë¤«¤Ê¡Ä¡×¡Ö»ö¸Î¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÁá¤¯ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢1¿ÍÂÐ99¿Í¤Î¥¯¥¤¥º¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢(º´Æ£)ÆóÏ¯¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤MC¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Î´¶³Ð¤¬ºÇ¶á¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½1²óÌÜ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤ËÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤ß¤½¤«¤ÎÄ«10»þ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÁ´¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç°ìÈÖ°Å¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸áÁ°Ãæ¤À¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¥»¥Ã¥È¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤ò¥Þ¥¸¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸«ÊÖ¤¹¤ÈÄ¶ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Í³¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Î¾å»Ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø99¿Í¤ÎÊÉ¡ÙMC¤Îº´Æ£ÆóÏ¯
¡û¡Ö¤³¤ì»ö¸Î¤ë¤¾!¡×¤ÇÎ×¤ó¤À¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÀ¸ÊüÁ÷
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤òµó¤²¤ë¤È¡¢²¿¤Ç¤¹¤«?
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¥á¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿µîÇ¯¤Î¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹ç±é½Ð¤Ç(ÅÄÃæ)ÎÉ¼ù¤µ¤ó¤È¿ùÌî(´´Åµ)¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÃæ¹âÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤òºî¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£ºÇ¸å¤Î¡Ö¥«¥®¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ÏÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¡¢¿È¿Ì¤¤¤¹¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö´¿´î¡×¤È¤«¡ÖÎÞ¡×¤È¤«¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¥á¥¤¥ó¤ÇÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«?
¡Ö¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º²¿ÌäÌÜ?¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤Î½é²ó¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢9Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¶ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£À¸ÊüÁ÷¤ÇÁá²¡¤·¥¯¥¤¥º¤ò¤ä¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âÎÉ¼ù¤µ¤ó¤Î¡Ö¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÇòÇ®¤¹¤ë»Ñ¤ò±Ç¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁá²¡¤·¥¯¥¤¥º¤òÀ¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤á½Ð¤·(¢¨¥¯¥¤¥º¤Î½ÐÂêÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½Ð¤¹)¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ã¤ÆÀ¸¤Ç½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢½ÐÂêÃæ¤ÎÂç¤¤¯½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÁá²¡¤·¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¾®¤µ¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¯¤Æ¡£Áá²¡¤·¥Ü¥¿¥ó¤¬Ä´»Ò°¤«¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¥ß¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬µ¯¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ö¸Î¤ëÍ×ÁÇ¤¬ÂçÎÌ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿´ë²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤ÏÄ¶¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¡Ö¤³¤ì»ö¸Î¤ë¤¾!¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»½Ñ¥Á¡¼¥à¤äÂ¾¤Î¥«¥®¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤ÀËÜÈÖ¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ïµ×¡¹¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿ËÜÈÖ¤Ç¡¢Ä¶¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡Ø27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤¬¤À¤¤¤Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÃ´Åö¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ô»ú(»ëÄ°Î¨)¤¬°ìµ¤¤ËÍî¤Á¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³§¤µ¤ó¤Û¤ÜÉÔÌ²ÉÔµÙ¤Î¤Ê¤«¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ê¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥×¥é¤µ¤ó¡¢¤¢¤ÎÁá°ðÅÄ¹â¹»¤È¸ß³Ñ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÆÉÊ¤µ¤ó¡¢¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¡¢²¬Éô(Âç)¤µ¤ó¡¢±þ±çÀÊ¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿½©»³(´²µ®)¤µ¤ó¡¢µÆÅÄ(ÎµÂç)¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¥³¥á¥ó¥È°ì¤Ä¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö
¡½¡½»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«?
»Õ¾¢¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØFUJIYAMA FIGHT CLUB¡Ù¤È¡ØRIZIN¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤éº´Æ£ÂçÊå(º´Æ£±ÇÁü)¤µ¤ó¤Ë¤ÏÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊå¤µ¤ó¤ÏAD¤Ë¤â¡ÖVTRºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¡£²¶¤¬ÀÕÇ¤»ý¤Ä¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀú¤êV¡É¤òÆþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Î¸åÈ¾¤«¤éºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤É¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤éVTR¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î»ØÅ¦¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÅ·ºÍÅª¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃ±¸ì1¸ÄÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤Î?¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ã¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢´°Á´¤ËÂçÊå¤µ¤ó¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³Â¸µ¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀú¤êV¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÀèÆü¤ÎOA¤Ë½Ð¤¿ÅçÃ«¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò°¦¤¹¤ëºÄ¸¢¼Ô¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¸ú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤Ã»¤¯¤Æ¶¯¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤¬¡Ö²¿¤½¤Î¸ÀÍÕ!?¡×¤È´¶¤¸¤ë¡¢¡ÖÆ¬¤Ë»Ä¤ë¥ï¡¼¥É¤òÃÖ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ÂçÊå¤µ¤ó¤ÎVTR¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤ÎVTR¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¹½À®¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤ÏÊÑ¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«Æþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¥³¥³¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤«¡Ö¤¹¤´¤¯°¦¤é¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´ÖÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Öµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì!¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êºî¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¿´³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢³ä¤ÈÆÇµ¤¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë¹¶·âÅª¤ÊÊÔ½¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¶¯¤á¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂ§¤¹¤È¤«¡¢²áµî¤ËÀéÄ»¤µ¤ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤È¤«¡¢²¿¤«ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤òÆÍ¤Ã¤Ä¤¯¤È¤«¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö°ø²Ì±þÊó¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤ËµÞ¤Ë¹¶·âÅª¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¶¦´¶¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢VTR¤ò¼õ¤±¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥È¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉVTR¾å¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀéÄ»¤µ¤ó¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¡¢µ´¤ÎÀ¼¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤µ¤ó(¥À¥¤¥¢¥ó)¤¬À©ºîÂ¦¤Îº³ºÙ¤Ê»Å³Ý¤±¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¿ÇÜ¤Ë¤âÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Î¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¾®»Å³Ý¤±¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÊÖ¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È°ì¤Ä¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤¬¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢VTR¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢À®¸ù¡¦¼ºÇÔ¤É¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¤¢¡×¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¼êÁ°¤Ç¡È¥Õ¥ê¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤³¤Î¿Í¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤é²¿¤À¤Ã¤¿¤ó!?¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¥¬¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÅ·ºÍÅª¤À¤Ê¤ÈËè²ó»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âç¸ç¤µ¤ó¤ÏÄ©Àï¤ÎVTR¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÉ¬¤º¡Ö¼¡¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡×¤Ã¤Æº£¸å¤ÎÅ¸³«¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Î¥Ö¤µ¤ó¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½õ¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£4¿Í¤¬°Õ¼±Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä©Àï¼Ô¤ò¡ÈÅÀ¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤³¤ì¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¤«¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ê±Áõ¤µ¤»¤è¤¦¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿²ó¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÄ©Àï¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡ÈÀþ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ï¡¢À©ºî¤¬Í¶Æ³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢MCÈ¯¿®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤éÄ©Àï¼Ô¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤é²þÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é°ú¤¤¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï4¿Í¤Î¥Î¥ê¤Ë¤¹¤Ù¤Æ°Ñ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ûÂç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤·Ý¿Í¡Ä¤¿¤à¤¿¤à¤Î¾×·â
¡½¡½¤½¤Î¥Î¥ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é´¶Æ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÄ©Àï¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÎý½¬¤â´Þ¤á¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢À©ºîÂ¦¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï´¶Æ°Ï©Àþ¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é·ë²ÌÅª¤Ë´¶Æ°¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã·¡¤ê²¼¤²¤ÆVTR¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÀéÄ»¤µ¤ó¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä±þ±ç¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤¬10ÇÜ¡¢20ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½HONEBONE¤ÎEMILY¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÌµÌ¾¤ÎÊý¤â¼¡¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä©Àï¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÁíÎÏÀï¤Ç¤¹¤Í¡£(ÊüÁ÷)ºî²È¤µ¤ó¤¬ÂçÎÌ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë²Î¼ê¤Î¥ê¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇÄã¸Â²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥¥ã¥é¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡¢»£¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
Ëè²ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î¿Í´ÖÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤à¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¿Ø¤Î±é¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤«¤é¤³¤ì¤À¤±¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢³§¤µ¤ó¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç®ÎÌ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³§¤µ¤ó¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÄ¶Îý½¬¤µ¤ì¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Öµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã£À®¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤Î¿Í¤Î¥¥ã¥é¤ä¸å¡¹¥Ï¥Í¤ë¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤¬´èÄ¥¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²Î¤È²Î¤Î´Ö¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢µ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó(10¶Ê)¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È3»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢½ã¿è¤Ë²Î¤Î¾å¼ê¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÎÎÏÀï¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤½¤ì¤Ë¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤È¤«¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤È¤«Ê±Áõ·Ï¤Î¿Í¤Ï¶Å¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢1¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ë1»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢9¥ì¥ó¡¢10¥ì¥ó¹Ô¤¯¤È10»þ´Ö¶á¤¯¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÜµ¤¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤À¤±¤¬Í×°ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢±Ä¶È¤Î»Å»ö¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤¤¤±¤ó¤¿¤µ¤ó¤¬CM¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤µ¤ó¤¬¡Ö»þ¶õ¤æ¤¬¤ó¤À¤ó¤«¡×¤È¤«¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÆÁ±Ê¤æ¤¦¤¤µ¤ó¤¬¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Ë¿ÍºàËÉÙ¤ÊÄ©Àï¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÊý¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È¤É¤Ê¤¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤¿¤à¤¿¤à¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¿Í¤¤¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¤Ã¤Æ¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´ðËÜ¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¥¶¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤òÀäÂÐ¤ËÇ§¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½ÐÀî(Å¯Ï¯)¤µ¤ó¤ä¼íÌî(±Ñ¹§)¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢³ú¤ó¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤âÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Î´¶¤¸¤Î¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬½Ð¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¤¨¤º¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤óÂç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¤¨¤º¤¤¤Á¤ã¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿²ó¤«¤ä¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡¼!!¡×¤Ã¤Æ²ÏÂ¼Î´°ì¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¤È¤À¤¤¤¿¤¤¡Ö¤¦¤¦¤Ã¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡¢Âç¤¤¤À¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎCM¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ü2»þ´Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤Ç¿·´ë²è¤ò²²¤»¤º¥È¥é¥¤
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ïº£Ç¯4·î¤«¤éËè½µÆüÍË19»þ¤«¤é¤Î2»þ´ÖÏÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À©ºîÂ¦¤Ï¤ä¤Ï¤êÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»£¤Ã¤Æ¤Ï½Ð¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤Ï½Ð¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¾ï¤ËVTR¤òºî¤êÂ³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ±½ã¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤ËÂ³¤¯¿·¤·¤¤Ãì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Áí¹ç±é½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÉðÅÄ(À¿»Ê)¤µ¤ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼³«»ÏÅö½é¤«¤é¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ë°Â½»¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àº¿À¤ò·Ç¤²¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Î¡Ö10Ç¯Àè¡×¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Î¦¾å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÆì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¿·´ë²è¤ò²²¤»¤º¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¸½¾ì¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¥á¥¤¥ó¤Ç¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò¤ä¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÀè¤Ë¾Ð¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÏÈÖÁÈ¤Îº¬´´¤Ç¤¹¤Í¡£¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÃ¯¤â±þ±ç¤·¤Ê¤¤¤·¡¢À©ºîÂ¦¤¬¥¦¥±ÁÀ¤¤¤Ç¾¡Éé¤ò¤Õ¤¶¤±¤À¤·¤¿¤é¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉðÅÄ¤µ¤ó¤Î¤½¤Î°Õ¼±¤ÏÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´ÂÎ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÎÀþ°ú¤¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¥Á¡¼¥à¤ÇÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö400mÁö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤Ç¿¹ÏÆ(·ò»ù)¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤Ë¥º¥ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Û¤¤¤µ¤ó¤¬ºÙ¤¤À¼¤Ç²Î¤¦¤Î¤â¡¢º¬Äì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿¿·õ¤µ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÀéÄ»¤µ¤ó¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¡ØÀéÄ»¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥ï¡¼¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ä¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ!²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù(¥«¥ó¥Æ¥ì)¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤éÈÖÁÈ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¿§¤¬½Ð¤Æ¤ë¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤âÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢4¿Í¤Ë¡Ö¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤¬°ìÈÖ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë4¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)
¡ûÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÈþ¤·¤¤ÌÌ¡×¤È¡Ö±ø¤¤ÌÌ¡×¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥ê¥ì¡¼´ë²è
¡½¡½¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤â¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö³Ø¹»´ë²è¡×¤È¤¤¤¦¹ÛÌ®¤òÅö¤Æ¤Æ¤«¤é¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÌÏº÷¤¹¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤òÈ´¤±¤¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë±é¼Ô¤µ¤ó¤ÈÀ©ºî¿Ø¤Î°Õ»×Åý°ì¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö³Ø¹»¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬°ì¤Ä¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½³Ø¹»¤Ç¥í¥±¤ò¤¹¤ë¤È»ëÄ°¼Ô¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®¶¸¤òÄ¾ÀÜÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À©ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Î¥í¥±¤Ï¤½¤ì¤òÂÎ´¶¤·¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥®¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤ÎÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µã¤¤¤Æ¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¡Ö¥®¥ã¡¼!!¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£¤Î¹â¹»À¸¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤È¤«¤âËÍ¤é¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¸«¤Æ¤ë¤ó¤À!¡×¤Ã¤Æ3¡Á4¿Í¤ÇÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ(¾Ð)¡£¤½¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø¥«¥®¡Ù¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
12·î31ÆüÊüÁ÷¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥® Ç¯¤Þ¤¿¤®SP¡Ù¡ÖÄ¶!³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤è¤ê¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤È¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Ï¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥¯¥¤¥º²¿ÌäÌÜ?¡×¤Ï²¿ÌäÌÜ¤«¤òÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤âÀ¸ÅÌ¤¬ËÜµ¤¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Èþ½Ñ¤µ¤ó¤âËÜµ¤¤Ç±£¤ì¤ë¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç¤ÎÉðÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀº¿À¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÎÉ¼ù¤µ¤ó¤â¡ÖÀ¸ÅÌ¤È¥«¥®¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¿·õ¾¡Éé¡×¤òÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤ËÇ¯¤Þ¤¿¤®¤Î6»þ´ÖÆÃÈÖ¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤â28Æü¤Ë4»þ´ÖÄ¶¤¨SP¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö4¡ß200m¥ê¥ì¡¼¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£²áµîºÇÂ¿¤Î12ÁÈ48Ì¾¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀÄ³Ø½÷»ÒÎ¦¾åÉô¡×¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢È¬½Å³ß(Åì)¤µ¤ó¤äÉðµïÍ³¼ùÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¡¢KAT-TUN¤Î¾åÅÄ(ÎµÌé)¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àSTARTO¡×¡¢°ìÊý¤Ç¿¹ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½õ¤Ã¿Í¤ò¤Þ¤¿Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¡Ö°ìÂ²¡×¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ç»¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ËÀéÄ»¤µ¤ó¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤µ¤ó¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥¬¥ó¥¬¥óÌ£¤òÂ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÁ´12¥Á¡¼¥à¤Ë½Å¸ü¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉü½²¡×¤È¤«¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Î¥Ö¤µ¤ó¤ÏÅÓÃæ¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¦¾å¶¥µ»¤Î´À¤ÈÎÞ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÈþ¤·¤¤ÌÌ¤È¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÈÚ¹Ô¤ÈËÅÎ¬¤¬²£¹Ô¤¹¤ë±ø¤¤ÌÌ¤¬¶¦Â¸¤·¤¿¥ê¥ì¡¼´ë²è¤Ï¤¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·è¾¡Àï¤Î¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Ç®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó STARTO¡¦ÀÄ³Ø½÷»Ò»²Àï! 4¡ß200m¥ê¥ì¡¼¡Ù¤è¤ê¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ü¡Ö¥´¡¼¥ë¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ºÇ¤¿¤ë¿Í¡¦º´Æ£ÆóÏ¯¤ÎÌ¥ÎÏ
¡½¡½°ÊÁ°¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?
¤â¤Á¤í¤óÍýÁÛ¤ÏÉÁ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éËè²óÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)
¡½¡½¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤¦Å¾¤¬¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥´¥ë¥Õ¤Î´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¤¡¦¥Ü¥ß¤¬¤¿¤à¤¿¤à¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é(¾Ð)¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤Î¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£400mÁö¤Ç¥Õ¥¿¥ê¥·¥º¥«¤Î²Ã²ìÃ«(½¨ÌÀ)¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤â¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¤½¤Î¼ÂÀÓ¤«¤éµÓ¤¬Â®¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢´ë²è¤È¤·¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤°µ¾¡¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¥ï¥¿¥ê(119)¤µ¤ó¤â¤ª¤Ð¤¿(¤Î¤ª·»¤µ¤ó)¤µ¤ó¤â´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÆùÎ¥¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡£ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤´ë²è¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡Ø¤á¤Á¤ã¥¤¥±(¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã!)¡Ù¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥¥ã¥é¥Ñ¥ì¡Ù¤È¤¤¤¦¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡ØFUJIYAMA FIGHT CLUB¡Ù¤È¤¤¤¦³ÊÆ®·Ï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Øµ×ÊÝ¤ß¤Í¥Ò¥ã¥À¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥«¥ë·Ï¤òÆ±»þ¤Ë¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Á´Éô³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤¹¤°¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥¤¥º¤ËÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ø99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤Î´ë²è½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤Î»þ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Ì¡²è¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿´ë²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¡Ø99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿(º´Æ£)ÆóÏ¯¤µ¤ó¤È¡¢¤Þ¤¿²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤ËÆóÏ¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÂç¹¥¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤Ê´ë²è¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆóÏ¯¤µ¤ó¤È²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºî²È¤µ¤ó¤È¤«¤ÈÄê´üÅª¤Ë°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤Ï²¿¤Î¾ðÊó¤âÆþ¤ì¤º¤Ë¼ýÏ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ç²ó¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¸¤Ç²¿¤ò¸À¤¤¤À¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤³¤½¡Ö¥´¡¼¥ë¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ºÇ¤¿¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç(¾Ð)
¡½¡½¤Ê¤«¤Ê¤«ÆóÏ¯¤µ¤ó¤¬¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤È¤«¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÏÈ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤ê¥Ç¥«¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö³Ø¹»¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤â±£¤ì¾ì½ê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)
¡û¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¥í¥±¤Ç¼Â´¶¤¹¤ëÈ¿¶Á¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡×
¡½¡½ÇÛ¿®·Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬Íè¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£YouTube¤âNetflix¤â¡¢Æ±¤¸±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àï¤¤Êý¤È¤«µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤À¤¤¤Ö°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢º£¸å¤â½Í¡¹¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÈÖÁÈ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿À¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ù¡Ø¥Û¥ê¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ù¡Ø¥Þ¥ë¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ù¤È¤¤¤¦TBS¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ã¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤µ¤ó¤È¡¢ÍµÈ(¹°¹Ô)¤µ¤ó¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌëÃæ¤Ë¾Ð¤¤¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö¸º¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤¬¤Þ¤¿¤Ç¤¤ëÆü¤¬¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤µ¤ó¤È¤Ï¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«?
¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤¹¤®¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ææ¤Î¸½¾Ý¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡£¤¢¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Æü¥Æ¥ì¤Î×¢À¥¤µ¤ó¤¬¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¾ð¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù(ABC¥Æ¥ì¥Ó)¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥¦¥¤D¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¾®¹âÀµÍµ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯ÀéÄ»¤µ¤ó¤Ë¡Ö²¿¤ä¤³¤ÎV¡×¡Ö¤ªÁ°¥Ü¥±¤¹¤®¤ä¡×¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¥¦¥¤D¤µ¤ó¤ÎVTR¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤»Å³Ý¤±¤¬Â¿¤¯¤Æ¥¯¥»¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤È¡¢¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤ÎVTR¤òºî¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ã¤Æ¡¢ÁêÅöÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀéÄ»¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤Î¡È¥Æ¥ì¥Ó²°¡É¤Ï¡Ä
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¾®¹âÀµÍµ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¡(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó