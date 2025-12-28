2025Ç¯¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¿©ÉÊÉôÌç¤Ç2°ÌÊÆ¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï?
¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¡Á10·î16Æü(Á°Ç¯Èæ2024Ç¯1·î1Æü¡Á10·î16Æü)¡¢Á´¹ñ(²Æì¸©¤ò½ü¤¯)15¡Á79ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ØÇãÍúÎò¥Ç¡¼¥¿QPR¤Î¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¹ØÆþ¶â³Û¤Î¿¤Ó¤ò´ð¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤¿¡£
¡û¿©ÉÊÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ö¿©ÉÊÊ¡ÂÞ¤Ê¤É¡×¤ÇÁ°Ç¯Èæ54.9%Áý
¿©ÉÊÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ö¿©ÉÊÊ¡ÂÞ¤Ê¤É¡×¤Ç¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ54.9%Áý¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¿Ä¹¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¿©ÉÊÊ¡ÂÞ¡×¤ä¡ÖÇ¤ÎÆü¥Ð¥Ã¥°¡×¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÁÏ¶Èº×µÍ¤á¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ê¡ÂÞ¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÆÀ´¶¤È¸ÂÄêÀ¤òÈ÷¤¨¤¿´ë²è¾¦ÉÊ¤¬¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡Ú¿©ÉÊÉôÌç¡Û
°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¤Ø¤ÎÂ£ÅúÉÊ¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¡Ö¿©ÉÊÂ£ÅúÉÊ¡×¤ÏÂè209°Ì¤ÇÁ°Ç¯Èæ11.8%¸º¡¢¡Ö¼òÎà¤ò´Þ¤à¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡×¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°Âè212°Ì¤ÇÆ±12.1%¸º¤À¤Ã¤¿¡£Êª²Á¹â¤ä¼Â¼ÁÄÂ¶âÄã²¼¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤ªÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¿©ÉÊÉôÌç¡¢¼ûÍ×¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤«¤é¡Ö¤ªÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤Ø
¡û2°Ì¤Ï¡ÖÊÆ¡×¡¢¥³¥áÉÔÂ¤Ç¹âÃÍ¤¬Â³¤¯
¿©ÉÊÉôÌç¤Î2°Ì¤Ï¡ÖÊÆ¡×¤Ç¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ48.2%Áý¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþÃ±²Á¤âÆ±63.6%Áý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯½©¤Î¿·ÊÆ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï²Á³Ê¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÊÆ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê(½µ¼¡¥È¥ì¥ó¥É)
¡û3°Ì¤Ï¡ÖÊÆÊ´¡×¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼ÁÊµá¤Î¾¦ÉÊ¤¬¾å°Ì¤Ë
3°Ì¤Ï¡ÖÊÆÊ´¡×¤Ç¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ23.8%Áý¤À¤Ã¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÐºö¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡×¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤Î³ÈÂç¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÇÈÎ¤¤Î¡Ö¤ªÊÆ¤ÎÊ´ ¤ªÎÁÍý¼«Ëý¤ÎÇöÎÏÊ´¡×¡¢¥Ë¥Ã¥×¥ó¡ÖÊÆÊ´¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÎÁÍý¤ÇÈÆÍÑÅª¤Ë»È¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤¬¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
4°Ì¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ç¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ23.0%Áý¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡ÖV.O¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Êª²Á¹â¤ä¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑ´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤ª¼ò¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÁÍý¤ä¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÑÅÓÀ¤â¹ØÇã³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡û¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼°ûÎÁ¤Î¿Íµ¤¤¬¾å¾º
2025Ç¯¤Ë¿·È¯Çä¤ä¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëºÆÈÎ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡¢¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼°ûÎÁ¤Ø¤Î¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6°Ì¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼·Ï°ûÎÁ¤Ê¤É¡×¤Ç¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¡¡µþÅÔ¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×¤¬Âç¤¤¯¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£º£²Æ¤Ï¼çÍ×°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×¥¿¥¤¥×¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
8°Ì¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¡¦·ò¹¯Ãã¡¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼Ãã°ûÎÁ¤Ê¤É¡×¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡ÖÁÖ·òÈþÃã¡×¤ä¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡Ö¥¢¥µ¥Ò ½½Ï»Ãã¡×¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¿·È¯Çä¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ À¤³¦¤ÎTEA ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¥¨¡¼¥É¡×¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥«¥Æ¥´¥ê¤ÏÌµÅüÃã¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢¥«¥Æ¥´¥êÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï½÷À¤Î¹ØÆþÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ À¤³¦¤ÎTEA ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¥¨¡¼¥É¡×¤Ï¡¢40¡Á50Âå¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ40¡Á50Âå¤Î¹ØÆþÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¡¦·ò¹¯Ãã¡¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼Ãã°ûÎÁ¤Ê¤É¡×¥«¥Æ¥´¥êÁ´ÂÎ¤È¡¢¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ À¤³¦¤ÎTEA ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¥¨¡¼¥É¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÆþ¼Ô¤ÎÀÇ¯Âå¹½À®Èæ(Á´¥â¥Ë¥¿¤Î¹½À®Èæ¤ÈÈæ³Ó)
¡û¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬¸²Ãø
¥³¡¼¥Ò¡¼´ØÏ¢¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¹ØÆþÃ±²Á¤¬¤¤¤º¤ì¤â¾å¾º¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°½ç°Ì¤Î¾å¾º¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ÏÁ°Ç¯Èæ11.4%Áý¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ÏÆ±19.3%Áý¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ÏÆ±6.8%Áý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼´ØÏ¢¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Î½ç°Ì¤¬¾å¾º
¡ûÆüÍÑÉÊÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ö¤·¤â¤ä¤±¡¦¤¢¤«¤®¤ìÍÑÌô¡×
¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ÚÆüÍÑÉÊÉôÌç¡Û
ÆüÍÑÉÊÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ö¤·¤â¤ä¤±¡¦¤¢¤«¤®¤ìÍÑÌô¡×¤Ç¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ21.2%Áý¡¢3°Ì¤Ï¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥¤¥í¡×¤ÇÆ±15.8%Áý¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ç¯»Ï¤Î´¨ÇÈ¤ÈÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¯±«¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡û½ë¤«¤Ã¤¿²Æ¡¢¡Ö¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¡¦¥±¥¢¡×¤Ê¤É¤¬¹¥Ä´
º£Ç¯¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤²Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¡¦¥±¥¢·Ï¤Î¾¦ÉÊ¤¬Ê£¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ¾Ë§¹á¡¦¾Ã½ºÞ¡×¡¢5°Ì¤ÏÂ¤¹¤Ã¤¤ê¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢ÍÑÉÊ¡¦ÍÑ¶ñ¡×¡¢6°Ì¤Ï¥Ö¥ì¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¤Î¡Ö¸ýÃæÀ¶ÎÃºÞ¡×¡¢7°Ì¤Ï¡ÖÃËÀÍÑÀ©´ÀËÉ½ºÞ¡×¤Ê¤É¡£
¤Þ¤¿¡¢8°Ì¤Ë¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¡¢±ÉÍÜÊäµë¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ¡×¡¢10°Ì¤Ë·ò¹¯°Ý»ý¡¢¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¡¢µõ¼åÂÎ¼Á²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ(»ØÄê°åÌôÉô³°ÉÊ)¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢°ÛÎã¤Î½ë¤µ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯ÉÔÄ´¡¦ÉÔ°Â¤Ë¤è¤ê¡¢¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¡¦·ò¹¯°Ý»ý¾¦ÉÊ¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ(»ØÄê°åÌôÉô³°ÉÊ)¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÇ¯ÂåÈæÎ¨¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ¡×¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë40Âå°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ¡×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¥ß¥Ë¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ(»ØÄê°åÌôÉô³°ÉÊ)¡×¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë20¡Á30Âå¤Î¹ØÆþ¤¬³èÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ß¥Ë¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ(»ØÄê°åÌôÉô³°ÉÊ)¡×¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÃ±²Á¤¬Á°Ç¯¤«¤é5.1%¸º¾¯¤·¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Äã²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯(ÉÑÅÙ¹â¤¯)¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ¡×¤È¡Ö¥ß¥Ë¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ(»ØÄê°åÌôÉô³°ÉÊ)¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥êÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÆþ¼Ô¤ÎÀÇ¯Âå¹½À®Èæ(Á´¥â¥Ë¥¿¤Î¹½À®Èæ¤È¤ÎÈæ³Ó)
